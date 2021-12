Corona: Das sagen die Ostschweizer Kantone zu Verschärfungen

Pandemie 2G-Regel mit Masken- und Sitzpflicht: Ostschweizer Kantone begrüssen Vorgehen des Bundesrats Der Bundesrat will die Coronaschraube wieder anziehen: Die Palette möglicher Massnahmen reicht von 2Gplus über Homeoffice-Pflicht bis zu Restaurantschliessungen. Nun haben die Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden ihre Stellungnahme zu den Vorschlägen veröffentlicht. 15.12.2021, 10.14 Uhr

Eine Restaurant-Inhaberin kontrolliert ein Covid-Zertifikat. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Aufgrund der kritischen epidemiologischen Lage und der Situation an den Spitälern mit der hohen Belegung der Intensivpflegestationen hat der Bundesrat vergangene Woche zwei Varianten für weitergehende Massnahmen in eine Konsultation gegeben.



Die erste Variante sieht in Innenbereichen die Einführung der 2G-Regel mit Masken- und Sitzpflicht vor. Zugang zu Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben, Restaurants sowie Veranstaltungen würde geimpften und genesenen Personen vorbehalten. Wo die Maske nicht getragen oder nicht im Sitzen konsumiert werden kann, ist zusätzlich ein negativer Test nötig (2G-plus-Regel).