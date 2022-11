St.Gallen: Stadt kauft Liegenschaft in St.Mangen

Offene Kirche Die Stadt kauft das Stattkloster: Die multikulturelle Wohngemeinschaft in St.Mangen wird Ende Jahr aufgelöst – zum Abschluss gab es ein Treffen mit Wehmut 100 St.Gallerinnen und St.Galler trafen sich in der offenen Kirche, um vom Wohnprojekt des ökumenischen Vereins Wirkraumkirche Abschied zu nehmen. Vier Jahre lang leitete der ordinierte Diakon Kurt Pauli die multikulturelle Wohngemeinschaft an der Kirchgasse 16. Samantha Wanjiru Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Haus an der Kirchgasse 16 wird von der Stadt St.Gallen übernommen. Bild: Urs Bucher

Musik aus Peru, Improvisationstheater und eine Bildergalerie: Das waren nur einige von vielen Programmpunkten beim Abschiedsfest der Hausgemeinschaft Stattkloster. In der für ihre Bemalung bekannten, offenen Kirche in St.Gallen, hiess der Veranstalter rund 100 Personen zum Apéro willkommen. Dabei präsentierte sich eine bunte Gästeschar.

Vor vier Jahren entschied sich Diakon Kurt Pauli dazu, ein innovatives kirchliches Wohnprojekt in die Stadt St.Gallen zu bringen. Inspiriert von Weiterbildungen im Ausland setzte er ein Team von Freiwilligen zusammen, um das sogenannte Stattkloster ins Leben zu rufen. Eine Hausgemeinschaft, die zum Ziel hatte, verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen und religiösen Hintergründen eine gemeinsame Wohnmöglichkeit zu bieten. Nun wird das Projekt Ende Dezember von den ökumenischen Vereinsträger aus finanziellen Gründen aufgelöst.

Ein Ende mit Wehmut

Die meisten der 100 Besucherinnen und Besucher kamen aus der Nachbarschaft rund um die St.-Mangen-Kirche. Den an der Kirchgasse 16 befindet sich das Haus, in dem das Wohnprojekt Stattkloster umgesetzt wurde. «Über die Jahre hat sich in der Nachbarschaft eine multikulturelle Gemeinschaft gebildet, die fast wöchentlich im Austausch miteinander war», sagte Projektleiter Kurt Pauli. Auch aktuelle und ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner nahmen den Anlass, um gemeinsam ihre Zeit in der dreistöckigen Wohngemeinschaft Revue passieren zu lassen.

Projektleiter Kurt Pauli. Bild: Augustin Saleem

Das Ende des Stattklosters bedauert Kurt Pauli sehr. Aufgrund von finanziellen Sparmassnahmen der katholischen und evangelischen Trägergemeinden wurde das ökumenische Projekt Anfang Jahr abrupt beendet.

«Die Geldgeber sahen keinen wertbaren Ertrag im Projekt», sagte Pauli. Trotz Widerstands der Bewohnerinnen und Bewohner wie auch der anliegenden Nachbarschaft und der Projektverantwortlichen wird nun Ende Dezember 2022 der endgültige Schlussstrich gezogen. Neue Geldgeber konnten trotz aller Bemühungen in der kurzen Zeit nicht gefunden werden. Kurt Pauli sagte:

«Wir haben bis zum Schluss für das Weiterbestehen des Projekts gekämpft.»

Bei den Ansprachen am Samstagabend wurde klar: Das Ende des Stattklosters schlägt auch den Gästen auf das Gemüt. Pfarrerin Kathrin Bolt von der Evangelischen Kirchengemeinde St.Gallen Centrum (einer der fünf Hauptträger des Projekts) lies die Besucherinnen und Besucher in ihrer Rede wissen, dass sie sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit dem Stattkloster sei, und wünschte allen Beteiligten eine erfolgreiche Zukunft.

Mitglieder des Vereinsvorstands der Wirkraumkirche informierten darüber, dass der Verein weiterhin bestehen bleibe und in der offenen Kirche tätig sein wird. Freizeitangebote des Stattklosters sollen ebenfalls weitergeführt werden. Dies umfasse unter anderem die jährliche Fastenwoche, den Nachbarschaftstreff und Improvisationsworkshop der Schauspielerin Isabelle Rechsteiner.

Neue Eigentümerin der Liegenschaft

Die grösste Frage, die beim Fest im Raum stand, war die Frage danach, wie es mit dem Haus an der Kirchgasse 16 weitergeht. «Ende Oktober erhielten wir vom Eigentümer den Bescheid, dass die Stadt das Haus gekauft habe», sagte Kurt Pauli. Auf Anfrage bestätigte die Dienststellenleiterin Liegenschaften der Stadt St.Gallen, Yvonne Bischoff, dass der Kauf des Hauses Ende Dezember erfolgreich abgeschlossen sein werde. Sie sagt:

«Der Verkäufer hat die Liegenschaft nur einem ausgewählten Kreis von potenziellen Kaufparteien angeboten.»

Der Kaufentscheid basiere zu einem auf die Arrondierung der Nachbarliegenschaft Magnihalden 13, da diese bereits in Besitz der Stadt sei. Ebenfalls sei die Lage beim Platztor interessant gewesen. Da die Stadt das Haus weiter als Wohn- und Gewerbeliegenschaft nutzen werde, hätten die aktuellen Untermieterinnen und Mieter der Wohngemeinschaften weiterhin die Möglichkeit, im Haus zu bleiben. «Für die Büroräume und das Restaurant im Haus suchen wir neue Mieterschaft», sagt Bischoff.

Was macht Kurt Pauli?

Für Kurt Pauli, der sich seit mehreren Jahren für soziale und kirchliche Projekte in St.Gallen engagiert, ist die Zukunft noch ungewiss. «Ich bin jetzt erst einmal arbeitslos», sagt er schmunzelnd. «Aber ich wünsche mir gerne wieder eine Stelle als Projektleiter, wo man frische Ideen entwickeln kann.» Für ihn seien die vier Jahre im Stattkloster mit ihren Höhen und Tiefen sehr aufregend gewesen. «Es ist nicht das erste Projekt, von dem ich schweren Herzens Abschied nehmen muss. Aber ich habe immer noch Freude an innovativen Entwicklungen in der Stadt St.Gallen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen