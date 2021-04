Oster-Tourismus «Es kommen Freizeitgäste nach St.Gallen, aber noch nicht in grossen Massen»: Was sich Touristiker von den Ostertagen erhoffen Vier Tage frei am Stück ‒ in einigen Regionen bringt das volle Hotels und viele Gäste. Auch in St.Gallen spürt man, dass der Tourismus langsam wieder anzieht. Doch die Stadt hat einen schweren Stand. Julia Nehmiz 01.04.2021, 05.00 Uhr

Ein bisschen Aufschwung ist zu spüren: Seitdem Läden und Museen geöffnet haben, kommen auch wieder Touristen nach St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (22. Juli 2020)

Sonderzüge ins Tessin. Stauwarnungen schon Tage voraus. Der südliche Kanton ist für viele das Ziel über Ostern schlechthin. Und die Ostschweiz? Kann auch St.Gallen profitieren vom coronabedingten Inlandstourismus?

Ein zaghaftes Ja ist zu vernehmen, wenn man Touristiker fragt. Noch liegen Buchungen und Gästezahlen weit unter jenen eines «normalen» Jahres. Doch: Es zieht an.

Michael Vogt, General Manager Hotel Einstein. Bild: PD

«Wir spüren, dass St.Gallen als Destination attraktiver geworden ist, seitdem Museen und Läden wieder geöffnet haben», sagt Michael Vogt. Der General Manager des Hotels Einstein berichtet, dass sein Haus an den Wochenenden ganz gut besucht sei. Die restlichen fünf Nächte steht es noch ziemlich leer. Er sagt:

«Es kommen Freizeitgäste nach St.Gallen, aber noch nicht in grossen Massen.»

Zu Ostern sei sein Haus mit den beiden Hotelrestaurants aber voll. Für die Frühlingsferien liegen aber noch kaum Reservationen vor. Gäste würden viel kurzfristiger buchen, spontaner. Woher die Gäste kommen? Aus der ganzen Schweiz. Und: sogar aus der Stadt St.Gallen. «Man kann ja nur in einem Hotel auswärts essen. Manche Stadtsanktgaller gönnen sich ein schönes Essen in unserem Zweisternerestaurant samt Übernachtung mit Frühstück.»

Das Hotel Einstein setzt nun vermehrt auf Freizeitgäste. Bild: Ralph Ribi

Vogt ist auch Präsident des Hoteliervereins St.Gallen-Bodensee. Die Hotels in der Stadt hätten in der Pandemie am meisten gelitten, sagt er. Hotels im ländlichen Gebiet seien bereits im Januar und Februar ganz gut gelaufen. Das Hotel Einstein lebte vor der Pandemie zu 60 bis 70 Prozent von Business-Gästen. Die fehlen jetzt. Auch sein Haus setze nun vermehrt auf Freizeitgäste. Doch Vogt befürchtet, dass sich an der schwierigen Situation für Hotels bis Sommer nicht viel ändern wird.

Statt Geschäftsreisenden übernachten Feriengäste

Pascal Moser, Leiter Hotel Dom. Bild: PD

Auch im Hotel Dom spürt man einen leichten Aufschwung. «Über Ostern sind wir sehr gut gebucht, mehr als im Vorjahr», sagt Hotelleiter Pascal Moser. Sein Haus hatte zuvor 80 Prozent Geschäftsreisende als Gäste. «Das hat sich jetzt gewendet, plötzlich sind 80 Prozent der Gäste Ferienreisende.» Doch noch sind es wenige: Die Auslastung lag bei ihm in diesem Jahr bislang bei 15 bis 20 Prozent.

Auch er bemerkt, dass Gäste vermehrt kurzfristig und spontan buchen. Moser sagt:

«Zum Glück haben die Museen wieder auf.»

Doch um eine Stadt zu geniessen, reiche das nicht. Er hat für seine Gäste eine Liste zusammengestellt mit Take-away- und Lieferservice-Angeboten. Und: Er konnte eine Kooperation mit dem Hotel Einstein eingehen, seine Gäste können nun im Einstein-Restaurant essen.

Tobias Treichler, Vizedirektor St.Gallen-Bodensee Tourismus. Bild: PD

Die Gastronomie sei ein wichtiger Punkt für Städtetrips, sagt Tobias Treichler, Vizedirektor St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Auf dem Land mache man gerne mal ein Picknick, aber in der Stadt fehlten nun die Gastroangebote. Dass es anzieht mit dem Tourismus in der Ostschweiz, das spüre man auch in der Stadt, sagt Treichler. Aber:

«Vor allem ländliche Gebiete sind im Moment gefragt.»

Gäste wollten zurzeit eher da übernachten, wo es Natur gibt und Luft zum Durchatmen. Für Städte komme erschwerend hinzu, dass Stadtführungen derzeit verboten sind.

Fast zwei Drittel weniger Besucher im Stiftsbezirk im März

Mandana Roozpeikar, Leitung Betrieb Ausstellungen und Vermittlung Stiftsbezirk St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Auch Museumsführungen sind nicht erlaubt. Cornel Dora und Mandana Roozpeikar vom Stiftsbezirk bedauern dies beide, aber der Audioguide sei ein gutes Ersatzangebot. Seit 1. März darf das Weltkulturerbe wieder Besucherinnen und Besucher empfangen: Stand 31. März, 12 Uhr wurden 3197 Tickets verkauft. Ein eher mässiger Wert, sagt Stiftsbibliothekar Cornel Dora. In einem normalen März verkaufe man 8000 bis 9000 Tickets. Für Karfreitag sei die Wettervorhersage nicht so gut, vielleicht kämen da dann mehr Gäste, sagt Mandana Roozpeikar. Ostersonntag und Ostermontag seien jedoch traditionell keine besucherstarken Tage.

Bislang nehmen die Leute das Museumsangebot verhalten an, sagt Cornel Dora.

«Die Gesellschaft ist immer noch gehemmt.»

Und: Die internationalen Gäste fehlen. 20 Prozent der Gäste kämen aus dem asiatischen Raum, die bleiben jetzt natürlich weg. Was Roozpeikar und Dora aufgefallen ist: Individualtouristen aus dem amerikanischen Raum besuchen den Stiftsbezirk, sechs bis sieben pro Tag – wenig, aber erstaunlich, dass sie da seien.

Die Jahresausstellung «Beten – Gespräch mit Gott» in der Stiftsbibliothek ist bis 7. November 2021 zu sehen.

Bild: Arthur Gamsa

Die geschlossene Gastronomie wirke sich auf die Besucherzahlen des Stiftsbezirks aus, sagt Roozpeikar. Nach dem Museumsbesuch will man ja einen Kaffee trinken oder etwas essen. Cornel Dora sagt: «Die Besucherzahlen steigen. Aber wir sind weit entfernt von einer normalen Situation.»