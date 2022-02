ÖV-Passagierzahlen: So geht es den VBSG und der Regiobus AG

Öffentlicher Verkehr Trotz Homeoffice sind die Passagierzahlen leicht gestiegen: So kommen die beiden Busunternehmen der Region St.Gallen durch die Pandemie Lockerungen der Coronamassnahmen sind in Sicht. Wie geht es den Verkehrsbetrieben St.Gallen und der Regiobus AG? Und was halten sie von den angekündigten Lockerungen? Dinah Hauser Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während der Coronapandemie brachen die Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr ein. Bild: Ralph Ribi

Nach zwei Jahren Coronakrise zeichnet sich nun das Ende der Pandemie und der Massnahmen ab. In dieser Zeit hat auch der öffentliche Verkehr gelitten. Das könnte auch für die Verkehrsbetriebe St.Gallen VBSG und die Gossauer Regiobus AG Verbesserungen bedeuten.

«2021 war besser als 2020. Denn wir mussten den Fahrplan nicht ausdünnen», sagt VBSG-Unternehmensleiter Ralf Eigenmann. Ins Detail gehen kann er nicht, da der Geschäftsbericht noch aussteht und dieser zuerst an die Mitglieder des Stadtparlaments geht.

Corona kam für die VBSG zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Nach eher stagnierenden Jahren stiegen 2019 die Fahrgastzahlen endlich wieder merklich. «Das Virus hat dann alles abgewürgt.»

Massnahmen kamen zur fahrgaststärksten Zeit

Eigenmann sagt auch, dass die sehr einschränkenden Massnahmen immer in der fahrgaststärksten Jahreszeit kamen – in der Winterzeit. Entsprechend knickten die Passagierzahlen jeweils ein. «Homeoffice und Lockdowns sind nicht gerade umsatzfördernd für die ÖV-Branche.» Und während der warmen Monate seien die Leute im Nahverkehr eher mit dem Velo unterwegs oder würden zu Fuss gehen. Die Alternativen im Nahverkehr seien dann relativ gross. Der feuchte Sommer im vergangenen Jahr habe den VBSG in die Karten gespielt. Wegen der Pandemie wurden aber viele Anlässe abgesagt, «das haben wir gespürt».

Ralf Eigenmann, Unternehmensleiter Verkehrsbetriebe St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Die Personalsituation sei hingegen nicht gravierend. Falls zu viele Fahrerinnen und Fahrer ausfallen würden, können die VBSG auf den Ferienfahrplan zurückgreifen. Anders als in Zürich – wo im Dezember vorübergehend eine Tramlinie eingestellt wurde – blieb der Notfallplan in St.Gallen aber in der Schublade. «Wir haben mehr andere Ausfälle.»

Begrüsst hat Eigenmann die Zusammenarbeit mit den Systemführern. Während Corona wurden die Regeln im ÖV mit den SBB und der Postauto AG abgesprochen. «Es wäre blödsinnig, wenn etwa im einen Bus Maskenpflicht gälte und im nächsten dann nicht mehr.» Eigenmann war selbst im Sounding Board, welches die Verantwortliche bei Postauto beriet. «Wir haben jeweils nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. So konnten wir auch städtische Aspekte mit einbringen.» Die verhältnismässig wenigen Coronafälle bei den VBSG-Fahrerinnen und -Fahrern sind für den Unternehmensleiter ein Zeichen dafür, dass die Schutzkonzepte funktionieren.

ÖV soll nicht als Virenschleuder gelten

In Anbetracht der angekündigten Lockerungen sagt Eigenmann: «Jetzt, wo sich die Lage entspannt, muss man Regeln streichen, die für die Gesellschaft unlogisch erscheinen.» Ansonsten würde die Bevölkerung trainiert, sich über Regeln hinweg zu setzen, was dann die Glaubwürdigkeit der Personen reduziere, welche die Entscheidungen treffen. So nennt er die Maskenpflicht an Haltestellen. «Im städtischen Kontext kann das an stark frequentierten Haltestellen Sinn machen, aber auf dem Land eher weniger.»

«Ich fände es falsch, wenn alle Massnahmen gelockert würden, aber im ÖV noch eine Maskenpflicht bestünde.» Denn erstens gäbe es auch andere Orte, wo enge Verhältnisse herrschten. «Und zweitens würde man damit aussagen: ‹Der ÖV ist eine Virenschleuder.›» Daher sollte die Maskenpflicht laut Eigenmann an einem Kriterium aufgehängt werden. Er nennt Beispiele wie «in allen Innenräumen» oder an «Orten, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann».

Regiobus besser unterwegs als 2020

Die Regiobus AG hat die Coronapandemie bisher recht gut überstanden, sagt Geschäftsführer Bruno Huber. «Wir konnten die Mindereinnahmen mit den vorhandenen Reserven kompensieren und mussten keine zusätzlichen Bundesgelder beantragen.» Käme aber noch so ein Jahr, dann werde es schwierig.

Die Passagierzahlen indes haben sich leicht erholt. Laut Huber beträgt das Minus für 2021 noch 18 bis 20 Prozent gegenüber dem Normaljahr 2019. «Das sind knapp drei Prozent mehr als im 2020.» Das Unternehmen merke, dass weniger Personen unterwegs sind – vor allem aufgrund von Homeoffice. «Der regionale öffentliche Verkehr ist aber nicht so stark eingebrochen, wie der Fernverkehr», sagt Huber. Kurze Strecken in die Zentren wie Gossau oder St.Gallen seien nach wie vor gefragt, etwa zum Einkaufen. Zudem wurden im Tarifverbund Ostwind Spartickets eingeführt, um die Leute zu motivieren, den ÖV wieder mehr zu benutzen.

Trotz Ausfällen konnte der Fahrplan eingehalten werden

Steigen nun mit den Lockerungen auch die Fahrgastzahlen wieder aufs normale Niveau? Huber schätzt, dass es noch zwei Jahre dauern dürfte, bis sich die Frequenzen wieder normalisiert haben. «Zudem beginnt bald der Frühling und dann sind wieder mehr Leute mit dem Velo unterwegs.» Die Auslastung von Regionalbussen ist also stark wetterabhängig.

«Es ist schon so, dass wir mehr Passagiere von Herbst bis Frühling befördern. Diese Schwankungen sind aber normal.»

Bruno Huber, Geschäftsführer Regiobus AG. Bild: Ralph Ribi

Wie die VBSG hatte auch die Regiobus AG einen ausgedünnten Fahrplan parat. Der Notfall trat aber nicht ein. Derzeit befänden sich zwei von 100 Mitarbeitenden in Isolation. «Wir haben mehr Ausfälle anderer Art, etwa wegen anderen Krankheiten oder Unfällen.» Kurzfristige Umstellungen in der Personalplanung habe es zwar gegeben – manchmal musste auch jemand aus dem Büro spontan eine Schicht fahren gehen. Jedoch konnte der Fahrplan eingehalten werden.

Nun da die Quarantänepflicht teilweise gefallen ist, dürfen frisch geimpfte oder genesene Fahrerinnen und Fahrer auch bei Kontakt mir einer positiv getesteten Person weiterhin einen Bus führen. Wie geht die Regiobus AG damit um? «Wir empfehlen den Betroffenen eine Maske zu tragen und entsprechende Tests zu machen», sagt Huber. Im Allgemeinen steht es den Fahrerinnen und Fahrern seit Pandemiebeginn aber frei, ob sie eine Maske tragen oder nicht. Bei näherem Kontakt mit anderen Personen müssen aber auch sie eine Maske aufsetzen.

Regiobuschef für Maskenpflicht im ÖV

Als speziell im vergangenen Jahr bezeichnet Huber die grosse Anzahl an Massnahmenänderungen. «Wir wollten eine Kontinuität beibehalten. So sind die vorderste Tür und die erste Sitzreihe immer noch gesperrt.» Eine Herausforderung sei, wenn Personen ohne Maske einsteigen oder sie nicht richtig tragen. Das führe hin und wieder zu Unmut unter Passagieren. «Unser Personal hat aber keine polizeilichen Rechte, mehr als die Regeln kommunizieren können wir nicht», sagt Huber.

Die angekündigten Lockerungen begrüsst Huber, sie täten nicht nur der ÖV-Branche, sondern allen gut. Trotzdem ist er persönlich dafür, die Maskenpflicht im ÖV vorerst beizubehalten. «Man kommt sich im Bus schon relativ nahe.» Huber sieht darin auch einen Schutz für Personen in der Risikogruppe bei weniger Einschränkungen für die Allgemeinheit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen