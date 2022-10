Olma: Das ist das neue Bundesrats-Säuli

Olma Gestatten, das Bundesrats-Säuli: Renate, wenige Tage alt, zwei Kilo schwer, spezielle Augenbrauen – und der Star am Olma-Eröffnungstag Am Donnerstag wird die Olma eröffnet, am Dienstag sind die Tiere in die Stallungen der Olma-Messen eingezogen – und so auch das neugeborene Bundesrats-Säuli. Wir waren dabei. Rita Bolt Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Hardegger, Schweinezüchter aus Niederbüren, mit dem Bundesrats-Säuli Renate. Bilder: Arthur Gamsa

Das Bundesrats-Säuli heisst Renate und hat am vergangenen Sonntagabend mit elf weiteren Ferkeln in Niederbüren das Licht der Welt erblickt. Die Mutter heisst Silvi, ist ein Edelschwein und wiegt 220 Kilogramm. Gestern sind die Schweine mit vielen weiteren Tieren in ihre Stallungen auf dem Olma-Gelände direkt neben der Arena eingezogen.

Warum wurde gerade Renate zum Bundesrats-Säuli ernannt? «Sie hat spezielle Augenbrauen und eine schöne rötliche Färbung des Fells. Ihr Vater ist ein Duroc-Eber», sagt der Schweinezüchter Stefan Hardegger. Er nimmt Renate aus der wärmenden Box, die auf 40 Grad eingestellt ist, streichelt sie und nimmt sie in seine Arme. Morgen Donnerstag, am Eröffnungstag der Olma, wird das herzige Ferkel in den Armen des Bundespräsidenten Ignazio Cassis liegen. Und hoffentlich wird Renate vor Freude quietschen.

Hardegger liefert schon seit gut 25 Jahren die Bundesrats-Säuli. Im Niederbürer Schweinezuchtbetrieb – er hat seinen Betrieb dieses Jahr an Marco Räss aus Appenzell verkauft und arbeitet noch als Springer – kommen jährlich etwa 4000 Ferkel auf die Welt. «Ich bin ein Fleischproduzent, dazu stehe ich», sagt er. Wichtig seien für ihn die Wertschätzung und gute Haltung der Tiere. Schweine seien Nutztiere. Renate geht es also nicht anders als anderen Ferkeln; sie wird gemästet und geschlachtet. Sie hat eine Lebenserwartung von etwa sieben Monaten. Aber sie hat vielen anderen etwas voraus: Sie hat in den Armen des Bundespräsidenten gelegen.

Gestatten, das Bundesratssäuli: Renate, zwei Kilo schwer, spezielle Augenbrauen.

Das Bundesrats-Säuli wird morgen etwa zwei Kilo wiegen und wie immer eine grosse Attraktion sein.

«Das Säuli ist immer erst ein paar Tage alt, damit es gut getragen werden kann.»

Für Hardegger sei es eine Ehre, dass er jeweils das Säuli züchten und auswählen dürfe. In der Nachbarbox von Silvi ist die ebenfalls 220 Kilogramm schwere Liselotte mit ihren Ferkeln, und gegenüber haust der achtjährige Eber Pius, der aus einem Stall in Hinwil kommt. Beides sind schwergewichtige Hingucker. Hardegger ist elf Tage an der Olma, schaut zu seinen Sauen und nimmt die Ferkel auch mal aus den Wärmeboxen, die beide eine Glasscheibe haben.

Beni, der 1290 Kilogramm schwere Stier, ist ruhig

Gestern sind die verschiedensten Tiere auf das Olma-Gelände gebracht worden. Unter anderen 85 Melkkühe und acht Mutterkühe mit ihren Kälbern. Wichtig sei, dass die Kühe genug Zeit hätten, um anzukommen und nicht zu schnell aus den Transportern gezerrt werden, sagt Christian Manser, Präsident der Olma-Tierschauen. Denn Kühe bräuchten etwa 20 Sekunden, um die Augen ans Tageslicht zu gewöhnen. «Die erste Begegnung mit der Olma ist wichtig für das Wohlbefinden.» Die vielen Helfer scheinen beim Auslad alles richtig gemacht zu haben. Es ist ruhig im Stall, die Kühe fressen. «Das ist ein gutes Zeichen, wenn es ruhig ist», sagt Manser, der einen Kontrollrundgang macht.

Christian Manser, Präsident der Olma Tierschauen. Und daneben: Stier Beni.

Ruhig ist auch Beni, der 1290 Kilogramm schwere Stier, der zuvorderst in einer Reihe steht. «Er ist aufmerksam. Er hat mit Publikum schon etwas Erfahrung.» Beni hat an der Stieren-Schau in Zug den zweiten Platz erreicht. «Ein sehr schönes Tier, das vorbildlich gehalten wird», windet Manser dem Züchter Niklaus Looser ein Kränzchen.

Etwas unruhiger ist es vor der Unterkunft der Rennschweine: Der Transporter ist vorgefahren, die Klappe wird geöffnet, die Sauen drängen sich nach draussen in ihre Box. Ein Rennschwein fällt besonders auf, weil es eine bräunliche Farbe hat. «Sie heisst Vegiblitz», sagt Manser. «Aus ihr werden mal vegetarische Würste gemacht», scherzt Manser, der die Rennen jeweils selber kommentiert. Die Rennschweine seien etwa vier Monate alt und zwischen 60 und 70 Kilogramm schwer. Die Namen der Rennsauen hat Manser dem Gastkanton angepasst: Prättigaunerli, Pontrosina, Saubünda, Flitz Palü, Grischastar, Specktakel, Lenzerheidi…

Wie in den vergangenen 25 Jahren werden an den elf Ausstellungstagen ab 16 Uhr jeweils zwei Rennläufe durchgeführt und die Besucherinnen und Besucher können auf die Rennschweine wetten. Auf welches Rennschwein soll gewettet werden? Gibt es einen Gratistipp des Speakers? Manser überlegt und sagt:

«Nein, eine Favoritin gibt es noch nicht.»

80 Kinder dürfen täglich schöppeln

In den Olma-Stallungen gibt es nicht nur Kühe und Schweine, sondern auch verschiedene Rassen von Schafen: Spiegelschafe, Engadinerschafe, schwarzbraune Berg- und weisse Alpenschafe. Zudem Ziegen: Gebirgsziegen, Pfauenziegen, Bündner Strahlenziegen und mehr. «Dieses Jahr können erstmals Gitzi und Lämmer geschöppelt werden», sagt der Tierschau-Präsident und zeigt auf eine Kiste gefüllt mit Schoppenflaschen. Er weiss, dass es viele braucht: Denn täglich können 80 Buben und Mädchen Gitzi und Lämmer schöppeln – es sei der Olma-Magnet für Kinder.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen