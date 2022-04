Offa-Jahrmarkt findet nach zwei Jahren erstmals wieder statt

Offa «Die Pandemie war eine harte Zeit»: Aufatmen bei den Schaustellern am St.Galler Frühlingsjahrmarkt – ein Augenschein während der Aufbauarbeiten Die Aussteller freuen sich unisono über die Aufhebung der Massnahmen, denn viele haben in der Pandemie Verluste erlitten. Dieses Jahr begannen sie wegen des Osterwochenendes bereits früher mit dem Aufbau des St.Galler Frühlingsjahrmarktes. Joshua Lindenmann Jetzt kommentieren 13.04.2022, 19.00 Uhr

Am Mittwochvormittag steht auf dem Gelände der legendären Halle 6 bereits das Riesenrad. Bild: Tobias Garcia

Es ist wieder Frühling und die Offa steht vor der Tür. Vom 20. bis zum 24. April findet sie nach zwei Jahren Pandemiepause wieder statt. Der dazugehörige Frühlingsjahrmarkt musste ebenfalls zwei Jahre pausieren. Der Olma-Jahrmarkt fand 2021 mit Einschränkungen wieder statt. Dieses Jahr begannen die Aufbauarbeiten für den Jahrmarkt schon am Dienstag. Dies, weil über die Osterfeiertage nicht gearbeitet werden darf.

Ein Lastwagen fährt mit mehreren Tonnen Stahlrohren beladen beim Spelteriniplatz ein. Ein Kran hievt eine Achterbahnschiene auf ein Gerüst. Fünft Arbeiter montieren das Riesenrad. Überblick über das Geschehen hat Kuno Roth. Er ist vom Ressort Markt der Stadtpolizei und ist dafür verantwortlich, dass beim Aufbau alles reibungslos abläuft. «Wir sind jeweils ab 7.30 Uhr vor Ort», sagt der 58-Jährige.

«Heute Morgen gab es ein Problem mit einem externen Kran, welcher Arbeiten auf einem Schausteller-Standort verrichtete», sagt Roth. Dieser Kran habe dann den Platz eines anderen Schaustellers für eine Stunde blockiert. «Immer am Dienstag, bevor der Jahrmarkt startet, kommt dann jeweils der TÜV, der nach einem fixen Terminplan alle Fahrgeschäfte überprüft», sagt Roth. Als stressig würde er seine Aufgaben nicht bezeichnen. Ausser am ersten Jahrmarkttag. «Da kann es schon hektisch werden bis dann alles läuft.»

Insgesamt sind 36 Fahr- und Laufgeschäfte am Jahrmarkt vertreten. Bild: Tobias Garcia

Endlich wieder Normalität

Heinz Fries kommt schon seit 40 Jahren nach St.Gallen. Bild: Joshua Lindenmann

Beim Olma-Parkplatz telefoniert Heinz Fries. Er freut sich über die Aufhebung der Massnahmen: «Es herrscht wieder Freiheit und Normalität. Die Leute kommen wieder zusammen.» Er selbst betreibt das «Flying Toy», ein Kinderkarussell. Der 60-Jährige ist in der zweiten Generation als Schausteller tätig.

«Ich komme schon seit 40 Jahren an den Jahrmarkt nach St.Gallen.»

Die Pandemie sei hart gewesen. Eine Zeit lang habe es verschiedene Regeln in den Kantonen gegeben. «Das war dann schon schwierig zu koordinieren», sagt Fries. Zweimal musste er nach wenigen Tagen sein Fahrgeschäft wieder abbauen, weil neue Massnahmen erlassen wurden. Das habe massive Kosten verursacht.

Von Genf nach St.Gallen

Jack Wetzel kommt ursprünglich aus Genf. Bild: Joshua Lindenmann

Am Spelteriniplatz wird am «Breakdance» geschraubt. Auch der 35-Jährige Jack Wetzel ist froh, dass es wieder losgeht. In der Westschweiz habe er aber etwas früher wieder beginnen können. Wetzel kommt ursprünglich aus Genf.

Seine Familie betreibt die Fahrgeschäfte schon in der 5. Generation. Corona sei sehr hart gewesen. «Vor allem hat es eine ganze Weile gedauert, bis wir Hilfe vom Bund erhalten haben», sagt Wetzel. Sein Fahrgeschäft «Breakdance» brauche zu fünft etwa einen Tag um es aufzustellen. «Jetzt, wo die Massnahmen aufgehoben sind, ist alles wieder einfacher.»

Freude, dass es wieder losgeht

Urs Welte ist seit 25 Jahren in der Fahrgeschäftsbranche tätig. Bild: Joshua Lindenmann

Am sogenannten «Disco-Express» montiert Urs Welte mit drei Arbeitern das Dach seines Fahrgeschäfts. Wie alle Anwesenden ist auch er froh, dass es wieder losgeht. «Das ist mein erster Jahrmarkt seit der Winterpause Mitte November», sagt der 51-Jährige.

«Die zwei Coronajahre waren improvisiert.»

Die Coronapandemie sei schon hart gewesen: «Im Lockdown wollte man raus, aber man musste drinnen bleiben.» Welte ist seit 25 Jahren im Geschäft.

Arbeiter montieren Gleise einer Achterbahn. Der «Disco-Express» von Urs Welte ist im Hintergrund zu sehen. Bild: Tobias Garcia

Mit drei Fahrgeschäften am Jahrmarkt vertreten

Niklaus Harder ist Inhaber von drei verschiedenen Fahrgeschäften am Jahrmarkt. Bild: Joshua Lindenmann

Unweit des «Disco-Express» werkelt Niklaus Harder. Der 68-Jährige verfügt über gleich drei Fahrgeschäfte. Nebst dem Autoscooter hat er ein Karussell und ein Laufgeschäft namens «Allotria». «Dass es keine Einschränkungen mehr gibt, ist schon ein Vorteil», sagt Harder. Vor allem das erste Coronajahr sei ganz schlimm gewesen.

«Im zweiten Jahr ist es dann besser gegangen. Vor allem im Herbst mit der Olma und der Chilbi in Herisau», sagt Harder. Er ist schon 40 Jahre in der Branche tätig. «Um den Autoscooter aufzubauen, dauert es zwei Tage», sagt Harder. Dabei helfen vier bis fünf Leute mit. Auch das Fetten und Putzen des Fahrgeschäfts brauche viel Zeit. Auf die Frage, was ihm am Beruf gefällt, antwortet er: «Das Lächeln der Kinder, wenn sie Spass am Fahrgeschäft haben.»

36 Fahr- und Laufgeschäfte Am Jahrmarkt werden 36 Fahr- und Laufgeschäfte angeboten, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu gehören ein Autoscooter, ein Riesenrad, zwei «Scheibenwischer» (der Name kommt von der Bewegung), eine «2-Stock-Geisterbahn» sowie drei Laufgeschäfte. Für Kinder gibt es Ponyreiten sowie diverse weitere Fahrgeschäfte. Insgesamt bieten 93 Markthändler ihre Waren auf einer Marktlänge von 560 Laufmetern an. Die Sonnenstrasse ist für Fahrzeuge vom 13. April bis zum 5. Mai gesperrt. Einige Strassen im Museumsquartier sind während dieser Zeit mit einem Fahrverbot belegt. Die Jägerstrasse bleibt nur für Notfallzufahrten geöffnet. (jol)

