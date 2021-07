Verzögerung bei neuem ÖV-Konzept zwischen St.Gallen und Arbon

Öffentlicher Verkehr Weil wegen Corona das Geld fehlt: Der geplante ÖV-Hub in Wittenbach verzögert sich – und auch Berg muss länger auf seine langersehnte neue Buslinie warten Das neue ÖV-Konzept zwischen St.Gallen, Wittenbach und Arbon sollte Ende Jahr mit dem Fahrplanwechsel eingeführt werden. Nun verzögert sich das Vorhaben wegen der Coronapandemie. Michel Burtscher 14.07.2021, 05.00 Uhr

Bis der Wittenbacher Bahnhof zu einem ÖV-Hub wird, dauert es länger als geplant. Bild: Urs Bucher (14. September 2017)

Ziemlich genau sieben Monate ist es her, seit die Kantone St.Gallen und Thurgau eine gleichlautende Medienmitteilung verschickt haben. Der Titel: «Neues ÖV-Konzept stärkt die Bahn und den Schnellbus zwischen St.Gallen und Arbon.» Die beiden Kantone planten, das ÖV-Angebot zwischen St.Gallen, Wittenbach und Arbon weiterzuentwickeln: «Das Busangebot innerhalb der Städte St.Gallen und Arbon sowie zwischen den beiden Orten wird ausgebaut.»

Der Bahnhof Wittenbach soll zu einem Umsteigebahnhof werden, einem sogenannten Hub. Wer von Berg oder aus Arbon mit dem öffentlichen Verkehr nach St.Gallen pendelt, muss damit künftig in Wittenbach umsteigen. Die Gemeinde Berg erhält zudem die langersehnte zusätzliche Buslinie, die im Dorf hält. Das neue Konzept sollte – so die damalige Absicht – ab Dezember 2021 mit dem Fahrplanwechsel in Betrieb gehen. Eine Einschränkung gab es jedoch bei diesem Zeitplan, wie die Kantone schrieben: «Sofern die finanziellen Mittel bereitgestellt werden können.»

Einige Änderungen werden eingeführt, die meisten aber nicht

Mittlerweile ist klar: Die finanziellen Mittel können nicht bereitgestellt werden. Wegen Corona fehlt das Geld für das Vorhaben. Die Einführung des neuen ÖV-Konzeptes wird darum verschoben – zumindest grösstenteils. Im S-Bahn-Netz zwischen St.Gallen und Wittenbach kommt es zwar wie geplant bereits beim Fahrplanwechsel im Dezember zu Anpassungen, die Änderungen bei den Busverbindungen zwischen St.Gallen, Wittenbach und Arbon werden aber noch nicht umgesetzt (siehe Kasten).

Die wichtigsten Änderungen im Überblick Im S-Bahn-Verkehr sowie bei den Busverbindungen zwischen Arbon und St.Gallen sind diverse Änderungen geplant: Bei der S82 (St.Gallen–Wittenbach) wird der Takt reduziert. Die Züge verkehren heute unter der Woche morgens und abends im Halbstundentakt. Sie ergänzen das Angebot der S8. Wegen eines Trassenkonflikts verkehren die Züge der S82 künftig nur noch stündlich. Als Kompensation werden die Betriebszeiten ausgedehnt. Diese Änderungen treten wie geplant im Dezember in Kraft. Voraussichtlich erst mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 werden jedoch die Anpassungen bei den Busverbindungen umgesetzt. Das betrifft unter anderem die Postautolinie 200, die heute im 30-Minuten-Takt von Arbon nach St.Gallen fährt. Sie endet künftig von Montag bis Samstag tagsüber am Bahnhof Wittenbach. Die Schnellbuslinie 201, die von Arbon über die Autobahn nach St.Gallen fährt, verkehrt künftig nicht nur von Montag bis Freitag, sondern auch am Samstag tagsüber. Während den Pendlerzeiten wird das Angebot zudem verdichtet. Auch die VBSG-Linie 3 wird angepasst. Sie wird von Montag bis Samstag tagsüber von Heiligkreuz bis an den Bahnhof Wittenbach verlängert. Während der Pendlerzeiten wird zudem die neue Linie 207 in Betrieb genommen, die im 60-Minuten-Takt vom Bahnhof Wittenbach via Berg, Arbon Kupferwiese und Roggwil zum Bushof Arbon verkehrt. (mbu)

Markus Schait, Verkehrsplaner beim kantonalen Amt für öffentlichen Verkehr. Bild: PD

Markus Schait, Verkehrsplaner beim Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen, bestätigt die Verzögerung. Er sagt:

«Die Besteller können sich diesen Ausbau derzeit nicht leisten.»

Schuld ist die Coronapandemie. Denn das zusätzliche Busangebot erhöhe die Abgeltungskosten, so Schait. Das sind die ungedeckten Kosten, die bei den Transportunternehmen entstehen und von der öffentlichen Hand – also dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden – gedeckt werden.

Aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie werden in den Fahrplanjahren 2022 und 2023 weiterhin Ertragsausfälle prognostiziert. Schait sagt: «Auch in diesen Jahren werden voraussichtlich weniger Personen den öffentlichen Verkehr benutzen.» Entsprechend erhöhe sich der Abgeltungsbedarf für das bestehende ÖV-Angebot.

Auch Einführung auf 2024 ist noch nicht sicher

Gleichzeitig muss die öffentliche Hand sparen – ebenfalls wegen Corona. In St.Gallen etwa hat der Kantonsrat im Februar ein Sparpaket mit dem technokratischen Namen «Haushaltsgleichgewicht H2022plus» geschnürt. Auf der Website des Kantons St.Gallen heisst es:

«Nach Einschätzung der Kantone und des Bundes stehen in den kommenden zwei Jahren für Angebotsausbauten kaum Finanzmittel zur Verfügung.»

Die Gemeinde Berg muss noch länger auf die neue Buslinie 207 durchs Dorf warten. Bild: Urs Bucher

Die beiden Kantone St.Gallen und Thurgau streben den Ausbau des Busangebotes nun auf den Fahrplan 2024 an, also per Dezember 2023. Doch auch hier wieder mit der Einschränkung: «Sofern dann die entsprechenden finanziellen Mittel vorhanden sind.» In Stein gemeisselt ist also auch dieser Zeitplan nicht. Markus Schait sagt:

«Wir müssen schauen, wie gross der finanzielle Spielraum in zwei Jahren ist.»

Die Auswirkungen der Coronapandemie werde man wahrscheinlich auch dann noch leicht spüren.