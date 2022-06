Ortsplanung «Krasse Übervertretung des Gewerbes, der Mitte und der Schulen»: Die SP Wittenbach kritisiert die Zusammensetzung der Ortsplanungskommission Die SP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen ist nicht zufrieden mit der Zusammensetzung der neuen Ortsplanungskommission. Die Partei moniert, dass manche Institutionen und Gruppen übervertreten sind. Der Gemeindepräsident will davon nichts wissen. Das Gremium sei sehr wohl ausgewogen. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Das Gemeindeentwicklungskonzept zeigt auf, in welche Richtung sich Wittenbach entwickeln soll und dient als Grundlage für die Ortsplanungsrevision. Donato Caspari

Es ist eines der grossen Projekte, welches Wittenbach heute und auch noch in den nächsten Jahren beschäftigt: das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK). Dieses zeigt auf, in welche Richtung sich Wittenbach in den nächsten 20 Jahren entwickeln soll – räumlich, baulich und damit auch wirtschaftlich und gesellschaftlich. Das Dokument dient auch als Grundlage für die Ortsplanungsrevision.

Für diesen Prozess hat der Gemeinderat kürzlich eine Ortsplanungskommission ins Leben gerufen. Das 14-köpfige Gremium hat die Aufgabe, die erarbeiteten Richtpläne, die Bauordnung und den Zonenplan zu beurteilen und zuhanden des Gemeinderates entsprechende Empfehlungen abzugeben.

Die Kommission setzt sich aus drei Frauen und elf Männern zusammen. Folgende Personen wirken mit: Daniel Worni (Mitglied Projektleitung), Marcel Muri (Mitglied Projektgruppe), Cornelia Lutz (SP), Christophe Wäspi (FDP), Andreas Eigenmann (Mitte), Angelina Egger (SVP), Thomas Meister (Gemeinderat) und Benjamin Gautschi (Gemeinderat).

Ebenfalls dabei sind Dominik Rechsteiner (Schulleiter Oberstufenzentrum Grünau), José Lorca (Rektor Primarschule), Oliver Gröble (Gemeindepräsident/Kommissionsvorsitzender), Christoph Bernhardsgrütter (Gewerbe/Elektro Bernhardsgrütter AG), Guido Marconato (Gewerbe/Marconato AG) und Corina Mayer (Aktuarin).

Kommission bilde in keiner Weise die Bevölkerung ab

Gar nicht zufrieden damit ist die SP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen. Die Partei kritisiert die Zusammensetzung der Kommission. Mit der Entwicklung Wittenbachs würden für die Zukunft Weichen gestellt, die für die ganze Bevölkerung richtungsweisend seien, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die Ortsplanungskommission bilde nun allerdings «in keiner Weise» ein ungefähres Abbild der Bevölkerung ab. Stattdessen gebe es eine «krasse Übervertretung» des Gewerbes, der Mitte und der Schulen.

Die SP bemängelt, dass keine Vertretung aus der Landwirtschaft, aus grossen sozialen Arbeitgebern wie beispielsweise die Stiftung Kronbühl oder aus der IG Langsamverkehr Teil der Ortsplanungskommission seien. Die Partei betont, dass die Kommission keineswegs vergrössert werden muss:

«Es müssten lediglich die Übervertretungen wegfallen.»

Die Sozialdemokraten sind nicht die Einzigen, die Kritik an der Zusammensetzung der Ortsplanungskommission üben. Umweltaktivist Michel Klein erkundigte sich unlängst, warum die Freie-Liste Wohl-Wirtschaft-Wittenbach nicht mitwirken darf. Diese versteht sich als politische Vereinigung von Menschen, die sich für das Gemeinwohl in Wittenbach einsetzen. Der Gemeinderat lehnte die Mitwirkung der Gruppierung aber ab. Die Freie-Liste Wohl-Wirtschaft-Wittenbach werde im weiteren Prozess der Ortsplanung noch genügend Möglichkeiten erhalten, sich partizipativ beteiligen zu können, hiess es.

Gemeinderäte zählen nicht als Mitte-Politiker

Gemeindepräsident Oliver Gröble will von der Kritik der SP nichts wissen. Die Ortsplanungskommission sei sehr wohl ausgewogen, sagt er auf Anfrage. Der Gemeinderat habe sich bewusst für die jetzige Zusammensetzung entschieden. Sowohl das Gewerbe als auch die Schule hätten Gewicht, begründet Gröble die Zweier-Vertretungen. Die Parteien seien insgesamt zudem ebenfalls mit vier Personen vertreten und hätten auch Einsitz im Gemeinderat.

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Michel Canonica

Für ihn ist klar, weshalb die SP der Ansicht ist, dass die Mitte übervertreten ist. Mit den beiden Gemeinderäten Benjamin Gautschi und Thomas Meister sitzen nebst dem offiziellen Parteivertreter Andreas Eigenmann gleich nochmals zwei Mitte-Männer in der Kommission. Gröble betont aber:

«Die beiden sind nicht als Parteimitglieder in dieser Kommission.»

Sowohl Gautschi als auch Meister sind in der Liegenschaftskommission tätig, die für verschiedene Projekte des Gemeindeentwicklungskonzepts verantwortlich ist. «Da diese Teilprojekte alle parallel laufen, wollten wir, dass in der Ortsplanungskommission alle Fäden zusammenlaufen», sagt Gröble. Deshalb seien die beiden Gemeinderäte nun auch in ihrer Funktion als Mitglieder der Liegenschaftskommission Teil der Ortsplanungskommission. «Sie vertreten dort also nicht Anliegen ihrer Partei.» Deshalb könne man auch nicht von einer Übervertretung sprechen.

Gremium soll überschaubar bleiben

Gröble betont, dass der Gemeinderat keinen Einfluss auf die anderen Kommissionsmitglieder hatte. «Das Gewerbe und die Parteien haben ihre Vertretungen selber nominiert. Bei der Schulvertretung hat der Gemeinderat mit dem Rektor der Primarschule sowie dem Schulleiter des OZ zwei operative Vertreter bestimmt, damit die Bedürfnisse der Jungen und Jugendlichen ebenfalls berücksichtigt werden.»

Der Gemeindepräsident begründet auch gleich, weshalb beispielsweise die IG Langsamverkehr oder andere Gruppierungen nicht eingeladen wurden: «Die Ortsplanungskommission soll ein überschaubares Gremium und handlungsfähig sein.» Hätte man die IG Langsamverkehr dazugeholt, hätte man auch alle anderen Vereine und Interessensgemeinschaften einladen müssen. Das wäre schlicht zu viel geworden.

Der Gemeindepräsident stellt klar, dass all jene Gruppen dennoch mitreden könnten, und zwar im Rahmen der weiteren Mitwirkungen zu den einzelnen Projekten. Dabei werde man auch je nach Thema spezifisch auf die zuständigen Gruppen zugehen und diese punktuell zur Vernehmlassung einladen. Gröble sagt:

«Wir sind schliesslich interessiert daran, dass alle mitreden können und wollen nicht isoliert entscheiden.»

