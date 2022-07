Wieder mehr Zelte am Open Air St.Gallen

Open Air St.Gallen «Ab einem gewissen Alter weiss man eine schöne Dusche zu schätzen»: Die Zeltstadt wächst wieder, doch viele Festivalbesucher übernachten lieber im Hotelbett 10'100 Zelte und geschätzt 700 Logiernächte: Dieses Wochenende übernachteten Festivalbesucherinnen und -besucher des Open Airs St.Gallen nicht nur im Sittertobel, sondern auch in Hotels ringsum. Hoteliers sprechen von einem Trend. Marlen Hämmerli und Christina Weder 1 Kommentar 04.07.2022, 19.00 Uhr

Jahr für Jahr ist die Zeltstadt am Open Air St.Gallen geschrumpft. Dieses Jahr ist sie wieder gewachsen. 10’100 Zelte wurden aufgestellt – eine markante Zunahme gegenüber 2019, als zwischen 6500 und 7000 Zelte gezählt wurden. Allerdings war das Festival damals auch nicht ausverkauft: Die Zahl der Besucherinnen und Besucher lag bei 88'000 im Vergleich zu 110'000 in diesem Jahr.

Nora Fuchs, Mediensprecherin OASG. Bild: Fabienne Engbers

Für Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Airs, sind die Zahlen erfreulich: Die Zeltstadt mache einen Teil der Atmosphäre des Festivals aus. «Es ist immer faszinierend, was sich die Leute einfallen lassen.» Manche Open-Air-Besucherinnen und -Besucher bauen Plattformen am Hang, andere schmücken die Zelte mit Lichterketten und Pflanzen. Wieder andere stellen «Bier-Pong-Tische» für Trink- oder Geschicklichkeitsspiele auf.

Viele ziehen das Hotelzimmer dem Zelt vor

Nora Fuchs beschreibt die Stimmung in der Zeltstadt als amüsant und friedlich. Noch etwas fiel an diesem Open Air auf: Nicht nur die Zahl der Zelte nahm zu, auch das Gedränge am Ein- und Ausgang. Laut der Mediensprecherin deutet das darauf hin, dass viele Leute irgendwann das Gelände verliessen – wohl um eine Dusche zu nehmen.

Ob die Zeltstadt ein Revival erlebt, lässt sich laut Fuchs noch nicht sagen. Die Zahlen seien noch nicht fertig ausgewertet. In den vergangenen Jahren ging der Trend in die andere Richtung. So verzichten immer mehr Open-Air-Gängerinnen und -Gänger auf eine Übernachtung im Zelt. Statt am Hang oder im Schlamm, inmitten von Partyvolk und wummernden Bässen zu campen, entscheiden sie sich für ein Hotelzimmer.

Stiefel gegen Hotelschlappen tauschen

Im Hotel Säntispark in Abtwil stehen am Montagmorgen noch ein paar Stiefelpaare vor den Zimmertüren. Bald werden auch die letzten Festivalgängerinnen und -gänger abgereist sein. «Der Schlamm ist für uns kein Problem», sagt Hoteldirektor Roland Rhyner. «Wir sind eingerichtet.» Über die Festivaltage wird jeweils ein älterer Teppich im Eingangsbereich ausgerollt. Wasserkübel und Bürsten stehen bereit. Stiefel können direkt gegen Hotelschlappen eingetauscht werden, die in einer Kiste bereitliegen.

«Das ist kein Riesenaufwand», sagt Rhyner. Er blickt zufrieden aufs vergangene Wochenende zurück. Das Hotel mit 136 Zimmern und 272 Betten sei «sehr gut gebucht gewesen», wie immer übers Open Air. Es liegt günstig für Festivalgängerinnen und -gänger. Der Grossteil der Gäste checkte denn auch wegen des Open Airs ein – die Hälfte davon berufshalber, wie Rhyner weiss. Darunter waren Radio- und Fernsehleute sowie Mitarbeitende von Sponsoren.

Roland Rhyner, Direktor des Hotels Säntispark. Bild: Ralph Ribi (5. Februar 2018)

Ob Zelt oder Hotel – das sei doch eine Altersfrage, sagt der Hoteldirektor. «Mit 20 ist es lustig im Zelt. Doch ab einem gewissen Alter weiss man ein gutes Frühstück und eine schöne Dusche zu schätzen.» Im Säntispark steht gar eine ganze Bäderlandschaft zur Verfügung, um sich von langen Nächten zu erholen.

Schlafen ist natürlich auch tagsüber im Freien möglich. Bild: Ralph Ribi

Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus, führt die Entwicklung ebenfalls auf die breite Altersstruktur der Festivalgängerinnen und -gänger zurück. Auch wenn Hotelübernachtungen zunähmen, lebe der Geist des Open Airs St.Gallen weiter.

«Das OASG ist von unschätzbarem Wert für die Hotellerie in St.Gallen.»

Shuttles bringen die Besucherinnen und Besucher vom Bahnhof und vom Breitfeld via Abtwil zum Gelände. Kirchhofer lobt das OK, das diesen Service organisiert hat. «Der Effekt ist für die ganze Tourismusregion äusserst wertvoll.»

Einige Festivalbesucherinnen und -besucher wichen auch auf Airbnb aus, wie zu hören ist. Wochen vor dem Open-Air-Start waren kaum noch Angebote zu finden.

Hotel Einstein ausgebucht, aber nicht nur wegen Open Air

Auch das Hotel Einstein war dieses Wochenende ausgebucht. Aber nicht nur wegen des Open Airs, wie General Manager Michael Vogt betont. Auch die Festspiele oder etwa die Bühler Networking Days zogen Publikum an. Hinzu kamen Hochzeiten und andere Feste.

Um abzuschätzen, wie viele der Gäste wegen des Open Airs da waren, hat Vogt Gummistiefel gezählt. Ergebnis: 70 Paare. Bei 113 Zimmern und 213 Betten bedeutet das: Rund ein Drittel der Hotelgäste waren Festivalgänger. Das Einstein hatte sich darauf vorbereitet: Im Windfang richtete es einen «Parkplatz» für dreckige Schuhe ein. Das Frühstück wurde bis 12 Uhr verlängert.

Schon vor der Coronapandemie merkte man im Einstein, dass immer mehr Open-Air-Gänger die Hotelmatratze der Isomatte vorziehen. Vogt:

«Der Trend zieht von Jahr zu Jahr etwas an.»

Michael Vogt, General Manager des Hotels Einstein. Bild: PD

Für die ganze Stadt schätzt Vogt, der auch den Hotelierverein St.Gallen-Bodensee präsidiert, dass das OASG rund 700 Logiernächte generiert hat.

80 Prozent der Gäste im Hotel Dom waren Open-Air-Besucherinnen und -Besucher

Vier von fünf Gästen im Hotel Dom waren dieses Wochenende Open-Air-Gängerinnen und -Gänger. «Wir waren erstaunt, dass es so viele sind», sagt Tiziana Cardascia, Leiterin der Rezeption. Das Hotel an der Webergasse war schon einige Wochen vor dem Festivalstart ausgebucht. Mit der nassen Wetterprognose regnete es noch einige Buchungsanfragen – diese Interessenten kamen auf eine Warteliste oder erhielten eine Absage.

Tiziana Cardascia, Leiterin Rezeption des Hotels Dom. Bild: PD

Cardascia spricht von einem Trend, der sich seit etwa zehn Jahren immer stärker zeigt: 2019 seien noch zwischen 60 und 70 Prozent der Hotelgäste wegen des Festivals da gewesen. Dieses Jahr waren es im Hotel mit 56 Betten nun 80 Prozent.

Im Eingangsbereich lag ein Teppich wegen des Drecks und ein Schild wies drauf hin, dass im Innenhof Wasserschlauch und Schuhbürsten bereitliegen. Das wurde laut Cardascia gut genutzt:

«Ich war erstaunt, wie sauber das Hotel war.»

Einige Gäste hätten sich für das nächste Jahr gleich wieder ein Zimmer gesichert.

1 Kommentar Roman Lüthi vor 34 Minuten In Anlehnung an das Kunstwort “Glamping” (für Glamour Camping) könnte man hier von einem “GlopenAir” sprechen. Obwohl bereits in gesetzterem Alter, ein Openair mit Hotelzimmer? Geht gar nicht - auch etwas dekadent finde ich. Wo man doch so gerne den Geist von Woodstock aufleben lassen möchte… Alle Kommentare anzeigen