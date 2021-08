«Endlich wieder»: Neues Olma-Plakat verbreitet Aufbruchstimmung

OLMA 2021 «Endlich wieder Olma»: Das neue Messeplakat vermittelt Aufbruchstimmung In genau sechs Wochen soll sie losgehen, die Olma 2021. Dank Covid-Zertifikat ohne Abstand oder Masken. Die Pandemie hinterlässt aber trotzdem Spuren: Statt wie üblich 600 Aussteller werden es dieses Jahr etwa 400 sein. Luca Ghiselli 26.08.2021, 05.00 Uhr

Samstagnachmittag, Rücken an Rücken am Appenzeller Stand in der Halle 5: Das ist aller Voraussicht nach – mit Zertifikatspflicht – bereits in sechs Wochen wieder möglich. Bild: Hanspeter Schiess (12. Oktober 2019)

Vieles ist anders als noch vor einem Jahr. Damals stand die Schweiz vor der zweiten Coronawelle, die Impfung war in weiter Ferne, die Sorge grösser als jetzt, die Lage angespannter. Und: Die Olma war bereits abgesagt. Zwar stellten die Verantwortlichen ein Ersatzprogramm unter dem Titel «Pätch» auf die Beine, das zumindest einen Hauch von Olma-Feeling in die Gallusstadt bringen sollte. Der Olma-Ersatz kam aber nicht so richtig zum Fliegen, die Stimmung war eher trist als ausgelassen, die Besucherzahlen unter den Erwartungen. «Es bitzli Olma» wird wohl als gut gemeinter, aber mässig gelungener Versuch in Erinnerung bleiben.

Das Olma-Plakat 2021. Bild: PD

Umso schöner für alle Olma-Fans, dass es 2021 anders kommen soll. Nicht nur «es bitzli Olma», sondern das volle Programm: Nichts weniger versprechen die Organisatoren. Am Mittwoch wurde das Plakat der diesjährigen Olma veröffentlicht. Entwickelt hat es die St.Galler Agentur TKF. Der künstlerische Anspruch ist eher in den Hintergrund gerückt, die Botschaft steht im Zentrum. «Endlich wieder Olma», steht da in weissen und dunkelgrünen, fetten Lettern auf hellgrünem Untergrund.

Olma-Feeling ohne Einschränkungen, dafür mit Zertifikat

Es geht also wieder los: Der Stall, die Degustationshallen, das bunte Treiben in der Arena. Olma eben. Doch irgendwie mag man's noch nicht so richtig glauben, zu viele Anlässe wurden in den vergangenen 18 Monaten Pandemie an- und wieder abgesagt, verschoben, redimensioniert. Kann's diesmal wirklich klappen, trotz aktuell stark steigender Coronazahlen? Ja, es kann, ist Katrin Meyerhans überzeugt. Die Bereichsleiterin Messen ist mehr als zuversichtlich, dass das Motto auf dem Plakat 2021 Realität wird: Endlich wieder Olma.

Der Schlüssel zur Olma: Das Covid-Zertifikat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Diese Sicherheit fusst primär auf dem Covid-Zertifikat: Wer die Olma 2021 besuchen möchte, muss das Zertifikat vorweisen und damit den Beweis erbringen, negativ getestet, geimpft oder genesen zu sein. Meyerhans sagt:

«Das Zertifikat gibt uns überhaupt erst die Gelegenheit, die Olma 2021 durchzuführen. Die Alternative zum Zertifikat wäre keine Olma.»

Denn so brauche es keine weiteren Massnahmen auf dem Messegelände: Keine Maskenpflicht, keine Abstandsregeln.

400 Aussteller haben zugesagt

Alles wie immer also, oder fast. Denn die Zahl der Aussteller ist im Vergleich zur letzten Ausgabe vor der Coronapandemie zurückgegangen. Statt wie üblich rund 600 Aussteller sind es an der Olma 2021 etwa 400 Firmen, die ihre Produkte auf dem Messegelände feilbieten.

Katrin Meyerhans, Bereichsleiterin Messen der Olma-Messen. Bild: PD

Die Absagen kommen aus verschiedenen Branchen, Degustationshallen und Gastronomie ausgenommen. Warum? Die Gründe seien vielfältig, sagt Meyerhans. Es gebe Unternehmen, die sich vor Aufträgen kaum retten könnten und deshalb auf die Messeteilnahme verzichten. Es gibt aber auch das Gegenteil: Firmen, die in einer wirtschaftlich schwierigen Lage seien und deshalb ein Jahr ausliessen.

Bald beginnen bereits die Aufbauarbeiten

200 Aussteller weniger als normal, das reisst ein Loch in die ohnehin schon pandemiegebeutelte Olma-Kasse. Oder? «Es ist sicher so, dass der Deckungsbeitrag der Olma dieses Jahr tiefer ausfallen wird als sonst», sagt Meyerhans. Es gebe aber auch hier gute Nachrichten: Viele der Aussteller, die auf eine Teilnahme in diesem Jahr verzichten, hätten bereits in Aussicht gestellt, 2022 wieder dabei sein zu wollen. Insgesamt beurteilt Meyerhans die Zahl der Aussteller angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen positiv:

«Dass zwei Drittel der Aussteller teilnehmen, ist ein gutes Zeichen und wird auch innerhalb der Messebranche als hohe Quote anerkannt.»

Auch in der Moststube soll an der Olma 2021 wieder ohne Einschränkungen getrunken, gegessen und geschunkelt werden. Bild: Hanspeter Schiess (12. Oktober 2019)

Was steht in den sechs Wochen bis zum Messestart noch an? Vieles, sagt Meyerhans. Man sei wegen der zahlreichen Unwägbarkeiten etwas im Verzug mit den Vorbereitungen, grundsätzlich aber auf Kurs. Mitte September beginnen bereits die ersten Aufbauarbeiten auf dem Gelände.

Wird es auch Testmöglichkeiten geben – und übernimmt die Olma einen Teil der Kosten? Katrin Meyerhans kann noch nichts Genaueres sagen. Nur so viel: «Wir prüfen das und suchen eine Lösung.» Viel Zeit bleibt nicht mehr: In sechs Wochen heisst es: Endlich wieder Olma.