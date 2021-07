MEDAILLENTRÄUME Ostschweizer Frauenpower in Tokio: Neun Athletinnen aus der Region reisen an die Olympischen Spiele 15 Sportlerinnen und Sportler aus der Ostschweiz beteiligen sich an den 32. Olympischen Sommerspielen, die am Freitag in Tokio eröffnet werden. Aus dem Kanton Thurgau wurden zehn aufgeboten, St.Gallen stellt fünf. 9 der 15 Selektionierten sind weiblich. Sieben hoffen auf eine Medaille. Daniel Good 21.07.2021, 05.00 Uhr

Giulia Steingruber war 2016 schon Olympiamedaillengewinnerin. Bild: Sandy Dinkelacker / Masterpress / www.imago-images.de

Belinda Bencic Bild: Filip Singer / EPA

Die Grossverdienerin: Mehr als 8,5 Millionen Dollar Preisgeld hat die 24-Jährige schon gewonnen. Sie ist derzeit die Nummer zwölf im Frauentennis. Wenn es ihr läuft, hat sie in Tokio Medaillenchancen. Die Oberuzwilerin wohnt in Monaco.

Naemi Brändle

Bild: Daniel Käsermann

Die Leidenschaftliche: Die Slalomkanutin aus Wagenhausen am Rhein ist erst 20-jährig. 2018 gewann sie an der Junioren-WM Bronze. Um in der Elite zu reüssieren, braucht sie noch etwas Zeit. Auf jeden Fall bringt sie reichlich Leidenschaft mit für ihren Sport.

Heidi Diethelm Gerber Bild: Tobias Garcia

Die Aussergewöhnliche: Schon 47-jährig war die Thurgauerin aus Märstetten, als sie 2016 in Rio als erste Schweizer Schützin Edelmetall holte. Nun versucht sie es noch einmal. Nach Tokio ist Schluss. Sie wird Trainerin.

Riccarda Dietsche Bild: Tobias Garcia

Die schnelle Lehrerin: Die 25-jährige Sprinterin aus Lüchingen arbeitet immer noch zu 90 Prozent als Primarlehrerin. Sie ist eine von sechs Schweizerinnen, die für die Staffel aufgeboten wurden. Sie sagt: «Es ist schön, ein Teil davon zu sein.»

Yasmin Giger Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Formstarke: Die Romanshornerin steht in Tokio vor Doppeleinsätzen über 400 m Hürden und in der Staffel über 400 m flach. Da trifft es sich gut, dass sie in Topform ist. An der U23-EM unterbot die 21-Jährige ihre Bestzeit um satte 65 Hundertstel.

Andrina Hodel Bild: Andrea Stalder

Das Nesthäkchen: Keine Stabhochspringerin wird in Tokio jünger sein als die 21-Jährige aus Homburg. Ihre Bestleistung steht bei 4,50 Meter. Sie schaffte die Qualifikation via Weltrangliste und will Erfahrungen sammeln für die Spiele 2024.

Salomé Kora

Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Die Zuverlässige: Die 27-jährige St.Gallerin gehört zum Stammpersonal der Staffel über 100 m. Sie fand erst als 17-Jährige zum Sprint, als sie sich dem LC Brühl anschloss. Kora war schon dabei, als die Schweizerinnen 2019 WM-Vierte wurden.

Jolanda Neff

Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Der Windfang: Sie lag jahrelang an der Spitze der Weltrangliste im Mountainbike. Aber die Thalerin stürzte auch schon oft. Deshalb gab es in Rio 2016 bloss den sechsten Rang. Die 28-Jährige versucht nun in Tokio, Verpasstes nachzuholen.

Giulia Steingruber Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Die Pionierin: Als erste Schweizerin holte die 27-Jährige aus Gossau 2016 eine Medaille im Kunstturnen. Nun will sie nachdoppeln. Der Final im Sprung, ihrem Spezialgerät, findet am 1. August statt. Wenn das kein gutes Omen ist ...

Stefan Bissegger

Bild: Sven Thomann / Blicksport

Die Lokomotive: Der 22-jährige Veloprofi aus Mettlen ist der stärkste Rennfahrer im Bahnvierer. Er hat soeben seine erste Tour de France beendet. Mit etwas Glück kann das Schweizer Quartett in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Pablo Brägger Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Der Neo-Thurgauer: Der 28-jährige Turner aus Oberbüren wohnt in Münchwilen und verstärkt die Thurgauer Olympiafraktion. Nach zwölf Jahren in Magglingen kehrte er in die Ostschweiz zurück und lässt sich zum Physiotherapeuten ausbilden.

Martin Fuchs Bild: Ennio Leanza / Keystone

Der grösste Trumpf: Der 29-jährige Springreiter aus Wängi hat von allen Ostschweizern die vermutlich besten Chancen, aufs Podest zu kommen. Der WM-Zweite war schon Leader in der Weltrangliste. Fuchs ist auch in der Equipe ein Erfolgsgarant.

Kariem Hussein

Bild: Andy Mueller / freshfocus

Der schnellste Arzt: «Sei realistisch – glaube an das Unmögliche.» Das ist das Motto des 32-Jährigen aus Tägerwilen. In der Olympiasaison ist der Hürdenläufer in Form gekommen. Aber eine Medaille wie an der EM 2014 liegt wohl nicht wieder drin.

Stefan Küng Bild: Maxime Schmid / Keystone

Der Roller auf dem Velo: Wäre das Zeitfahren etwas flacher, gehörte der 27-jährige Radprofi aus Wilen bei Wil zum engsten Favoritenkreis. Aber die Höhendifferenz von 850 Metern wird dem Roller zu schaffen machen. Er tritt auch im Strassenrennen an.

Beat Mändli Bild: Thomas Reiner / www.imago-images.de

Der Teamplayer: Der in Amriswil wohnende Beat Mändli hat schon 2000 Olympiasilber mit der Springreitequipe gewonnen. Auch in Tokio ist der 51-Jährige wichtig für die Mannschaft. Reitet er gut, ist wieder eine Medaille möglich.