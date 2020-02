Optimismus trotz leeren Läden Auch nach der Schliessung der Calida-Filiale im Säntispark will die Migros nichts von einer Krise wissen. Fabio Fornito 18.02.2020, 05.00 Uhr

Geschlossene Läden im Abtwiler Säntispark. Bild: faf

Wo einst Schweizer Mode geboten wurde, herrscht heute Leere: Die Calida-Filiale im Säntispark in Abtwil hat bereits im Dezember ihre Pforten geschlossen. Eine Anfrage zu den Gründen wurde von Calida nicht beantwortet.

Andreas Bühler, Mediensprecher der Migros-Genossenschaft Ostschweiz, sieht aber keinen Grund zur Sorge: Das ehemalige Calida-Geschäft sei das einzige, das im Erdgeschoss zurzeit leer stehe. Und erste Interessenten hätten sich bereits gemeldet. Bühler ist sich denn auch sicher, dass die Wiedervermietung nur eine Frage der Zeit ist. Zudem seien erst kürzlich die Mietverträge mit Hotelplan und Amavita verlängert worden. Und: Zwei vor kurzem eröffnete Geschäfte – ein Dunkin-Donuts-Laden und die Gelateria Bongusto – zeigen sich laut Bühler zufrieden mit ihren Erträgen und seien bei Freizeitgästen sehr beliebt.

Die frühere Calida-Ladenfläche ist jedoch nicht die einzige, die zurzeit nicht vermietet ist. Im Obergeschoss des Einkaufszentrums steht noch ein weiteres Geschäft leer. Der letzte Mieter, ein Pop-up-Store, ist bereits Ende Septembers ausgezogen. Im Moment nutzt der Auffahrtslauf St.Gallen den Standort als Registrationsraum für Trainingseinheiten. Bühler sagt: «Die Vermietung der Ladenfläche im Untergeschoss hat Priorität.»

Gefahr durch den Onlinehandel

Andere kleinere Einkaufszentren in der Schweiz haben mit dem Ladensterben zu kämpfen, so steht beispielsweise im Einkaufszentrum Gutenberg in Herisau der erste Stock bis auf ein einzelnes Restaurant leer. Vom rauen Wind, welcher der Branche entgegenweht, spürt der Säntispark laut Bühler aber wenig. Der Grund dafür: «Die Verbindung mit dem angrenzenden Erlebnisbad inklusive Wellnesshotel macht das Einkaufszentrum speziell», sagt er. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob das Einkaufszentrum im Zeitalter des Onlineshoppings weiterhin bestehen kann.