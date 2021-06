St.Gallen: Der Traum vom Tram ist noch nicht ausgeträumt

ÖV Der Traum vom Tram in der Stadt St.Gallen ist noch nicht ausgeträumt ‒ bis 2045 könnte er sogar wahr werden Im Agglomerationsprogramm der vierten Generation ist der Bau einer Tramlinie durch die Stadt St.Gallen als Projekt aufgeführt. Das, obwohl sich Stadt und Kanton noch 2017 dagegen aussprachen, das Projekt weiterzuverfolgen. Baudirektor Markus Buschor erklärt, was es mit den St.Galler Tramträumen auf sich hat. Luca Ghiselli 10.06.2021, 05.00 Uhr

Ein Tram für St.Gallen? Nicht heute und nicht morgen, aber allenfalls in den 2040er-Jahren, lautet die aktuelle Haltung der Stadtregierung zu dieser Frage. Visualisierung: Stadt St.Gallen

Totgeglaubte leben länger. Das gilt auch für das St.Galler Tram. Bis 1957 waren Strassenbahnen auf Stadtgebiet unterwegs, ehe sie sukzessive durch Busse ersetzt wurden. Eine Rückkehr zum Tram – zumindest auf der Ost-West-Achse in der Talsohle – kam erst Jahrzehnte später wieder aufs politische Tapet. Im ersten Agglomerationsprogramm von 2009 war ein entsprechendes Projekt aufgeführt, im zweiten Programm verschwand es, im dritten Programm kehrte es zurück.

Nach zwei Machbarkeitsstudien – eine von der Stadt zur technischen Umsetzung und eine vom Kanton zur Wirtschaftlichkeit – folgte dann im September 2017 die Ernüchterung. Weder Stadt und Kanton wollten das Generationenprojekt weiterverfolgen. Grund: Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimme nicht. Für das Preisschild von 500 Millionen Franken lohne sich die Investition nicht, zumal ein Trambetrieb um einiges teurer sei als der reine Busbetrieb.

Viel Lob im Agglomerationsprogramm

Im Agglomerationsprogramm der vierten Generation, das vergangene Woche zur Prüfung in Bundesbern eingereicht wurde, ist das Tramprojekt wieder drin. Baubeginn 2040, Inbetriebnahme 2045. Sonst hat sich im Vergleich zum Vorgängerprogramm nichts geändert. So heisst es etwa: «Ein Tram-System verbessert die Qualität des ÖV-Verkehrssystems bezüglich Kapazitäten und Fahrplanstabilität. Es leistet einen starken Impuls für die Siedlungsentwicklung entlang der Stadtachsen und ermöglicht die Schaffung von attraktiven öffentlichen Räumen und damit die Erhöhung der Lebensqualität an den Hauptachsen.»

Durch die Neugestaltung des Strassenraumes und die Verstetigung des Verkehrs würde ausserdem die Verkehrssicherheit erhöht sowie positive Auswirkungen auf die Umwelt erzielt, heisst es im Projektbeschrieb weiter. Das lässt aufhorchen. Werden die Tramträume etwa doch noch wahr? Und wie stehen die Chancen aktuell?

Vorteile wiegen Kosten aktuell nicht auf

Stadtrat Markus Buschor sagt, die Vision eines St.Galler Trams sei nicht ad acta gelegt. Bild: Tobias Garcia

Baudirektor Markus Buschor relativiert. Eigentlich, sagt er, habe sich nichts an der Ausgangslage geändert. Denn bereits 2017 seien Stadt und Kanton zur Übereinkunft gelangt, dass die Pläne nicht definitiv abgehakt werden sollen. Man habe sie lediglich «zu den Pendenzen gelegt, aber nicht mit der Absicht, dass sie vergessen gehen». Zu jenem Zeitpunkt überwogen aber angesichts der hohen Kosten die Nachteile.

«Für die kommenden 20 bis 25 Jahre ist das Busregime in der Lage, die wachsende Mobilität zu stemmen. Und das erst noch kostengünstiger im Betrieb.»

Danach könnte ein Tram in der Talsohle aber durchaus interessant sein, sagt Buschor. Das Tramprojekt ist denn auch im Agglomerationsprogramm mit der Priorität C aufgeführt und gehört damit – etwas salopp formuliert – in die Kategorie der Visionen. Ein Vorprojekt würde frühestens 2035 ausgearbeitet.

Für Buschor ist aber klar, dass ein St.Galler Tram nicht nur Kosten verursachen würde, sondern auch Vorteile hätte. Für das Image, den Standort, die Attraktivität. Gerade die sogenannten Stadtachsen, die Zürcher- und Fürstenlandstrasse im Westen sowie die Rorschacher Strasse und die Langgasse im Osten, könnten durch eine Tramlinie gestärkt werden. Und schliesslich könnten auch die umliegenden Gemeinden profitieren.

«Auch deshalb ist es wichtig, dass das Projekt im Agglomerationsprogramm bleibt.»

Aktuell sei es aber so, dass diese Vorteile das Preisschild nicht aufwiegen könnten, sagt Buschor.

Visualisierung: Stadt St.Gallen

Trotzdem verliert die Stadt das Tram nicht komplett aus den Augen. Wird entlang der Stadtachsen gebaut, werde berücksichtigt, dass die Bauten genügend Platz für einen dereinstigen Trambetrieb lassen.

«Sonst müssten wir dereinst wieder Häuser abbrechen, was wenig sinnvoll wäre.»

Im vorgegebenen Zeitraum könne viel geschehen – sei es auf technologischer Ebene oder bei der Entwicklung der innerstädtischen Mobilität. Entsprechend führe der Kanton ein Monitoring durch, das genau diese Entwicklungen beobachten und skizzieren soll.

Standortsuche für Depot auf zwei Areale eingegrenzt

Egal ob in 20 oder 25 Jahren ein Tram durch die St.Galler Talsohle fährt: Die Stadt muss, wenn sie sich diese Option offen halten will, nicht nur entlang der Stadtachsen Platz für eine Tramlinie lassen, sondern auch einen geeigneten Standort für ein Depot suchen. Denn ein Tram braucht ein separates Depot, die Fahrzeuge könnten laut Buschor nicht im geplanten Busdepot-Neubau an der Rechenstrasse gelagert werden. «Sowohl bauliche Geometrien als auch verkehrstechnische Anforderungen unterscheiden sich von jenen fürs Busdepot zu stark.» Die Pläne für den Neubau des VBSG-Depots würden entsprechend in deutlich grösserer Dringlichkeit unabhängig davon verfolgt.

Bleibt die Frage, wo ein künftige Tramdepot denn überhaupt gebaut werden könnte. Günstig gelegene Flächen, die obendrein noch entlang der Achsen liegen, sind rar. Buschor sagt, der Stadtrat habe die Suche für einen geeigneten Standort auf zwei Areale eingeschränkt. Es handelt sich dabei einerseits um die Parzellen nordöstlich des Hallenbads Blumenwies und andererseits um das Areal zwischen Werkhof Waldau und Sömmerliwiese an der Schönaustrasse. In beiden Fällen wären Familiengärten betroffen.

Stadtrat favorisiert den Standort Schönaustrasse

Beide Standorte weisen laut Baudirektor Buschor Vor- und Nachteile auf. Im Sömmerli wird die Nähe zum Wohnquartier kritisch betrachtet, beim Blumenwies die periphere Lage. Und, dass mit einem Depotbau dort auch Reservefläche für das Hallenbad verbaut werden würde. Aktuell favorisiert der Stadtrat deshalb den Standort an der Schönaustrasse, sagt Buschor. Die Direktion Planung und Bau werde aber zu gegebener Zeit beide Standorte einer vertieften Prüfung unterziehen. Ebenso wird geprüft werden, in welchem Umfang Tramkompositionen an den Endstationen auf Abstellgleisen parkiert werden können.

Aktuell ist das alles aber noch Zukunftsmusik. Das Tram bleibt vorerst ein Traum. Ausgeträumt ist er aber noch lange nicht.