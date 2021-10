Olma-Schwinget: Stier Sämi ist 2021 der Lebendpreis

Olma-Schwinget «Munis sind die am meisten fotografierten Tiere an der Olma»: Stier Sämi aus Untereggen ist der diesjährige Lebendpreis des Olma-Schwingets Ein Stier und zwei Rinder, das sind die Lebendpreise für die Sieger des Olma-Schwinget. Zufälligerweise stammen die drei Tiere aus St.Gallen und Untereggen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 12.10.2021, 18.00 Uhr

Stier Sämi im Olma-Stall: Er und zwei Rinder sind die Lebendpreise am diesjährigen Olma-Schwinget. Bild: Ralph Ribi

Zuchtstier Sämi ist bestimmt eine gute Tonne schwer. «Ich kenne sein genaues Gewicht nicht, denn ich habe keine Waage für diese Grösse», sagt Walter Gschwend, der Besitzer des Stiers und lacht. Der dunkelbraune Kraftprotz Sämi kann einem ganz schön Angst einjagen.

An der kürzlich durchgeführten Jubiläumsviehschau in St.Georgen stand er zwischen vielen Kühen. Er schnaubte fast pausenlos. Nicht aus Wut, sondern aus Freude über die Gesellschaft des Braunviehs links und rechts. Die Freude war sogar so gross, dass sich Sämi am Morgen kurz losriss. Er war aber schnell wieder zurück an seinem Platz – und angebunden. Derzeit lebt Sämi mit vielen Kühen und einem Artgenossen, dem Muni Gregi, in den Stallungen der Olma; natürlich angebunden.

Gregi hat 140 Nachkommen, von Sämi sind 40 erfasst

Gregi bringt 1375 Kilogramm auf die Waage – ein richtiger Brocken. «Gregi ist ein gut gepflegter Muni mit einem guten Charakter», sagt Christian Manser, Präsident der Tierschauen Olma. Gregi sei mit 140 Nachkommen ein erfolgreicher Zuchtstier und hat auch schon am Stierenmarkt in Zug teilgenommen.

Sämi ist nicht ganz so weit gereist, er war an der Stierenschau in Wattwil und hat dort den zweiten Platz belegt. Auch er sei ein gepflegtes Tier, sagt der Olma-Tierchef. Betreffend Nachkommen liegt Sämi hinter Gregi zurück: Von Sämi sind 40 Nachkommen registriert; 13 davon leben auf dem Hof von Walter Gschwend in Untereggen.

Stiere werden sehr oft fotografiert

«Die Munis sind die am meisten fotografierten Tiere an der Olma», sagt Christian Manser. Die Tiere – nicht nur die Stiere – sind und bleiben Publikumsmagnete. Die Tiere haben unterschiedliche Bedürfnisse und sollen sich in den Stallungen wohl fühlen. Ausstellungen und Präsentationen von Tieren dürften nicht unterschätzt werden, sagt Manser.

«Sie müssen sich an fremde Geräusche, Gerüche und an viele Menschen gewöhnen.»

Christian Manser, Präsident der Tierschauen Olma. Bild: Michel Canonica

Wie die Säuli kann Stier Gregi täglich in der Arena bestaunt werden. Sämi dagegen nicht. Der Grund: Er ist der Lebendpreis für den Sieger der Olma-Schwinget und wird dem Publikum erst am Sonntag in der Arena gezeigt: Dann heisst es Fotoshooting für Sämi mit dem Olma-Schwinget-Sieger. Vor seinem Auftritt wird der Stier gewaschen und gestriegelt. Sämi sei zu Beginn der Olma etwas unruhig gewesen, das habe sich jetzt gelegt, sagt sich Manser. Gregi hingegen ist sich Auftritte gewohnt. «Wenn wir beide zusammen in die Arena liessen, würden sie aufeinander losgehen», weiss der Tierchef.

«Ein gesunder Respekt vor Stieren ist angebracht.»

Am Anfang war Sämi etwas unruhig, inzwischen hat er sich an den Olma-Betrieb gewöhnt. Bild: Ralph Ribi

Zwei weitere Lebendpreise stammen aus St.Georgen



Die Olma-Schwinget wird alle drei Jahre vom Schwingclub St.Gallen und Umgebung organisiert. Walter Gschwend schwingt nicht mehr aktiv, ist aber noch Mitglied. «Der Schwingclub versucht jeweils, die Lebendpreise aus den eigenen Reihen zu besorgen», sagt Landwirt Gschwend. Für ihn sei es eine Ehre, seinen Stier hier an der Olma zu zeigen. Die beiden Rinder, ebenfalls Lebendpreise, kommen aus St.Georgen von Stefan Rohrer und Beat Brülisauer. «Lebendpreise haben im Schwingsport Tradition», sagt Manser. «Sie schaffen den Bezug zur Landwirtschaft.»

Sämi ist erst der zweite Stier von Walter Gschwend. Der erste Muni, Silvan, ein Brown Swiss, war sehr temperamentvoll. Sämi, ein Original Braunvieh, ist etwas ruhiger. Gschwend wurde auf ihn in einem Inserat aufmerksam. «Ich habe mir seine Papiere angesehen. Entscheidend für den Kauf waren nicht die Daten, sondern mein Bauchgefühl.» Denn das Tier müsse auf seinen Betrieb passen. In den Papieren war vermerkt, dass Sämi aus einer künstlichen Befruchtung stammt. «Das stellte sich als Fehler heraus. Sämi ist auf natürlichem Weg entstanden», erzählt der Landwirt und lacht.

Stier Sämi gehört Walter Gschwend aus Untereggen. Bild: Tobias Garcia

Er und Manser gehen davon aus, dass sich der Sieger der Olma-Schwinget für die Preissumme entscheidet und nicht für Sämi. Dann wird Gschwend seinen Zuchtstier nach der Olma wieder mit nach Hause nehmen.

Ob sich der Sieger eines Schwingens für den Muni oder für die Preissumme entscheidet, habe nicht zuletzt mit dem aktuellen Schlachtpreis zu tun, sagt Manser. «Und nicht jeder Sieger ist ein Landwirt, der einen Zuchtstier gebrauchen kann», ergänzt Gschwend. Mit den heutigen Samendepots hätten die Stiere eine nicht mehr allzu lange Lebenserwartung. Welche hat denn Sämi? Vermutlich wird er im Frühling geschlachtet. Gschwend hat bereits einen neuen Muni im Stall. Er heisst Mike.