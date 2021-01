Pächterwechsel Sie sagen dem Metropol Adieu: Nach fünf Generationen verabschiedet sich Familie Bloch vom Gastgewerbe Nach fünf Generationen verabschieden sich Karin und Boris Thurnheer Bloch aus dem Gastgewerbe. Sie kehren dem bekannten Hotel und Restaurant Metropol am St.Galler Hauptbahnhof den Rücken. Den Ausschlag gaben ihre beiden Kinder. Sandro Büchler 25.01.2021, 05.00 Uhr

Karin und Boris Thurnherr Bloch übergeben das Hotel und Restaurant Metropol im Mai an den Zürcher Gastronomen Christian Kramer.

Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2021)

Ein Blumentopf vor dem Hoteleingang ist entzwei. «Wahrscheinlich hat den der Pfadschlitten getroffen», sagt Karin Thurnheer Bloch, die Direktorin des «Metropol». Das bekannte Restaurant und Hotel am St.Galler Bahnhofplatz ist zwar aktuell wegen der Coronamassnahmen geschlossen – doch Thurnheer schaut zum Rechten.

«Es gibt immer etwas zu tun.»

Das Restaurant im ersten Stock ist picobello hergerichtet, als könnten in jedem Augenblick Gäste aufkreuzen. Doch die Kühlschränke in der Küche sind leer. Gäste kommen frühestens im März wieder. Stattdessen ist die Direktorin damit beschäftigt, die Härtefall-Formulare auszufüllen. Zuvor hat sie die Weihnachtsdekoration in Schachteln versorgt – zum letzten Mal.

Denn die 46-Jährige hört auf. Am 1. Mai übergibt Thurnheer den Betrieb zusammen mit allen Mitarbeitenden an den Zürcher Christian Kramer und dessen Familienunternehmen. Mit Thurnheers Abgang verschwindet auch der Name Bloch nach fünf Generationen aus der St.Galler Gastroszene.

Blochs aus dem Rheintal Angefangen hat alles um 1900 mit Josef Büchel. Kurz nach der Jahrhundertwende kauft der Posthalter das «Gasthaus zur Krone» in Rüthi im Rheintal. Büchel, genannt Seppli, führt das Haus einige Jahre lang als Pöstler und Gastwirt. Seine Tochter Rösli, die 1892 zur Welt kommt, macht zuerst keine Anstalten, den elterlichen Betrieb weiterzuführen. Sie heiratet 1917 ihre Jugendliebe, den Urner Ingenieur Alfred Bloch – und verlässt das Rheintal. Doch zehn Jahre später stirbt Röslis Ehemann mit nur 49 Jahren. Sie steht plötzlich mit zwei kleinen Kindern und etwas Geld allein da. Rösli Bloch-Büchel kehrt mit den beiden Buben Otto und Ernstli ins Rheintal zurück und holt die «Krone», das zwischenzeitlich veräusserte Elternhaus, erneut in Familienbesitz. Ein knappes Jahrhundert später sind es Rico und Brigitte Bloch-Aeby, die den Namen Bloch in der Ostschweiz bekannt machen, etwa auf der Schwägalp oder im «Sternen» in Teufen. Im Jahr 2000 übernimmt das Wirtepaar das St.Galler Stadthotel Metropol, ehe sie den Betrieb 2010 an ihre Tochter Karin übergeben. Sie führt das Familienunternehmen in fünfter Generation. (sab)

Der Spagat zwischen Hotel und Familie

Karin Thurnheer Bloch ist eine Vollblutgastronomin. Nach der Handelsschule in Neuchâtel und der Hotelfachschule in Zürich hat sie ein Nachdiplomstudium zur Hotelmanagerin absolviert. Bevor sie das «Metropol» übernahm, arbeitete sie etwa im Romantikhotel Säntis in Appenzell oder war Personalverantwortliche im Hotel Hof Weissbad.

Die St.Gallerin sprudelt vor Energie, ist kreativ, macht auch einmal einen frechen Spruch. Sie hat aber stets ein Auge fürs Detail und ein Ohr für ihre Gäste. Doch sie ist nicht nur Gastgeberin, Chefin von rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Unternehmerin – Thurnheer ist auch Mutter einer achtjährigen Tochter und eines vierjährigen Sohns. «Es ist ein ständiger Spagat zwischen dem Betrieb und der Familie», sagt Thurnheer.

Ihr Mann Boris ist hauptberuflich Architekt, unterstützt sie aber auch im Hotel, wo er kann. Für die beiden Kinder hat das Paar eine Tagesmutter engagiert, auch die Grosseltern kümmern sich um die Enkel. Doch etwas bleibt auf der Strecke. Die Direktorin sagt:

«Es ist einfach immer diese Stunde, die man noch länger im Hotel bleibt, und dafür eine Stunde weniger zu Hause ist.»

«Ich bin ein Stück weit einfach müde und möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen», so Thurnheer. Seit rund einem Jahr habe sie mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. «Es war kein Entscheid von heute auf morgen, sondern ein Prozess.» Den Ausschlag gegeben habe schliesslich ihre Tochter Amelie, als sie eines Abends gesagt habe: «Mami, ich möchte, dass du mehr zu Hause bist.»

«Papa Bloch hält nicht zurück»

Karin und Boris Thurnheer sind ein eingespieltes Team, wissen, was sie wollen und was nicht. Er sagt: «Ein Hotel zu führen, bedeutet viele Kompromisse, was das Privatleben angeht.» Der erste Lockdown im vergangenen Frühjahr hat bei Familie Thurnheer Bloch dann einiges ins Rollen gebracht. Die Prioritäten hätten sich verschoben, sagt der 48-Jährige.

«Wir brauchen mehr Familienzeit.»

«Wir wollen mehr Zeit für unseren vierjährigen Sohn Matteo und unsere achtjährige Tochter Amelie», sagt Karin Thurnheer Bloch.

Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2021)

In ihr sei der Wunsch aufgekommen, etwas zu verändern. «Ich will freier sein, bewusster leben, einander spüren und für die Kinder da sein», beschreibt die Mutter ihre Gefühle. Sie wolle die Verantwortung abgeben können, wolle nicht tagtäglich x Entscheidungen treffen müssen. «Ab Mai muss ich nur noch ganz wenig entscheiden, einzig vielleicht, welchen Spielplatz ich mit meinem Sohn Matteo wählen soll.»

Seit der Pächterwechsel beschlossen ist, wird Karin Thurnheer Bloch von vielen gefragt, ob sie sich sicher sei, der Gastronomie den Rücken zu kehren. Sie antwortet bestimmt:

«Ich mag gerne klare Sachen. Und, wer loslässt, hat zwei Hände frei.»

Auch ihr Vater verstehe sie. «Papa Bloch hält normalerweise nicht zurück, wenn seine Meinung gefragt ist», sagt Boris Thurnheer. Das Ehepaar lacht. Dann sagt sie: «Mein Vater hat ganz genau verstanden, was meine Beweggründe sind. Tief drin spürt er, dass es die richtige Entscheidung ist.»

Die Gäste sind ein Querschnitt durch die Gesellschaft

Doch auch Wehmut schwingt mit. Auf die Frage, was sie am meisten vermissen werde, sagt die abtretende Gastronomin: «In erster Linie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.» Ein Team zu führen, es zu verstehen und zu fördern, sei eine Lebensaufgabe. «Es sind enge Bindungen entstanden, mehr als Freundschaften. Sie alle gehören quasi zur Familie.» Und ihr Mann sagt:

«Ein Familienbetrieb ist eine Gemeinschaft.»

Man sei stets füreinander da. Gerade während des ersten Lockdowns seien die Mitarbeiter verunsichert gewesen. Jetzt, wo das Hotel zum zweiten Mal geschlossen ist, seien viele Fragen bereits geklärt und das Personal habe dadurch wesentlich gefasster reagiert, sagt sie. «Es waren weniger Trostgespräche nötig.»

Wie das Ehepaar seinen Angestellten hingegen adieu sagen wird, weiss es selbst noch nicht. «Wegen Corona ist alles noch unklar.» Es werde ein familiärer, fröhlicher Abschied.

Das Hotel Metropol ist seit jeher ein Orientierungspunkt auf dem St.Galler Bahnhofplatz. Bild: Meinrad Schade (5. Februar 2001)

Vermissen wird Karin Thurnherr Bloch auch die Gäste: unten im Bistro die Hemdsärmeligen. «Ein kunterbunter Strauss der Gesellschaft.» Treue Gäste. Manche von ihnen kämen jeden Tag eine Stange Bier trinken. Oben im Restaurant ist die Gästeschar anders, wie Boris Thurnheer sagt.

«Hier vermischt sich Politik, Verwaltung, Wirtschaft und alles, was Rang und Namen hat.»

Am Angebot wolle auch der künftige Pächter nichts ändern. Qualität, Aufrichtigkeit, Gastfreundschaft und die traditionellen «Metropol»-Klassiker seien genauso wichtig wie zuvor. Daran werde nicht gerüttelt.

Ziel: «Mit null rauskommen»

Die Bewertungsportale werden Thurnheers hingegen nicht vermissen. «Auf der einen Seite können sie beste Werbung und wertvolle Rückmeldung sein. Bei einer negativen Kritik – auch wenn diese zum Teil völlig unbegründet sind – sind die Portale jedoch ein brutales Schwert.»

Das vergangene Jahr hat wie bei so vielen Gastronomen auch beim «Metropol» ein Loch in der Kasse hinterlassen. Mit der finanziellen Unterstützung von Bund und Kanton hofft die Hoteldirektorin nun, «mit null rauszukommen». «Eigentlich verrückt», sagt sie, «da arbeitet man elf Jahre für seinen Betrieb und am Schluss muss man schauen, dass man zumindest ohne Schulden dasteht». Einen Augenblick später ist der nachdenkliche Moment wieder verschwunden. Karin Thurnheer Bloch freut sich auf das unbeschwerte Leben danach.

«Daran, dass wir dann eine gemeinsame Haushaltskasse haben, muss ich mich wohl aber erst noch gewöhnen.»

Die Zeit bis zum Mai will die Gastronomin nun produktiv nutzen. Es gebe noch viel zu tun. Das Inventar lässt sie schätzen, da müsse ein Polster neu gemacht, dort etwas frisch gestrichen werden. Ein neuer Kühlschrank wird angeschafft. Der kaputte Blumentopf war schon binnen Stunden ersetzt.