Von Kuba an die Olma: Ausgewanderter Dorfmetzger hilft aus

Olma Für die Olma extra von Kuba nach St.Gallen: Warum ein ehemaliger Dorfmetzger jedes Jahr in der alten Heimat Würste brätelt Vor 13 Jahren gab er seine Dorfmetzgerei auf und wanderte nach Kuba aus. Seitdem kommt Vicente Molina jedes Jahr zurück in die alte Heimat. An der Olma hilft er früheren St.Galler Metzgerkollegen. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 10.10.2022, 16.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vicente Molina lebt in Kuba, doch zur Olma reist er jedes Jahr zurück nach St.Gallen und hilft ehemaligen Metzgerkollegen. Bild: Benjamin Manser

Mannenweier oder Karibik? Wilhelm Tell oder Che Guevara? Büetzer Buebe oder Buena Vista Social Club? Die Antworten von Vicente Molina sind klar: Seine neue Heimat ist Kuba. 2009 krempelte Vicente Molina sein Leben um. Suchte eine Nachfolge für die Dorfmetzgerei in Engelburg, löste seine Wohnung auf. Jetzt lebt er auf Kuba seinen Traum, wie er sagt. Doch die Verbindung in die alte Heimat, die kappte er nicht. «Die Türe nie zu machen, das ist mir wichtig im Leben», sagt der 61-Jährige.

Jedes Jahr zieht es ihn zurück nach St.Gallen. Er besucht seine beiden Kinder und seine drei Enkelkinder, bald sind es vier. Wenn er von ihnen erzählt, muss er weinen. Ja, er sei ein emotionaler Mensch, sagt Molina. Er habe sein Glück gefunden. Es sei ein Privileg, dass er in Kuba seinen Traum leben dürfe, und immer wieder in die alte Heimat kommen könne.

Hier besucht er nicht nur seine Kinder und Enkel – er arbeitet auch. Um Geld gehe es ihm nicht, sagt er. Sondern: Er sei ein Familienmensch und spüre, hier sei er willkommen. Man nimmt es ihm ab, dass ihm Geld nicht wichtig ist, dass er den ehemaligen Metzgerkollegen helfen will, sie unterstützen in der stressigsten Zeit: der Olma.

Er wechselt von Metzgerei Schär zur Metzgerei Bechinger

Die letzten Jahre half er immer der Metzgerei Schär aus. Brätelte an ihrem Olma-Stand Olma-Bratwürste, Stumpen, Schüblig. Oder unterstützte in der Filiale in St.Fiden. Jetzt ein Wechsel: Er wird am Olma-Stand der Metzgerei Bechinger arbeiten.

Metzger Jörg Bechinger fragte Molinas Sohn, der bei Bechingers einkaufte, ob der Vater eventuell an der Olma helfen könnte. Der Sohn vermittelte den Kontakt. Und Molina? Er habe zuerst zwei, drei Wochen überlegen müssen, sagt er.

Er habe doch immer Schärs ausgeholfen. Was würde die Leute sagen, wenn er jetzt bei Bechingers aushelfe? Er sagte zu. Aus Verbundenheit zu dem verstorbenen Metzger Wilfried Bechinger, der habe früher ihn und andere junge Metzgerkollegen immer unterstützt, sei ihnen wohlwollend begegnet, sagt Molina. Und ja, er hilft gern.

Vicente Molina in der Metzgerei Bechinger, auf den Bildern an der Wand Senior Wilfried Bechinger (rechts) und Jörg Bechinger. Bild: Benjamin Manser

An der Olma trifft er alle

Als Kind, er war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, kam Molina mit seinen Eltern aus Spanien nach St.Gallen. Wann er das erste Mal die Olma besuchte, weiss er nicht. Aber er weiss, dass er die Olma mit seinen Eltern jedes Jahr besuchte. Die Kühe, die Hallen, der Jahrmarkt. Später dann die legendäre Halle 7.

Er machte die Ausbildung zum Metzger, half bald zur Olma-Zeit aus. «An der Olma, da trifft man einfach alle», sagt Molina. Deswegen kommt er jedes Jahr von Kuba nach St.Gallen. Menschen treffen. Alte Verbindungen wieder aufleben lassen. Zusammenhalt spüren. Olma geniessen.

Wobei «Olma geniessen» bei ihm Arbeit heisst. Olma-Tage sind lang. Er habe nicht einmal Zeit zum Telefonieren. Doch Molina liebt es, zu arbeiten, zu helfen, gebraucht zu sein. Er freut sich auf die vielen Begegnungen am Stand. Und er freut sich, mit Bechingers zu arbeiten. Den nigelnagelneuen Stand einzurichten. Die Arbeitsabläufe zu perfektionieren. Und ein neues Produkt an der Olma zu verkaufen.

Der Olma-Stand wird vor der Metzgerei Bechinger in St.Georgen eingerichtet. Bild: Benjamin Manser

Neben verschiedenen Würsten werden Bechingers auch «Pepito» anbieten: Parisette-Brot gefüllt mit Flammsteak, Chimichurri-Sauce, Salat. Sohn Tobias Bechinger, der im elterlichen Betrieb die Ausbildung absolviert, hat es kreiert. Vicente Molina ist gespannt, wie das beim Olma-Publikum ankommt. Ihm selber schmeckt es sehr gut.

Nach der Olma wird er zurück nach Kuba fliegen. Im Gepäck Waren, die in Kuba kaum zu bekommen sind, Medikamente, Spritzen. Dass er in St.Gallen fast wie im Überfluss lebt, und in Kuba für jeden Einkauf stundenlang anstehen muss? Er brauche nicht viel, sagt Molina. Mit seiner kubanischen Familie lebt er fast als Selbstversorger, hält Schafe, Kaninchen, baut Gemüse an. Glückseligkeit leben, Glückseligkeit im Alltag spüren, das sei ein Geschenk, sagt Molina. So wie die Begegnungen an der Olma.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen