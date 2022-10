Herbstjahrmarkt St.Gallen: Keine Massnahmen wegen Stromverbrauch

Olma-Zeit Hell erleuchteter Herbstjahrmarkt trotz Energieknappheit: Darum findet der St.Galler Jahrmarkt ohne Einschränkungen statt Ob blinkend, leuchtend, rot oder blau: Die vielen Lichter gehören zum Jahrmarkt wie die Bratwurst zur Olma. Das gilt auch dieses Jahr, obwohl seit Monaten vor einer möglichen Strommangellage gewarnt wird. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Lichter, laufende Fahrgeschäfte, aber auch die Kaffeemaschine beim Essstand: Der Herbstjahrmarkt benötigt während der elf Tage im Herbst im Schnitt 184'000 Kilowattstunden, je nach Witterung. Bild: Ralph Ribi

In den städtischen Schulen und Büros wird auf maximal 20 Grad geheizt, diverse Fassaden werden nicht beleuchtet und Leuchtreklamen abgeschaltet. Auch die Bevölkerung ist aufgerufen, wo immer möglich, Strom zu sparen. Gleichzeitig wird das Museumsquartier ab 13. Oktober hell erleuchtet sein und das elf Tage lang: Dann startet der Herbstjahrmarkt mit all seinen leuchtenden und blinkenden Lämpchen.

17 Fahr- und Laufgeschäfte sowie 21 Spiel- und Schiessbuden nehmen dieses Jahr teil. Dazu kommt der Warenmarkt mit 198 Ständen. 2019, vor Corona, lag der Stromverbrauch des gesamten Marktes bei 181’896 Kilowattstunden, also rund 16’536 Kilowattstunden pro Tag. Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von mehr als vier Vier-Personen-Haushalten. Der Jahrmarkt braucht damit auch pro Tag deutlich mehr Strom als die 12'000 Kilowattstunden der Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» im gesamten Advent.

Jahrmarkt ohne Einschränkungen

Erst kürzlich hat die Stadt kommuniziert, mit welchen Massnahmen sie einer Energiemangellage vorbeugen möchte. Für den Herbstjahrmarkt gibt es keine Auflagen zum Stromsparen, auch wenn die Stadtpolizei St.Gallen ihn jeweils organisiert.

Roman Kohler, Leiter Kommunikation der Stadtpolizei, sagt auf Anfrage: «Für den Jahrmarkt gibt es kein Bisschen, sondern nur Entweder-oder.» Die grössten Stromverbraucher am Markt seien die Bahnen. Diese aber beispielsweise eine Stunde weniger laufen zu lassen, ergebe keinen Sinn, sagt Kohler. «Natürlich wäre der Stromverbrauch kleiner, wenn die Bahnen weniger lang liefen, relevant und damit sinnvoll wäre das aber nicht.»

Roman Kohler, Leiter Fachstelle Kommunikation der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Den Herbstjahrmarkt nicht durchzuführen, sei aktuell keine Option. «Wir besitzen weder eine rechtliche noch eine politische Grundlage für eine Absage.» Wenn der Bund Weisungen zum Sparen erliesse, weil sich die Situation derart verschärft hat, sähe die Sache wieder anders aus. «Aber prophylaktisch den Herbstjahrmarkt nicht bewilligen, das geht nicht.» Da die rechtliche Grundlage für eine Absage fehlt, könnte die Stadt für erlittene Ausfälle unter Umständen rechtlich belangt werden.

Zu einschneidend für Bevölkerung

Zum jetzigen Zeitpunkt gehe es in erster Linie um Effizienzmassnahmen, sagt Stadtrat Peter Jans, Direktion Technische Betriebe. Nicht um Verzichtsmassnahmen, die vor allem Dritte betreffen. Die Massnahmen des Stadtrats setzen daher vor allem bei der Stadtverwaltung selbst an. So werden unter anderem die Büros auf maximal 20 Grad geheizt.

Der St.Galler Stadtrat folgt der Meinung des Schweizerischen Städteverbands, genauer dessen Energie- und klimapolitischen Kommission. Demnach sollen die Städte keine einschneidenden Verzichtmassnahmen beschliessen, solange die Mangellage nicht eingetreten ist. Jans: «Eine Absage des Jahrmarkts – sofern rechtlich zulässig – wäre aus Sicht eines Teils der Bevölkerung eine einschneidende Massnahme. Daher wurde sie vom Stadtrat nicht in Betracht gezogen.»

Olma-Messen verbrauchen gleich viel Strom wie 779 Vier-Personen-Haushalte Die Olma-Messen führen pro Jahr rund 130 Anlässe und Messen durch, an über 300 Veranstaltungstagen. Das verursacht einen Jahresverbrauch an Strom von etwas weniger als 3'000'000 Kilowattstunden. Gleich viel wie 779 Vier-Personen-Haushalte durchschnittlich in einem Jahr verbrauchen. Der grösste Posten sind gemäss Angaben der Olma-Messen der Betrieb der Küchengeräte in den Grossküchen und an den Messeständen, die Geräte der Ausstellenden an den Ständen, Licht und Raumklima. Im Oktober, wenn die Olma stattfindet, fällt rund ein Zehntel des Jahresverbrauchs an. Gegenüber einem durchschnittlichen Monat liegt der Stromverbrauch rund 20 Prozent höher. Dies ist abhängig vom Wetter, bei tiefen oder aussergewöhnlich hohen Aussentemperaturen wird mehr Strom benötigt. Hingegen verbrauchen die Olma-Messen in den Sommermonaten Juni bis August fast keinen Strom. Olma-Messen sparen Strom Die Olma-Messen haben diverse Sparmassnahmen beschlossen, die bereits in Kraft sind. Unter anderem wurden Beleuchtungsteuerung und Raumklima optimiert. So werden die Hallen nur noch auf 20 Grad geheizt. Zu den Massnahmen schreibt Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen: «Wir gehen davon aus, dass wir damit den Stromverbrauch wesentlich eindämmen können.» Weitere Massnahmen befänden sich in Planung. Den Strom beziehen die Olma-Messen aus Wasserkraft. Zum Heizen wird Fernwärme verwendet. Auf den Hallen 2, 3, 4 und 5 sind Fotovoltaikanlagen installiert. Deren Erträge fliessen ins Stadtnetz. Auf der neuen Halle 1 ist ebenfalls eine Fotovoltaikanlage geplant. (mha)

Am Donnerstag haben die Aufbauarbeiten begonnen. Den Jahrmarkt einzuschränken, nachdem die Schaustellerinnen und Schausteller ihre Bahnen bereits aufgestellt haben, wäre unverhältnismässig, sagt Jans. Tritt eine Strom- und/oder Gasmangellage ein, würde der Bundesrat per Verordnung entsprechende Massnahmen erlassen, etwa Verbote oder Schliessungen.

Stadtrat Peter Jans. Bild: Benjamin Manser

Falls dadurch auch der Betrieb von Jahrmarktgeschäften eingeschränkt würde, müssten das die Betroffenen hinnehmen, ähnlich wie es bei den Coronamassnahmen der Fall war. Jans sagt aber: «Zurzeit sind keine Anzeichen da, dass sich in kurzer Zeit eine Strommangellage einstellt.»

Die vielen Lämpchen haben ihren Grund

Das ist ganz im Sinne von Peter Hutter. Er ist beim Schweizerischen Marktverband für die Sektion Ostschweiz zuständig. Er sagt: «Jahrmärkte sind ein Kulturgut und sollen stattfinden.» Seines Wissens wurde denn auch in der Schweiz kein Jahrmarkt abgesagt wegen Bedenken zum Stromverbrauch. «Wir bieten Unterhaltung, gerade in der dunklen Jahreszeit. Darum haben wir ja auch all die Lämpchen.»

Soweit Hutter weiss, sind auch alle Marktfahrerinnen und Marktfahrer unterwegs. Niemand legt eine Pause ein; die Stromkosten sind gestiegen, aber für Marktfahrende rechnet sich der Jahrmarktbesuch immer noch. Hutter sagt: «Uns tangieren die Strompreise nicht stark. Die meisten haben seit einigen Jahren schon auf LED umgestellt, der Verbrauch ist massiv gesunken.»

Peter Hutter ist beim Schweizerischen Marktverband für die Sektion Ostschweiz zuständig. Bild: PD

Und der Strom, der benötigt wird, damit Achterbahn, Autoscooter, Freifallturm oder Riesenrad überhaupt laufen? «Wenn man schaut, was die gesamte Stadt an Strom benötigt, liegt unser Verbrauch im Promillebereich», sagt Hutter. «Wir sparen Energie, wo wir nur können.» Das hat auch die Stadtpolizei St.Gallen festgestellt. So wurden etwa alte Bahnen durch neue ersetzt.

Der Stromverbrauch des Marktes schwankt von Jahr zu Jahr, unter anderem temperaturbedingt. Ist es sehr kalt, heizt ein Marktfahrender vielleicht sein Tickethäuschen mit einem kleinen Ofen oder eine Standbetreiberin legt sich eine Heizdecke um. Andererseits kommen bei kaltem Wetter weniger Besucherinnen und Besucher; die Bahnen laufen weniger oft als bei mittelmässigem oder gutem Wetter.

Treibstoffpreise und Lieferengpässe beschäftigen die Marktfahrenden

Mehr Sorgen als der Strom bereiten den Marktfahrerinnen und Marktfahrern die hohen Treibstoffpreise sowie die Lieferengpässe. Hutter betreibt selbst Magenbrot-Stände. Bei gewissen Süssigkeiten sei es derzeit schwierig, sie in der Schweiz zu erhalten.

Der 46-Jährige ist froh, dass der Herbstjahrmarkt wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann. Es ist der grösste Jahrmarkt in der Ostschweiz und zieht, auch wegen der Olma, die meisten Besucherinnen und Besucher an, wie Hutter sagt. Die vergangenen zwei Jahre fiel der Herbstjahrmarkt nicht aus, fand aber mit weniger Ständen und unter Coronaauflagen statt. Das ist nun vorbei. Der Herbstjahrmarkt kehrt in voller Grösse zurück, samt Lämpchen.

