Gossauer Vereine sollen wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Vereine stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken: Stadt Gossau soll Plattform für Vereinskommunikation schaffen Im Gossauer Budget 2022 sind 100'000 Franken für Vereine enthalten. Damit soll ihre Kommunikation unterstützt werden. Rita Bolt 03.01.2022, 05.00 Uhr

Sportvereine wie der Schwimmclub Flipper sind auf Öffentlichkeitsarbeit angewiesen. Die Printmedien dafür sind aber inzwischen dünn gesät. Bild: Urs Bucher

(4.1.2019)

«Gossau hat überdurchschnittlich viele Vereine», sagt Norbert Thaler, Leiter der Fachstelle Sport, Kultur, Freizeit der Stadt. 184 sind eingetragen: Musik- und Sportvereine, Gewerbeve­rein, Bauernbund, Bienenzüchter, Appenzellerverein, Eltern- Tanz- und Frauenvereine, der Feuerwehrverein, Förder- und Gönnervereine, Guggenmusik, Interessengemeinschaften, ein mazedonischer Kulturverein, Ludothek, Mahlzeitendienst und viele mehr.

Was Vereine angehe, habe Gossau eher einen ländlichen Charakter, sagt Thaler: «Je grösser eine Stadt, desto weniger Leute engagieren sich in einem Verein.» Vereins- und Freiwilligenarbeit habe in Gossau einen grossen Stellenwert:

Norbert Thaler, Leiter der Gossauer Fachstelle Sport, Kultur, Freizeit. Bild: PD (15.5.2019)

«Gossau ist nur Gossau, weil sich viele freiwillig engagieren.»

Die Stadt Gossau sei deshalb bestrebt, gute Rahmenbedingungen und Infrastrukturen für ihre Vereine zu schaffen. Mit der IG Sport und der IG Kultur haben 70 von 184 Gossauer Vereinen eine Interessenvertretung. Nicht alle Vereine seien im gleichen Masse aktiv, weiss Norbert Thaler. Die IG Sport zählt 37 Vereine mit 6320, die IG Kultur 33 Vereine mit etwa 4000 Mitgliedern.

100'000 Franken für die Vereinskommunikation

Sandro Contratto, Präsident IG Kultur Gossau und FDP-Parlamentarier. Bild: PD (2.7.2020)

«Die Vereine brauchen eine Plattform, um ihre Angebote zu präsentieren», sagt Sandro Contratto, Präsident der IG Kultur und Mitglied des Stadtparlaments. Der FDPler beantragte an der Sitzung vom 7. Dezember, 100'000 Franken ins Budget 2022 der Stadt aufzunehmen, um Anliegen der Vereinskommunikation finanziell unterstützen zu können. Der Antrag wurde gutgeheissen.

Wie diese Kommunikation aussehen soll und wie viel der 100'000 Franken schliesslich dafür beansprucht werden, ist offen. Sicher ist, dass die Vereinsangebote sichtbarer gemacht werden sollen. Sie seien nämlich wichtig für das Dorfleben, hiess es auch an der Parlamentssitzung.

Das «Stadtmagazin»: Eine verpasste Chance für die Vereine?

Eine Möglichkeit, um Vereine sichtbarer zu machen, wäre das «Stadtmagazin» gewesen. Die Gossauer Stimmberechtigten lehnten den Kredit für die crossmediale Publikation im November 2020 aber ab. Nachdem dieses Projekt bachab geschickt und das Magazin «Goinside», das von der Stadt Gossau finanziell unterstützt wurde, auch nicht mehr gedruckt und verteilt wird, fehlt den Vereinen weitgehend eine Möglichkeit, Vorschauen, Texte über verdiente Personen oder Resultate in Printmedien zu veröffentlichen.

Die 100'000 Franken seien vorsorglich ins Budget 2022 eingestellt worden, um diese Lücke zu schliessen. Das heisse nun nicht, dass alles davon aufgebraucht werden müsse, sagt Sandro Contratto. Der IG-Kultur-Präsident kritisiert, dass der Veranstaltungskalender für Vereinsaktivitäten auf der Website der Stadt Gossau aufgehoben wurde.

Die Vereinseinträge seien unterschiedlich gut «gepflegt» worden, ist auf der Stadtverwaltung dazu zu erfahren. Auf der Website gibt es aber einen Link zu Ost-Event: Dort können Vereinsanlässe erfasst werden. «Die Veranstaltungen auf dieser Plattform werden regional und überregional wahrgenommen», sagt Sandra Staerkle, Teamleiterin auf der Stadtkanzlei Gossau. Das sei ein Plus für die Vereine. Auf der Website der Stadt Gossau werden nur noch stadteigene Anlässe angekündigt.

Projektvorschlag in der zweiten Jahreshälfte

Peter Streuli, Präsident der IG Sport in Gossau. Bild: Urs Bucher (21.5.2019)

Auch Peter Streuli, Präsident der IG Sport, weiss, dass die Vereine wahrgenommen werden wollen und über die Öffentlichkeitsarbeit teils zu ihrem Nachwuchs kommen. Welche Bedürfnisse sie genau haben, ist im Moment unklar. «Wir werden diese Bedürfnisse abklären und ein Konzept erarbeiten», sagt er. Es gehe vor allem um Bedürfnisse jener Vereine, die nicht jede Woche einen Anlass hätten. Fussball und Handball seien in der Regel in den Medien vertreten.

Sandro Contratto und Peter Streuli werden für den Projektvorschlag zusammenspannen. Contratto kann sich gut vorstellen, dass etwas im Social-Media-Bereich aufgegleist wird. Da müssten Spezialisten herbeigezogen werden. Und das koste Geld. Geplant ist, in der zweiten Jahreshälfte ein Projekt vorzustellen. Jährlich werde weiter die Broschüre mit der Auflistung aller Vereinen in die Haushaltungen verteilt, sagt dazu Norbert Thaler. Das genüge in der heutigen multi-medialen Welt aber nicht mehr, glauben die Vereinsvertreter.