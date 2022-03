OPTIMISMUS «Auf dem Weg zur Besserung»: Wie es den St.Galler Museen nach der Coronapandemie geht Die einen warten auf ausländische Gäste, die anderen auf Schulklassen, aber alle schauen sie positiv in die Zukunft: Die St.Galler Museen sind gut in die Zeit ohne Schutzmassnahmen gestartet. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Die erste neue Ausstellung nach zwei Jahren: Das Textilmuseum thematisiert nun die japanische Textilkunst. Bild: Belinda Schmid (10. März 2022)

Matthias Meier, Direktor des Naturmuseums St.Gallen, hat gerade eine besondere Führung hinter sich. Mit einer Kantonsschulklasse, durch die fast schon zur Tradition gewordene Eier-Ausstellung vor Ostern. «Die Führung war auf Englisch, weil die Klasse mitten in einer Sprachsonderwoche steckt. Das kommt selten vor», sagt Meier.

Gerade könnte Meier jeden Morgen einer Gruppe die Ausstellung erklären. Der Direktor tut das gerne, nur hat er eben auch viele andere Verpflichtungen. Vier Führungen pro Vormittag bietet das Museum an. In den kommenden drei Wochen sind sie praktisch alle ausgebucht. «Was die interessierten Schulklassen anbelangt, können wir uns nicht beklagen. Dieses Geschäft läuft gut», sagt Meier.

Auch sonst ist er optimistisch. Im Januar hat das Naturmuseum rund 4000 Eintritte gezählt, im Februar 6000 Eintritte, ähnlich viele wie in den Vergleichsmonaten vor der Pandemie. 2020 und 2021 besuchten weniger Menschen als üblich die Ausstellungen: 35'000 und 45'000 Eintritte statt 60'000.

In dieser ruhigeren Zeit habe das Team Verschiedenes ausprobiert, sagt Meier. Das Museum trat auf den sozialen Medien aktiver auf, es erarbeitete neue Führungen, stellte neue Ausleihkoffer für Schulen zusammen. «Nun sind wir gespannt, wie das alles ankommt», sagt Meier. Maximal ein Viertel der Gäste, so schätzt er, würden nach wie vor eine Maske tragen.

Matthias Meier, Direktor des Naturmuseums St. Gallen Bild: Reto Martin

«Rückmeldungen ans Kassenpersonal zeigen, wie sehr die Rückkehrer es schätzen, wieder hier zu sein.»

Schlange stehen an der Kasse? Das muss man im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen zurzeit nicht. «Wir verspüren keinen extremen Besucheranstieg, seit der Bundesrat die meisten Schutzmassnahmen aufgehoben hat. Wohl auch, weil uns die Menschen davor trotz allem gut und gerne besucht haben», sagt Direktor Peter Fux. Hinsichtlich Corona sei das Museum einer der sichersten Kulturbetriebe. «Man sitzt hier nicht nahe beieinander wie etwa in einer Konzerthalle. Der Durchgang ist geordnet. Es herrscht kein grosses Gedränge.»

Im Moment keine Grossvernissagen

Üblicherweise verzeichnet das Historische und Völkerkundemuseum 30'000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Während der Pandemie waren es rund 10 bis 15 Prozent weniger. «Besonders der zweite Lockdown riss ein Loch in unserer Kasse», sagt Fux. Er selber meide nach wie vor Menschenansammlungen, auch die Gäste seien teils vorsichtig. Das Museum versuche dem Rechnung zu tragen.

Peter Fux, Direktor des Historischen und Völkerkundemuseum Bild: Ralph Ribi

«Eine Vernissage mit 120 Leuten ist momentan nicht angebracht. Wir verzichten noch bewusst auf Grossveranstaltungen.»

So würden Ausstellungen künftig mit kleineren Gruppen und auf mehrere Tage verteilt eröffnet. «Dafür vielleicht mit Führungen.» Fux hofft nun weiterhin auf ein volles Haus – voller als vor der Pandemie. «Wir peilen neu 40'000 bis 45'000 verkaufte Eintritte an.»

Wohl nie mehr genau so wie vorher

Ein Wachstum bei den Besucherzahlen hatte sich auch die Stiftsbibliothek St.Gallen vorgenommen. «Wir hatten uns 2019 gerade neu aufgestellt, neue attraktive Angebote umgesetzt. Dann kam die Pandemie, im allerdümmsten Moment», sagt Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Statt Wachstum lag ein Minus von 635'000 Franken vor. Fürs Budget 2021 rechnete die Kulturinstitution deshalb vorsichtig mit 115'000 statt 150'000 Gästen wie üblich. Das Budget 2022 geht von 130’000 Gästen aus.

Seit Aufheben der Schutzmassnahmen befinden sich die Stiftsbibliothek und die Ausstellungen im Stiftsbezirk eindeutig «auf dem Weg der Besserung», wie Dora betont. 2018 wurden in der zweiten Februarhälfte 2225 Eintritte gezählt, 2019 waren es 2185, in diesem Jahr 2852 und somit mehr als vor der Pandemie. Die erste Märzhälfte liege über 2019, erreiche aber nicht ganz die Zahlen von 2018. Von Normalisierung könne dennoch keine Rede sein. Dora:

Stiftsbibliothekar Cornel Dora Bild: Belinda Schmid

«Es sind nicht mehr dieselben Gäste, die uns besuchen.»

Die Zahl der Touristinnen und Touristen aus den umliegenden Ländern habe zugenommen, aber der globale Tourismus liege noch immer am Boden. «Er wird wohl nie mehr genau so sein wie vorher.» Immerhin, so Dora, wachse mit steigendem Durchschnittsalter der Bevölkerung der Sektor Kulturtourismus. Würden keine weiteren ungünstigen Sondereffekte wie der Ukraine-Krieg zu einer Inflation und weniger Geld fürs Museum führen, schaue er positiv voraus. «Ich kann mir vorstellen, dass wir in diesem Jahr 80 Prozent unseres Potenzials ausschöpfen.» Noch befinde sich die Stiftsbibliothek aber in der Vorsaison. Die starken, aussagekräftigen Monate stünden erst bevor.

Schon fast fröhlich tönt am Telefon Silvia Gross, Mediensprecherin des Textilmuseums St.Gallen. Seit ein paar Tagen können Interessierte hier die neue Ausstellung «Sudō Reiko – Making Nuno» besichtigen. Sie widmet sich der Designerin Sudō Reiko und der japanischen Textilkunst.

«Nach zwei Jahren endlich die erste Vernissage. Das war ein tolles Gefühl.»

Der Wegfall der Schutzmassnahmen bedeute eine deutliche Erleichterung. Habe zuvor ein grosse Gruppe das Museum besucht, sei stets mehr Personal als üblich nötig gewesen, um die Zertifikate zu kontrollieren. «Jetzt gibt es keine mühsamen Diskussionen, keine Masken mehr. Wundervoll, dass das nun alles weg ist.»

Anders als andere Museen in der Stadt hat das Textilmuseum trotz Pandemie keinen grossen Besucherrückgang hinnehmen müssen. Die Ausstellung «Robes Politiques» sei gut angekommen. Gross sagt: «Eine unserer Hauptzielgruppen sind reisende Seniorinnen und Senioren. Die sind meist geimpft und fühlen sich bei uns sicher.» Touristinnen und Touristen aus der Schweiz hätten den Wegfall des internationalen Tourismus fast wettgemacht. Nur bei den Klassen befinde sich das Museum noch lange nicht auf dem Vor-Corona-Niveau. «Die Schulen haben wohl gerade andere Probleme wie Personalausfälle», mutmasst Gross. Und hofft auf ein gutes Jahr ohne neue Restriktionen und über 30'000 Besucherinnen und Besucher.

Gästezahlen, die mehr oder weniger dem Stand vor der Pandemie entsprechen, verzeichnet die Kunst Halle St.Gallen. Direktor Giovanni Carmine: «Unser Nischenpublikum ist zurück.» Nun freue er sich auf Veranstaltungen. «Sie werden der Prüfstand sein, ob alles ist wie früher.»

Lockeres Vernissagepublikum vermisst

Das Kunstmuseum St.Gallen und die Kunstzone in der Lokremise waren an den ersten Wochenende nach den Massnahmenlockerungen besonders gut besucht. «Auffällig viele Familien und junge Personen waren darunter. Das muss aber nicht zwingend mit der Aufhebung der Zertifikats- und Maskenpflicht zusammenhängen», sagt Kommunikationsleiterin Gloria Weiss. Die Besucherzahlen seien stark abhängig vom Wetter, vom Ausstellungsthema, von Parallelveranstaltungen, von Feier- und Ferientagen. Weiss: «Grundsätzlich ist der Publikumsstrom vergleichbar mit dem in den Jahren vor der Pandemie.»

Von den sieben für dieses Jahr geplanten Ausstellungen sind bereits zwei eröffnet: «Birgit Werres – Let's play it, Rolf!» in der Kunstzone der Lokremise und «St.Andreas Slominski» im Kunstmuseum. «Die Stimmung während den beiden Vernissagen war sehr locker und gut. Die Besuchenden unterhalten sich in den Ausstellungen oder bei einem Glas Wein – ein Bild, das wir vermisst haben», sagt Weiss. Auch die Schulklassen aus der Region würden zurückkehren.

«Wir merken, es ist viel Kunst- und Kulturhunger da.»

Nun hoffen die Verantwortlichen des Kunstmuseums, dass das lange so bleibt.

