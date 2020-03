Ohne zwei negative Sondereffekte wäre 2019 für die St.Galler Stadtkasse ein ganz normales Jahr gewesen Die Rechnung 2019 der Stadt St.Gallen schliesst überraschend mit einem doppelt so hohen Defizit wie budgetiert ab: Es resultieren rote Zahlen von 27,8 statt 13,4 Millionen Franken. Schuld sind zwei negative Sondereffekte. Abgesehen von diesen, war 2019 für die Stadtkasse ein gutes Jahr. Reto Voneschen 11.03.2020, 19.41 Uhr

Im St.Galler Rathaus wurde am Mittwoch über den Rechnungsabschluss der Stadt fürs vergangene Jahr informiert. Bild: Lisa Jenny

Die Rechnung 2019 der Stadt St.Gallen bewegt sich in «normalen Bahnen», wenn da nicht die beiden Sondereffekte mit stark negativer Wirkung wären. Da waren 18 Millionen, die als Beitrag an den Olma-Deckel nicht in drei Tranchen, sondern auf einen Schlag abgeschrieben werden mussten. Und da waren 15 Millionen, die für Pensionskassenfragen zurückgestellt werden mussten. Ohne diese Aufwendungen hätte die Stadt im vergangenen Jahr eigentlich sogar recht gut gewirtschaftet.