Olma: Die Vorbereitungen für den Herbstjahrmarkt laufen

Olma «Da steckt viel Herzblut drin»: Die Vorbereitungen der Schausteller für den Herbstjahrmarkt laufen auf Hochtouren Ob Esswarenstände oder Geisterbahn: Der Herbstjahrmarkt an der Olma bietet auch dieses Jahr Unterhaltung für alle. Die Vorfreude bei den Ausstellerinnen und Ausstellern ist trotz Vorbereitungsstress gross. Ambra Elia 1 Kommentar 07.10.2022, 19.00 Uhr

Links im Bild steht das altbekannte Riesenrad «Around the World». Rechts ragt der neue 85 Meter hohe Freifallturm «The Lion» in die Höhe. Arthur Gamsa

Ein kerzengerader Turm in der Mitte des Spelteriniplatzes fällt direkt ins Auge. Der neue Freifallturm «The Lion» steht bereits am Donnerstagmorgen in seiner Endhöhe von 85 Meter bereit für die adrenalinkicksuchenden Messebesucherinnen und -besucher. Gleich daneben klettern Bauarbeiter auf der schon stehenden Hälfte des Riesenrads «Around the World» herum und arbeiten an dessen Fertigstellung.