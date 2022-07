In Bernhardzell findet Mitte August eine Openair Party statt

Veranstaltung «Wir feiern eine saubere Party im Grünen»: Unter diesem Motto findet in Bernhardzell zum vierten Mal eine Open-Air-Party statt Am 12. und 13. August findet in Bernhardzell eine Open-Air-Party statt. Zu den Highlights zählen unter anderem der Toggenburger Tom Sutter und die Band von FDP-Kantonsrat Remo Daguati. Elia Fagetti 21.07.2022, 05.00 Uhr

Vom Dorfzentrum von Bernhardzell sind es etwa 15 Gehminuten bis zum Festgelände. Bild: PD

Etwas östlich des Dorfes Bernhardzell bauen die Organisatoren der Open-Air-Party Bernhardzell (OAPB) ihre Bühne auf. Unter dem Konzept «Wir feiern eine saubere Party im Grünen» ist der Anspruch der OAPB klar. Gemäss ihrer Website wollen sie das sauberste Open Air der Schweiz veranstalten. Dazu gehört, kein Abfall auf den Boden zu werfen, keine Zigarettenstummel und Scherben liegenzulassen. Und die wichtigste Regel: den eigenen Abfall immer mitnehmen. Klingt soweit wie auch die Regeln anderer Open Airs der Region.

Doch die Grösse des Bernhardzeller Events macht es wahrscheinlicher, dass niemand etwas liegen lässt. Die Veranstalter bitten ebenfalls darum, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Zelten und Campieren ist erwünscht, wobei eine Campinggebühr von fünf Franken anfällt. Zudem gibt es Feuerschalen für Licht in der Nacht. Für Verpflegung sorgt die Papa Pizza AG aus Gossau. Ihr Angebot umfasst Essen vom Grill. Dabei gibt es eine Wahl zwischen einem Fleischgericht und einem vegetarischen Gericht. Auch eine Bar sorgt für das leibliche Wohl.

Mit Musik eine Freude machen

Gabriela Schaffhauser, eine der Organisatorinnen des Open Airs, erklärt, wie es zur Entstehung der Veranstaltung kam. Während der Pandemie im Juni 2020 hatten sie und ihre Freunde die Idee, ein Open Air durchzuführen, weil sie sich gemeinsam eine Freude mit Musik machen wollten. Schaffhauser sagt zur ersten Durchführung:

«Die Resonanz war so positiv, dass wir im September gleich nochmals ein kleines Open Air organisierten.»

Dieses Jahr freue sie sich auf ein gemütliches Fest ohne Einschränkungen und hoffe auf viele zufriedene Besucher. Für das überschaubare Fest, das zum vierten Mal durchgeführt wird, zahlt man für einen Zweitagespass 75 Franken. Ein Ticket für nur Freitag kostet 40, nur Samstag 55 Franken.

Programm dominiert von Rock

Zum Programm in diesem Jahr zählen unter anderem MOM - Blues Rock Jam, Nyran, die AK Band oder Tom Sutter. Den Auftakt am Freitag machen MOM – Blues Rock Jam. Ihre Musik lässt sich als klassischer Rock beschreiben, sie besticht durch die Stimme von Leadsängerin Petra hervor. Neben MOM, die ihre Show um 19 Uhr beginnen, spielt auch das Duo Nyran auf dem OAPB. Der aus der Politik bekannte FDP-Kantonsrat Remo Daguati spielt dabei zusammen mit seinem Bandkollegen Pascal von Gunten gemäss Website «an Erwachsene gerichteten Rock mit einer Prise Industrial Rock».

Am Samstag beginnt die Open-Air-Party um 16 Uhr mit Out of Ally. Die vierköpfige Band spielt melodischen Rock. Eineinhalb Stunden später geht es weiter mit Tom Sutter. Der 49-jährige Toggenburger ist seit den 80er-Jahren leidenschaftlicher Musiker. Zu seinen Einflüssen zählen unter anderem der Rock, Country und Bluegrass. Um 19.30 Uhr steigt die AK Band auf die Bühne. Die Coverband aus Manchester in England mit ihrem Sitz in St.Gallen bietet seit 1998 eine breite Palette an Songs an. Ihr Repertoire reicht dabei von klassischem Rock über Pop bis hin zu Reggae.

