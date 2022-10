St. Gallen: Relikte aus der Degustationshalle 7

Olma Relikte aus der niedergebrannten Halle 7: Olma-Aussteller bewahrt 22 Jahre lang verrusste Weinflaschen auf Vor 22 Jahren brannte die legendäre Degustationshalle 7 ab. Ein Aussteller bewahrt seither vier Weinflaschen auf, die das Feuer überlebten. Diese Flaschen schenkt er nun der Olma. Ambra Elia Jetzt kommentieren 20.10.2022, 18.00 Uhr

Der Aussteller Emilson Da Silva übergibt die Weinflaschen aus der niedergebrannten Halle 7 an Messeleiterin Linda Forster und Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen. Bild: Raphael Rohner

Nur wenige Stunden nach dem Ende der 58. Olma brach das Flammeninferno aus – und die beliebte Degustationshalle 7 brannte vollständig nieder. Für viele Messebesucherinnen und Messebesucher war ein Besuch in der Halle 7 über Jahrzehnte hinweg ein Muss. Doch seit der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 2000 gehören diese Besuche der Vergangenheit an.

Verletzt wurde bei dem Grossbrand weder Mensch noch Tier. Die Ursache für das Feuer ist bis heute ungeklärt. Die Ausstellerinnen und Aussteller der ehemaligen Halle 7 können ihr Angebot seit dem Brand in den Hallen 4 und 5 präsentieren.

Erinnerungen an das Olma-Jahr 2000

Nun, 22 Jahre später, ist die 79. Olma 2022 in vollem Gange: Dieses Jahr wieder mit dabei ist der Weinhändler Edilson Da Silva. Zu finden ist er am Cave-David-Rossier-Stand in der Degustationshalle 4. Der 66-Jährige ist bereits seit 1992 als Aussteller an der Messe dabei. Er sagt:

«Mir macht die Olma stets die gleiche Freude wie beim ersten Mal. Ich bin mit Leib und Seele dabei.»

Auch im Jahr des Brandes war er vor Ort. Seine Erinnerungen an dieses sind immer noch präsent: «Am Sonntagabend sassen wir mit einem Glas Wein an unserem Stand, hörten Frank Sinatra und liessen zufrieden die Messe ausklingen.» Gegen 21 Uhr, nur wenige Stunden vor dem Brand, ging er ins Hotel.

Am nächsten Morgen bekam Da Silva dann einen Anruf und erfuhr, was in der vergangenen Nacht geschehen war. Er machte sich sofort auf den Weg, um den Schaden mit eigenen Augen zu sehen. Vor Ort traf er auf einen seiner Kunden:

«In seinem Gesicht war nichts ausser Trauer zu sehen, dadurch realisierte ich erst, welchen emotionalen Wert diese Halle für uns alle hatte.»

Wie für die meisten war auch für Da Silva der Abschied von der Halle 7 nicht einfach. «Wir haben in diesem Feuer so gut wie alles verloren», sagt er. Dennoch versucht er das Positive zu sehen: Die Arbeitsbedingungen in der ehemaligen Degustationshalle seien nämlich viel schlechter gewesen als die heutigen.

Vier Weinflaschen haben das Feuer überlebt

Zwei Wochen nach dem Brand war Da Silva wieder in St.Gallen. Er betrat die Trümmer der Halle 7, um zu schauen, ob er noch etwas retten kann. Und tatsächlich: Während seiner Suche fand er vier verrusste Weinflaschen, welche die Flammen überlebten. Er sagt:

«Ich weiss selber nicht, wie das möglich ist. Ein Feuerwehrmann sagte mir, dass es während des Feuers rund 1200 Grad heiss wurde.»

Da Silva bewahrte die Flaschen 22 Jahre lang in seinem Keller auf. Anlässlich seines 30-Jahr-Jubiläums an der Messe hat er nun beschlossen, die Flaschen der Olma zu schenken. «Es ist besser, wenn diese bedeutsamen Flaschen an einem Ort stehen, wo auch andere sie betrachten können.»

Diese vier Weinflaschen haben das Feuer der Halle 7 überlebt. Bild: Raphael Rohner

Grosse Freude seitens der Olma

Die Weinflaschen sollen nun an einem Platz aufgestellt werden, wo möglichst viele Leute sie sehen können. Wo genau, ist aber noch nicht bekannt. Linda Forster, Messeleiterin der Olma, sagt:

«Wir werden die Flaschen an einem ganz speziellen Ort aufbewahren, sodass sie für immer in Erinnerung bleiben.»

Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen, sagt: «Meine Erinnerungen an frühere Olma-Besuche sind untrennbar von der Halle 7. Ich habe dort viele lustige und schöne Momente erlebt.» Weniger schön sind ihre Erinnerungen an den Brand: «Es war ein grosser Schrecken und ein Einschnitt in die Geschichte der Olma.»

Die von Da Silva gefundenen Weinflaschen haben laut Meyerhans eine grosse emotionale Bedeutung für sie als Messeveranstalterin.

«Dass der Aussteller uns die Flaschen schenkt, finde ich eine unglaublich schöne Geste.»

