Positive Zwischenbilanz der Markthändler am Olma-Jahrmarkt

olma «Die Leute haben nach zwei halbpatzigen Olmas Nachholbedarf»: Auf Stimmenfang bei den Schaustellern am Jahrmarkt Die Schausteller und Markthändler ziehen eine positive Zwischenbilanz: die Geschäfte laufen mehrheitlich gut. Gabriela Hagen 1 Kommentar 19.10.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine der Hauptattraktionen am Jahrmarkt ist der Freifallturm. Bild: Donato Caspari

Der Olma-Jahrmarkt ist in vollem Gange. Das goldene Herbstwetter und die spätsommerlichen Temperaturen locken die Besucher in Scharen an. Die Gassen rund um die Fahrgeschäfte sind rappelvoll, die Leuten kommen nur im Schneckentempo vorwärts.

Schon von weitem hört man den Stadionsprecher das Säulirennen moderieren. Die Gerüche von Grill, gebrannten Mandeln, Bier und Kuhmist liegen in der Luft und vermischen sich zum typischen Olma-Duft.

Schausteller mit Leib und Seele

Stolz sitzt Hanspeter Maier in seinem Cockpit. Von dort aus steuert er manuell eine der Hauptattraktionen des Olma-Jahrmarktes: «Around the World», das grösste Riesenrad der Schweiz. Ein Publikumsmagnet ist das 34 Meter hohe Fahrgeschäft, eine lange Menschenschlange hat sich vor dem Kassenhäuschen gebildet.

Hanspeter Maier betreibt das Riesenrad und den Freifall Turm. Bild: Gabriela Hagen

Maier ist seit 48 Jahren Schausteller mit Leib und Seele. Lust auf Rente hat er keine, sagt der heute 67-Jährige. «Die Schaustellerei ist mein Hobby, und solange es geht, mache ich weiter», macht der gebürtige Frauenfelder klar. Im bunten Blumenhemd erzählt Maier, wie alles begann. Mit einem Zuckerwattestand ist er gestartet, später kam eine «Büchsenschiessen»-Bude dazu, es wurde immer mehr und heute betreibt Maier nicht nur das Riesenrad, sondern auch eine weitere Hauptattraktion am Jahrmarkt.

85 Meter Adrenalin

Der Free-Fall-Tower mit seinen 85 Metern Höhe lässt den Adrenalinspiegel steigen und das schon allein vom Zuschauen. Das Gekreische ist gross, als die Plattform mit den Fahrgästen nach minutenlangem Hinhalten in die Tiefe rauscht. Auf dem Spelteriniplatz hat sich eine grosse Menschentraube um den Free-Fall-Tower gebildet.

Die Leute blinzeln in die Sonne und verrenken die Köpfe, um den Adrenalinkick mitzuverfolgen. «Das ist doch wahnsinnig», sagt eine ältere Frau ungläubig und lacht. Hanspeter Maier, Patron des Familienbetriebes, zieht eine durchwegs positive Zwischenbilanz des diesjährigen Geschäftes.

Die Stimmung sei gut, sagt Maier, trotz des durchzogenen Wetters am Donnerstag und Freitag. «Samstag und Sonntag waren der Hammer», sagt der 67-Jährige zufrieden und nickt. Während das Riesenrad von Klein und Gross besucht wird, sitzen im Free-Fall-Tower vorwiegend Männer.

Patrick Rohner mit seinem Magenbrot. Bild: Gabriela Hagen

Zufrieden ist auch Patrick Rohner. Er betreibt mit seiner Familie vier Rohner-Magenbrot-Stände am Olma-Jahrmarkt. Es laufe sehr gut, sagt der 44-Jährige. Zahlen, wie viel Magenbrot er bis jetzt verkauft hat, will er keine nennen. Betriebsgeheimnis. Aber er führt aus, dass das Magenbrot, die Rahmtäfeli und die Kokosballen am besten laufen.

300 Bratwürste pro Stunde

Erwin Graf von der Metzgerei Schmid. Bild: Gabriela Hagen

Brummen tut das Geschäft auch am Stand der Metzgerei Schmid. Die Besucher stellen sich für eine Olma-Bratwurst geduldig in die lange Schlange. Seit Olma-Beginn am letzten Donnerstag hat Erwin Graf, der hinter dem Grill steht, etwa 10’000 Bratwürste verkauft.

«Super läuft es, die Leute haben nach zwei halbpatzigen Olmas ein Nachholbedürfnis», bilanziert der 61-Jährige, der seit zehn Jahren für die Metzgerei Schmid grilliert. 300 Olma-Bratwürste brätelt Graf in der Stunde. Aber auch viele Schüblig gehen über die Theke, so Graf.

Dany Stucki am Schüga-Stand. Bild: Gabriela Hagen

Keine Ahnung, wie viel Schützengarten-Bier sie verkauft hat, hat Dany Stucki. Sie hat keine Zeit, auszurechnen, wie viel Liter ausgeschenkt worden sind, sie bestellt einfach nach, damit kein Engpass entsteht. Eng ist es auch am «Schüga»-Stand, ein Durchkommen kaum möglich. Die 54-Jährige glaubt auch, dass das schöne Wetter und die Herbstferien ein Treiber fürs gute Geschäft sind.

«Showbühne für Teenies»

Etwas zurückhaltender äussert sich Ruth Inauen. Sie steht am Stand der Metzgerei Schär und bereitet Olma-Bratwürste zu. Sie glaubt, dass die Jahrmarktbesucher weniger konsumieren als die Jahre vor Corona. Man sei wohl vorsichtiger geworden. Auf die Frage, wie viel Würste sie seit Donnerstag verkauft hat, sagt sie: «Zu wenig.» Und runzelt die Stirn. Rund 5000 Würste seien es, schätzt sie. «Zu wenig.»

Ruth Inauen am Stand der Metzgerei Schär. Bild: Gabriela Hagen

Auf dem Spelteriniplatz drängen sich die Leute dicht an dicht. Die Fahrgeschäfte ringsum sind laut und jedes hat seinen eigenen «Einheizer», Recommandeur nennt sich das im Fachjargon. Sie animieren das Publikum zum Besuch ihrer Bahn, je lauter und origineller, umso besser.

Apropos laut: Die Betreiber der Fahrgeschäfte haben sich, was die musikalische Untermalung angeht, zusammengetan. Chrigel Ramsauer macht aus der Kanzel seiner Bahn, «The Show», den DJ für alle Fahrgeschäfte. So sollen die Anwohner weniger unter den Lärmemissionen leiden. Die einheitliche Beschallung reicht um die Ecke bis zum Autoscooter.



Chrigel Ramsauer ist bis jetzt zufrieden mit dem Geschäft. Donnerstag und Freitag waren etwas harzig, was er dem Wetter zuschreibt. Er ist sich sicher, dass die Menschen nach zwei Jahren Pandemie ein riesiges Nachholbedürfnis haben. Insbesondere die Jungen.

Chrigel Raumsauer in seiner Kanzel. Bild: Gabriela Hagen

Der gut 50-jährige Alleinunternehmer betreibt eine Kreiselwippe, umgangssprachlich «Schüttelbecher» genannt. Ein Magnet für Teenager, man kommt sich spielerisch nah. Ramsauer schmunzelt und sagt: «Das ist kein Fahrgeschäft, sondern eine Showbühne für Teenies.»

Nah kommt man sich auch im Autoscooter «Pink Cadillac». Sämtliche Wägelchen sind besetzt, die Stimmung ist ausgelassen. Grosseltern mit ihren Enkeln, junge Liebespaare und solche, die es vielleicht noch werden, jeder versucht, mit dem anderen zu kollidieren. Luise Stieger sitzt hinter der Kasse des Fahrgeschäftes. Seit 13 Jahren arbeitet sie im Familienbetrieb. Ihre Zwischenbilanz ist kurz und knapp: «Es läuft einfach super.» Sie strahlt.

Publikumsmagnet Esel und Ponys

Auf dem Talhofplatz wird Spass für die Kleinen angeboten. Auf der «Dschungel Rallye» zum Beispiel. Die kleinen Gäste nehmen Platz in bunten Fahrzeugen und drehen ein paar Runden, während sich die Eltern rund um die Bahn postiert haben. Es wird fotografiert, gewunken, gerufen.

Doris Harder im Kassenhäuschen. Bild: Gabriela Hagen

Doris Harder sitzt im Kassenhäuschen, kassiert ein, gibt Tickets aus und steuert die Bahn. Seit 40 Jahren tut sie das mit Leidenschaft. Sie sagt, ihre Bahn, eine sogenannte Kinderschleife, sei einer der Höhepunkte für die Kleinsten.

Rund ums Pony- und Eselreiten hat sich eine riesige Traube an Eltern angesammelt. Während die Eltern hektisch ihren Nachwuchs auf den Rücken der Tiere platzieren, warten die Tiere geduldig, bis es losgeht und sie ihre Runden drehen.

Seit 1982 kommen Rosmarie und Rodolfo Langjahr mit ihren Eseln und Ponys an die Olma. Die Bahn gegenüber, das Kinderzügli, betreiben auch die Langjahrs. Das Zügli soll die Tiere entlasten, sagt der 70-Jährige. Es kommt teilweise auch in Einkaufszentren zum Einsatz.

Rodolfo Langjahr beim Kinderzügli. Bild: Gabriela Hagen

Rosmarie und Rodolfo kommen ins Schwärmen, wenn sie über ihre Tiere reden, die mit ihnen zusammen alt geworden sind, wie sie sagen. Die alten Tiere brauchen eine Aufgabe, Rosmarie Langjahr sagt: «Vom Nur-auf-der-Weide-Stehen verblöden die Tiere. Die Tiere brauchen eine Aufgabe und Bewegung im Alter, genauso wie wir Menschen.» Sie führt aus, dass nicht jeder Esel und jedes Pony gut miteinander auskommen. Die Tiere sind sensibel und die Zusammenstellung in der Manege erfordert viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung.

Abends werden die Esel und Ponys nach Amriswil in ihren Stall gefahren, wo sie in ihrer gewohnten Umgebung übernachten. Am nächsten Morgen kommt eine andere Esel- und Ponyequipe mit an die Olma, die anderen haben Pause.

Olma-Lose und Soft Ice

Kathrin Eggart und ihre Tochter Zippora. Bild: Gabriela Hagen

Pause hat Kathrin Eggart nicht. Sie versucht, die Besucher zu animieren, Olma-Lose zu kaufen. Seit morgens um zehn steht die 40-Jährige hinter der grossen Loskiste. «Am Sonntag ist megaviel gelaufen», sagt Eggart. Sie schätzt, dass seit letztem Donnerstag etwa 20’000 Lose verkauft worden sind.

Kulinarisch ist das Angebot riesig. Gross ist auch der Andrang bei Remo Bannwart. Er betreibt einen Zuckerwatten- und Soft-Ice-Stand. Wie viel Softeis er an diesem Tag schon verkauft hat, kann er nicht sagen. Aber der 36-Jährige weiss aus jahrelanger Erfahrung, welche Eiskombination beim Publikum am besten ankommt. «Vanille-Erdbeer, egal, was wir sonst noch alles anbieten.»

Andreas und Remo Bannwart mit Luana. Bild: Gabriela Hagen

Auch er zieht eine überaus positive Zwischenbilanz. Das Wetter strahlt mit den Besuchern um die Wette und macht die letzten zwei schmalen Pandemiejahre fast vergessen.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen