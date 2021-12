Coronakrise: Belastung der Lehrpersonen nimmt in Gossau zu

Pandemie «Die Situation ist viel schlimmer geworden»: So gehen die Gossauer Schulen mit der Coronakrise um Diese Woche haben in den Gossauer Schulzimmern 35 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrperson gefehlt, weil sie in Isolation oder Quarantäne waren. Für die Lehrerinnen und Lehrer habe die Belastung zugenommen, sagt Schulpräsident Stefan Rindlisbacher – mit ganz vielen Nebenschauplätzen. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Stefan Rindlisbacher ist seit knapp einem Jahr Schulpräsident von Gossau. Bild: Andrea Stalder (8. April 2021)

Vielerorts hatten die Schulen in den vergangenen Wochen mit Coronaausbrüchen zu kämpfen. Von einer «Durchseuchung der Schule» war die Rede. In einigen Kantonen wurden die Schülerinnen und Schüler sogar frühzeitig in die Weihnachtsferien geschickt. In der Stadt St.Gallen wurden diese Woche an zwei Primarschulen alle Schülerinnen und Schüler nach Coronaausbrüchen getestet.

Fakt ist: Die Inzidenz in den Altersgruppen 0 bis 9 Jahre und 10 bis 19 Jahre ist derzeit hoch, so hoch wie in keiner anderen Gruppe. Die wissenschaftliche Covid-Taskforce des Bundes schreibt in ihrem jüngsten Lagebericht, dass die Zahl der Fälle nur in der Altersgruppe der 0- bis 9-Jährigen «signifikant steigend» sei.

Die Situation spitzt sich zu

Wie präsentierte sich vor diesem Hintergrund die Lage an den Gossauer Schulen in den letzten Wochen? Im April sagte Schulpräsident Stefan Rindlisbacher noch, man sei bisher «glimpflich davongekommen». Heute sagt er: «Die Situation ist viel schlimmer geworden.» Wobei er gleichzeitig betont: «Wenn ich mich so in anderen Gemeinden umhöre, würde ich sagen, dass wir auch jetzt wieder Glück hatten.»

In Zahlen ausgedrückt heisst das: Vergangene Woche beispielsweise fehlten 35 von 1581 Kindern wegen Corona in der Schule. 13 Schülerinnen und Schüler waren in Isolation, 22 in Quarantäne. Zudem sei eine Lehrperson ausgefallen, sagt Rindlisbacher. Dass es nicht mehr sind, führt er darauf zurück, dass die Lehrpersonen gute Arbeit leisteten und sich genau an die Vorgaben des Kantons hielten. Doch er betont:

«Die Fälle kommen, wie sie kommen.»

Praktisch keine Kritik aus der Bevölkerung

So hat es laut Rindlisbacher vor drei oder vier Wochen deutlich mehr Fälle gegeben. «Da ist das Virus von Osten her Richtung Westen geschwappt.» 55 Kinder waren damals in Isolation oder Quarantäne und vier bis fünf Lehrpersonen. Der Schulpräsident sagt: «Vor dem hat man Angst: Dass zu viele Lehrpersonen gleichzeitig ausfallen.» Eindrücklich sei für ihn die Bereitschaft des Personals, einander «trotz Coronamüdigkeit» auszuhelfen.

«Alle wollen ihren Teil dazu beitragen, dass der Unterricht stattfinden kann.»

Die Belastung für die Lehrpersonen habe zugenommen, so Rindlisbacher, sie sei riesig: «Mit ganz vielen Nebenschauplätzen neben dem eigentlichen Unterricht. Ein Telefon hier, ein Telefon da. Eltern, die sich erkundigen. Neue Vorgaben des Kantons, die umgesetzt werden müssen.» Er sei auch dankbar für die Unterstützung der Bevölkerung. «Es gibt praktisch keine Kritik, kein Widerstand gegen die Massnahmen.»

Die Sache mit dem Testregime

Immer wieder zu reden gibt das Testregime an den Schulen. Einige Kantone setzen auf repetitive – also regelmässige – Test aller Schulkinder, um Coronafälle möglichst schnell zu entdecken. Der Kanton St.Gallen gehört nicht dazu. Er führt Ausbruchstests durch, wenn ein positiver Covid-Fall in einer Schule nachgewiesen wurde.

Repetitives Testen sei für einen grossen Kanton wie St.Gallen schlicht nicht praktikabel, begründete Bildungsdirektor Stefan Kölliker den Entscheid. Es sei unmöglich, in einer sinnvollen Zeit ein Testergebnis zu liefern. Unter diesen Voraussetzungen würden repetitive Tests tatsächlich wenig bringen, betont Rindlisbacher.

«Mir wäre es zwar auch wohler, wenn wir mehr testen könnten.»

Doch es sei mühsam, wenn man mehrere Tage auf das Resultat warten müsse. «Das Problem ist: Was passiert in dieser Zeit? Soll dann kein Unterricht mehr stattfinden?» Wenn man repetitive Tests mache, müsse er das Resultat am nächsten Tag haben, sagt Rindlisbacher. «Oder am liebsten noch am gleichen.»

Nun kehrt erst einmal Ruhe ein in den Gossauer Schulen, die Weihnachtsferien haben begonnen. Eines ist aber sicher: Das Thema Corona wird auch danach nicht verschwinden.

