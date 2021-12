Massentest an Primarschule St.Georgen nach Coronaausbruch

Pandemie Corona-Ausbruch an St.Galler Primarschule: Nun werden alle Schülerinnen und Schüler auf das Virus getestet An der Primarschule St.Georgen haben sich in den vergangenen Tagen die Coronafälle gehäuft. Sind zwei Kinder in einer Klasse positiv, ordnet das Kantonsarztamt eine Ausbruchstestung an. In St.Georgen spitzte sich die Lage zu. Nun wird am Donnerstag das ganze Schulhaus auf das Virus getestet. Eine Ausnahme, wie Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik, sagt. Sabrina Manser 16.12.2021, 10.43 Uhr

Sind mehr als zwei positive Fälle in einer Schulklasse bekannt, wird mit Absprache des Kantonsarztamts ein Massentest angeordnet. Bild: Severin Bigler (Brugg, 26. Mai 2021)

Juhu, bald sind Weihnachtsferien. Oder auch nicht. Zumindest einige Schülerinnen und Schüler dürften während den Weihnachtsferien in Quarantäne oder in Isolation sein. Wie in der ganzen Schweiz spitzt sich die Coronasituation auch an St.Galler Schulen zu. In der Primarschule St.Georgen wurden in mehreren Klassen mindestens zwei Schülerinnen und Schüler positiv getestet. Aufgrund dieser Ergebnisse ordnete das Kantonsarztamt einen Massentest an der ganzen Schule an, wie Martin Annen, Dienststellenleiter Schule und Musik der Stadt St.Gallen, auf Anfrage bestätigt. «Heute wird der Massentest durchgeführt.»

Martin Annen, der Leiter der St.Galler Dienststelle Schule und Musik.

Bild: Benjamin Manser

An der Primarschule St.Georgen gelte bis zur Ausbruchstestung sowie am Freitag eine Maskenpflicht, sagt Martin Annen. Denn bis man das Testergebnis erhalte, könne es 24 bis 48 Stunden gehen. Am Freitag ist schon der letzte Schultag in diesem Jahr, dann sind für zwei Wochen Weihnachtsferien. Einige Kinder müssen sich also direkt in Isolation begeben.

«Dass gleich ein ganzes Schulhaus getestet wird, ist ein Ausnahmefall», sagt Annen. Aktuell würden wöchentlich fünf bis acht Ausbruchtestungen durchgeführt, jedoch nur von Klassen, nicht von ganzen Schulen.

