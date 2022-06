Das sind die wichtigsten Neuerungen am Open Air St.Gallen 2022

OPEN AIR ST.GALLEN Neuer Hauptsponsor, neue Bühne, mehr WCs und kein Bacardi-Dome mehr: Das sind die wichtigsten Änderungen auf dem Festivalgelände 2022 Vieles wird anders sein im Sittertobel als noch 2019. Wir haben die grössten Neuerungen am Open Air St.Gallen zusammengetragen. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 27.06.2022, 17.00 Uhr

Vieles wird sich ändern, das Anstehen wird bleiben: Am Donnerstag reisen wieder Zehntausende zum Festivalstart ins Sittertobel. Bild: Michel Canonica (28. Juni 2019)

Aldi ist neuer Hauptsponsor des Open Airs St.Gallen. Die Zusammenarbeit mit der Vorgängerin Migros war bereits vor der Pandemie beendet worden. Das führt auch zu Veränderungen auf dem Gelände: Aldi kommt mit einem Festival-Shop auf das Gelände. Dort können sich Besucherinnen und Besucher mit Lebensmitteln, aber auch allerhand anderen Produkten eindecken. Es ist das erste Mal, dass es im Sittertobel einen Shop in diesen Dimensionen gibt.

Auf der neuen Intro-Stage gibt es von Donnerstag bis Sonntag Livemusik und DJ-Sets. Auftreten werden neben Grössen aus der Region wie Benjamin Amaru und Mischgewebe auch national bekannte Acts wie Naomi Lareine oder Rapper Nativ. Die Intro-Stage ist sozusagen die ausgebaute Nachfolgelösung der Startrampe, einer temporären Bühne, auf der regionale Acts jeweils am Donnerstag auftraten. Und sie ist eine weitere Stufe auf der Fördertreppe des Open Airs St.Gallen, die mit dem «Musig uf de Gass» beginnt und im Idealfall auf der Sitterbühne endet.

Auf der Intro-Stage findet auch wieder die Podiumsdiskussion im Rahmen des Projekts «Take A Stand» statt. Dieses Jahr diskutieren am Samstagvormittag unter anderem Stadtpräsidentin Maria Pappa und Hilal Iscakar, Leiterin der Offenen Jugendarbeit der Stadt St.Gallen, mit Jugendlichen über die Frage, wie es der Jugend nach zwei Jahren Pandemie heute geht.

Dass der umstrittene Bacardi-Dome Geschichte sein würde, ist bereits seit vor der Pandemie bekannt. Das Open Air hat die Zusammenarbeit mit dem Spirituosensponsor beendet. Trotzdem gibt es genügend Gelegenheiten für einen Rave: Etwa am neu geschaffenen Day Dance, direkt am Sitterufer. Drei Tage lang kann dort tagsüber unter dem Sonnensegel bis zum Eindunkeln zu elektronischen Klängen aller Art getanzt werden. Kuratiert wird das Programm vom St.Galler Label Au Revoir, das sonst auch in der Lokremise oder in der Militärkantine Day Dances veranstaltet.

Der neue Spirituosenpartner bietet ausserdem einen Gin-Garten und ein Whisky-Zelt an. Zum Trinken gibt's also trotz Bacardi-Abgang auch genug.

Technische Probleme beim 4-Tages-Ticket In verschiedenen Raiffeisen-Filialen der Ostschweiz können die Tickets seit Montag gegen einen Festivalbändel eingetauscht werden. Bei den «Fantickets» ist es nun zu technischen Problemen gekommen, wie Blick online meldet. Die 4-Tags-Tickets für die Festival-Ausgabe 2020, die wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, seien vom System nicht erkannt worden. Open Air St.Gallen-Sprecherin Nora Fuchs bestätigt gegenüber dem Onlineportal, dass die Fantickets vom System nicht gelesen werden konnten. Die Tickets hätten ihre Gültigkeit aber nicht verloren, sagt sie. Es handle sich lediglich um ein technisches Problem. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Nora Fuchs rät den «Fanticket»-Besitzern, den Umtausch in den kommenden Tagen erneut zu versuchen. Das Open Air St.Gallen werde über seine Social Media-Kanäle über die Entwicklungen informieren. (red.)

Mit Sam Fender eröffnet am Donnerstagabend ein Act die Sternenbühne, der eigentlich bereits zu gross für sie geworden ist. Und weiter geht's mit grossen Namen: Mando Diao und Purple Disco Machine. Auch auf der neuen Intro-Bühne gibt es bereits am Donnerstag viel zu sehen und hören: Von Mischgewebe über Emilie Zoé bis hin zu Sensu und Skiclub Toggenburg. Der erste Festivalabend wird damit musikalisch aufgewertet – auch wenn 10'000 Besucherinnnen und Besucher weniger auf dem Gelände sind als von Freitag bis Sonntag.

Erstmals seit 2016 ist das Open Air St.Gallen ausverkauft. Und das schon seit Mitte März. Die Gründe dafür dürften einerseits darin liegen, dass das Festival einen fast dreijährigen Vorverkauf durch die Pandemie durchgeführt hat. Tickets für 2020 behielten ihre Gültigkeit. Andererseits ist die Vorfreude nach der langen kulturellen Durststrecke riesig.

Das wird sich auch auf dem Gelände bemerkbar machen. 2019 kamen 88'000 Besucherinnen und Besucher an den vier Tagen, dieses Jahr werden es 110'000 sein. Gut möglich also, dass es mehr Geduld braucht bei An- und Abreise.

Hoffentlich weniger Geduld als noch 2019 wird es bei den WC-Anlagen brauchen. Das Konzept, die Toiletten zentral anzulegen, ging vor drei Jahren – man kann es nicht anders schreiben – in die Hose. Die Wartezeiten waren sehr lang, vor allem, wenn man auf mehr als ein Pissoir angewiesen war. Dieses Jahr sind die WCs wieder dezentral angelegt, und es sind deutlich mehr: Um fast 50 Prozent haben die Verantwortlichen die Zahl der Toiletten erhöht.

In den Jahren vor der Pandemie wurde die frühe Anreise fast zum Wettrennen. Tage vorher versammelten sich die treusten Fans vor dem Eingang – was nicht ohne Emissionen aller Art vonstatten ging. Die Verantwortlichen reagierten zunächst mit einem Wartebereich inklusive Gastronomieangebot beim Westeingang, schafften ebendiesen Westeingang per 2019 aber ab. Auch 2022 wird der einzige Zugang aufs Gelände über die Rechenwaldstrasse am Kehrichtheizkraftwerk führen. Das Konzept habe sich 2019 so bewährt, heisst es.

Die Veranstalter empfehlen eine Anreise erst ab Donnerstagmorgen, rüsten sich aber auch für die Hartgesottenen, die bereits am Mittwoch ankommen. Für sie gilt aber: Es gibt keinen designierten Wartebereich und keine Verpflegungsstände.

Nicht nur der Hauptsponsor ist neu, auch der sogenannte Charity-Partner. Es handelt sich um «Viva con Agua», eine Non-Profit-Organisation, die sich für den Zugang zu Trinkwasser und sanitären Anlagen auf der ganzen Welt einsetzt. Wer das unterstützen möchte, kann beispielsweise seinen Becher und damit das Depot von zwei Franken spenden.

