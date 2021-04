Osterkrawalle «Wir wollten die Gewaltspirale durchbrechen»: Der St.Galler Stadtpolizei-Sprecher erklärt die rigorosen Wegweisungen vom Ostersonntag Nach den Ausschreitungen vom Karfreitag hat die St.Galler Stadtpolizei am Ostersonntag ihre Strategie geändert. Sie führte grossflächig Personenkontrollen durch und wies rund 500 Personen aus der Stadt weg. Repression auf Generalverdacht? Nein, sagt Stadtpolizei Sprecher Roman Kohler. Luca Ghiselli 05.04.2021, 12.54 Uhr

An einem Osterwochenende, das manche unerfreuliche Zäsur für die Stadt St.Gallen bereithielt, lässt diese Zahl aufhorchen: Rund 500 Wegweisungen hat die St.Galler Stadtpolizei am Ostersonntag zwischen 18 Uhr abends und 1 Uhr morgens ausgesprochen. Das sind mehr, als die Stadtpolizei im ganzen Jahr 2019 ausgesprochen hat. Damals wurden laut Geschäftsbericht der Stadt 143 Personen für 24 Stunden aus der Stadt oder einem bestimmten Rayon weggewiesen, 194 Personen für längere Zeit. Die maximale Dauer einer Wegweisung beträgt 30 Tage – und genauso lange wurden die hauptsächlich Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestern Abend weggewiesen.

Die Stadtpolizei hat also mit aller Härte und Repression gegen eine dritte Krawallnacht agiert: Wer jung aussah und am Bahnhof ankam, musste zur Kontrolle antraben. Und wer nicht glaubhaft versichern konnte, dass er oder sie nicht des Gewaltaufrufs wegen in die Stadt gekommen war, musste gehen. Und darf einen Monat lang nicht wieder kommen – zumindest nicht, um sich im öffentlichen Raum zu versammeln. War das verhältnismässig nach den Ausschreitungen am Abend des 26. März und vom Karfreitag? Oder handelte es sich bei den Rekord-Wegweisungen um behördliche Willkür? In den sozialen Medien wurde diese Frage noch in der Nacht kontrovers diskutiert.

Roman Kohler, Leiter Kommunikation der Stadtpolizei, verteidigt das Vorgehen am Ostersonntag.

Roman Kohler, Leiter Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen Bild: PD

Müssen die Weggewiesenen jetzt 30 Tage lang dem öffentlichen Raum in der Stadt fernbleiben?

Die Formulierung auf der Wegweisung ist in der Tat eng gefasst. Es geht aber nicht darum, dass man morgen nicht in der Stadt zur Schule oder zur Arbeit kann. Wir werden das morgen am Bahnhof auch nicht kontrollieren. Sollten sich Personen aufgrund einer Wegweisung daran gehindert sehen, beispielsweise in die Schule zu gehen, dann können sie sich bei uns melden.

Das heisst konkret: Sie dürfen zur Schule, einkaufen, den ÖV benutzen. Aber sie dürfen sich beispielsweise nicht auf öffentlichen Plätzen versammeln?

Genau. Die Wegweisungen beziehen sich in diesem Fall auf die Gewaltaufrufe und damit verbundene Aktivitäten, auch wenn sie aufgrund ihrer Formulierung eng gefasst sind.

Das Polizeigesetz sieht vor, dass bei der ersten Verfehlung eine Wegweisung nur für 24 Stunden verfügt wird. 30 Tage sind das Maximum. Warum hat die Stadtpolizei gleich die Höchststrafe verhängt?

Die 24 Stunden sind nicht zwingend. Wir weisen in der Praxis auch sonst Personen schriftlich für 30 Tage weg. Das Ziel ist, mit der einmonatigen Wegweisung zu verhindern, dass die weggewiesenen Personen kommendes Wochenende bereits wieder allfälligen Gewaltaufrufen folgen und in die Stadt kommen.

Warum hat es die Stadtpolizei am Sonntag als verhältnismässig erachtet, die Beweislast sozusagen umzukehren? Wer jung aussah, musste «plausibel begründen», dass er oder sie nicht dem Gewaltaufruf nach St.Gallen gefolgt war. Normalerweise läuft es ja anders herum – und es gilt die Unschuldsvermutung.

Wir wollten die Gewaltspirale durchbrechen nach den Ereignissen vom Karfreitag und in der Vorwoche. Wir haben es zweimal mit zurückhaltender Repression und Dialog versucht, und beide Male gab es Verletzte und hohen Sachschaden. Das Verhältnismässigkeitsprinzip gebietet es, das mildestmögliche Mittel zu wählen. Und das haben wir getan. Die Wegweisungen schränken die damit sanktionierten Personen nicht gross ein, sie können wie gesagt ihren Erledigungen trotzdem nachkommen. Und wir stellen sicher, dass wir sie kommendes Wochenende nicht wieder in der Stadt haben, um Krawall zu machen.

Trotzdem: Unter den 500 weggewiesenen Personen dürften sich auch solche befinden, die weder schaulustig noch gewaltbereit waren. Wie rechtfertigen sie diesen Generalverdacht?

Noch mal: Ich rechtfertige heute lieber Wegweisungen als eine dritte Krawallnacht. Die Vorgehensweise war aus polizeilicher Sicht erfolgreich. Ausserdem haben wir die Spielregeln im Vorfeld klar kommuniziert und angekündigt, dass wir grossflächig Kontrollen durchführen und alle wegweisen würden, die im Verdacht stehen, den Gewaltaufrufen im Netz nach St.Gallen gefolgt zu sein. Bei der grossen Anzahl Personen, die gestern von unseren Mitarbeitenden kontrolliert wurden, hatten wir aber keine Zeit für ausführliche Gespräche und Abklärungen. Es kann also tatsächlich sein, dass jemand weggewiesen wurde, ohne dass er dem Aufruf gefolgt ist. Dafür bitten wir um Verständnis. Bei Fragen kann man sich bei uns melden. Und es gibt die Möglichkeit, Rechtsmittel zu ergreifen und sich gegen die Wegweisung zu wehren.

Sie haben gestern auch Personen angehalten, die bereits am Freitag oder wenige Stunden zuvor angehalten worden waren. Was droht in einem solchen Fall?

Das ist so. Rund 25 Personen haben eine bereits verfügte Wegweisung missachtet, die zum Teil nur wenige Stunden zurücklag. Das hat eine Strafanzeige zur Folge.

Ebenfalls hat die Stadtpolizei bei Kontrollen Bausätze für Molotowcocktails, pyrotechnisches Material und Waffen sichergestellt. Wäre es Ihrer Einschätzung nach erneut zu Krawallen gekommen, wenn die Stadtpolizei nicht so früh repressiv gehandelt hätte?

Die beschlagnahmten Gegenstände lassen auf die Absichten schliessen. Dass wir trotz allem keine Sachbeschädigungen und keine Verletzten zu verzeichnen haben, werten wir als Zeichen des Erfolgs unserer Vorgehensweise.

Ist es also denkbar, dass sie die am Ostersonntag gewählte Methode bei erneuten Gewaltaufrufen in den kommenden Wochen wieder so anwenden?

Für Aussagen in diese Richtung ist es heute noch zu früh.