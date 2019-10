Olma-Fahnenschmuck am St.Galler Hauptbahnhof: Da fehlt aber ein Kanton Dass beim Olma-Schmuck im Bahnhof die Fahne des Kantons Waadt fehlte, hängt mit dem Konzept und der Symmetrie zusammen. In Lausanne nimmt man den Lapsus der Bahn gelassen und mit viel Selbstbewusstsein zur Kenntnis. Reto Voneschen

Der Olma-Fahnenschmuck in der Ankunftshalle des St.Galler Hauptbahnhofs. (Bild: Ralph Ribi - 19. Oktober 2019)

Zugegeben, es gibt wichtigere Themen rund um die gestern zu Ende gegangene 77. Olma. Und trotzdem ist es die Anekdote um die fehlende Fahne im Hauptbahnhof Wert, erzählt zu werden. Auch weil’s nicht das erste Mal ist, dass so ein Tuch an der Messe Wirbel und Schmunzeln auslöst (siehe unten).

Dreimal acht sind 24 plus eins macht 25

Eigentlich ist’s eine gute Idee von den SBB, die Tausenden von ihr transportierten Olma-Gäste in der Ankunftshalle des Hauptbahnhofs mit den Kantonsfahnen zu empfangen. Dreimal acht davon hängen an einer Seitenwand. Die St.Galler Kantons- und die Stadtfahne sowie eine Schweizer Flagge befinden sich prominent neben der digitalen Uhr über dem Ausgang.

Dreimal acht Kantonsfahnen hängen an der Seitenwand, jene des Gastgeberkantons St.Gallen prominent neben der Digitaluhr. 25 Fahnen? Die Schweiz hat aber 26 Kantone! Das Waadtland fehlte an der Olma-Fahnenwand. (Bild: Ralph Ribi - 19. Oktober 2019)

Wer stark im Rechnen ist, hat schon gemerkt, dass etwas nicht aufgeht: Dreimal acht sind 24 plus eins macht 25. Die Schweiz hat aber 26 Kantone. Im SBB-Fahnenschmuck muss einer fehlen. In Zeiten der Social Media bleibt so eine Erkenntnis nicht lange geheim: Auf Instagram wurden schon anfangs der diesjährigen Olma kritische Fragen zur Abwesenheit der Waadt gestellt.

Ohne Gastkanton fehlt der Platz für eine Fahne

Die Kantonsfahne der Waadt. (Bild: PD)

Die SBB bestätigen, dass im Olma-Schmuck der Kanton Waadt fehlt. Das ist dem Konzept geschuldet: Normalerweise hängt die Fahne des Olma-Gastkantons dort, wo jetzt neben der digitalen Uhr das Schweizer Fahnentuch flattert. Die Olma 2019 hatte keinen Gastkanton, womit aufs Aushängen einer Fahne verzichtet werden musste.

In der Waadt nimmt man Angelegenheit übrigens sehr gelassen: Wie die Anfrage nach der fehlenden Kantonsfahne beweise, sei eine solche am Bahnhof St.Gallen nicht wirklich nötig. Man erinnere sich in St.Gallen auch so ans Waadtland, liess die Staatskanzlei in Lausanne am Freitag auf Anfrage selbstbewusst wissen.

Selbstbewusste Reaktion aus dem Kanton Waadt: Man kennt uns offensichtlich in St.Gallen.

Und das mit der Bekanntheit stimmt ja auch: Vor einem Jahr war das Fête des Vignerons an der Olma zu Gast, in diesem Sommer erfolgte der Gegenbesuch des Kantons St.Gallen am Grossanlass in Vevey. Beides bleibt in guter Erinnerung.