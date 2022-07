Öffentlicher Verkehr Ärger um Marktplatz-Neugestaltung: Appenzeller Bahnen müssen barrierefreies Ein- und Aussteigen ermöglichen – doch vorgesehen sind hohe Haltekanten Mit der Neugestaltung von Marktplatz und Bohl werden auch die Haltestellen erneuert. Das Vorprojekt sieht eine Haltekante mit einer Höhe von 22 Zentimetern vor – zum Ärger der Appenzeller Bahnen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Haltekante am Bohl ist zu niedrig: Um mit dem Rollstuhl einzusteigen, braucht es daher eine Rampe. Bild: Tobias Garcia

Bis Ende 2023 müssen alle Bahnhöfe und Haltestellen in der Schweiz barrierefrei gestaltet sein, so schreibt es das Behindertengleichstellungsgesetz vor. Das Bundesamt für Verkehr hat alle Bahnen angewiesen, dem nachzukommen – auch die Appenzeller Bahnen (AB). Nun plant die Stadt St.Gallen die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl – und gestaltet im Vorprojekt die Haltekanten so, dass sie für Bahnreisende nicht barrierefrei sind.

Aber von Anfang an: Heute verkehren am Marktplatz die Busse und Züge stadteinwärts nicht an derselben Kante. Mit der Neugestaltung wird die Haltestelle aber verschoben: vor die Häuserzeile zwischen Frischknecht Juwelier und dem Kleidergeschäft Zebra. Die Haltestelle stadtauswärts, und mit ihr die Calatrava-Halle, bleibt, wo sie ist.

Appenzeller Bahnen und Busse benötigen nicht dieselbe Haltekantenhöhe

Das Problem: Busse benötigen für den barrierefreien Ein- und Ausstieg eine 22 Zentimeter hohe Haltekante, die Züge der AB eine mit 32 Zentimeter Höhe. Für die Haltekante 22 Zentimeter entschied sich der Stadtrat im Rahmen des Vorprojekts, das kürzlich in der öffentlichen Mitwirkung war. Dies auch weil der Anteil Buspassagiere am Bohl rund 93 Prozent beträgt, der Anteil Bahnpassagiere 7 Prozent.

Können die AB am Marktplatz und Bohl wegen der Haltekante 22 Zentimeter keinen barrierefreien Ein- und Ausstieg anbieten, müssen sie eine sogenannte Ersatzlösung schaffen. Personal muss für Personen im Rollstuhl eine Rampe auslegen. Für die AB ist klar: Wenn das passiert, soll die Stadt für diese Kosten aufkommen. Also jene Partei, die das Projekt auflegt. Das sagt AB-Mediensprecherin Erika Egger auf Anfrage.

Was hält man bei der Stadt von dieser Forderung? Diese Frage beantwortet Stadtingenieur Beat Rietmann nicht. Stattdessen verweist er auf die Gespräche, die zur Ausarbeitung des Vorprojekts mit Behindertenverbänden und den Transportunternehmen stattfanden. Rietmann erklärt, man habe sich über die Frage der Hilfestellung ausgetauscht. Dabei sei aber insbesondere der Zeitverlust diskutiert worden.

Stadtingenieur Beat Rietmann. Bild: PD

Jedoch ist die Haltekantenhöhe noch nicht definitiv. Derzeit trägt die Stadt die Rückmeldungen zusammen, die während der öffentlichen Mitwirkung eingingen. «In diesem Rahmen werden auch die möglichen Haltekantenhöhen nochmals thematisiert», sagt Rietmann. Der Mitwirkungsbericht soll bis Herbst vorliegen.

Wohlgemerkt: Vom barrierefreien Ein- und Ausstieg profitieren nicht nur Personen im Rollstuhl, sondern auch all jene, die mit Rollator, Kinderwagen oder zum Beispiel an Krücken unterwegs sind.

Ein- und Ausstieg mit Rampe verursacht Zeitverlust

Die AB haben getestet, welche Verzögerungen durch die Hilfestellung mit der Rampe entstehen. Ergebnis: Bei einem sehr geübten Elektrorollstuhlfahrer verzögert sich die Weiterfahrt am Marktplatz um rund zweieinhalb Minuten. Die Lokführerin oder der Lokführer muss die Rampe, die im vorderen Zugteil verstaut ist, holen, zur vordersten oder der hintersten Zugtür gehen, die Rampe dort ausklappen und danach wieder verräumen. Bei ungeübten Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern dürfte der Zeitverlust höher ausfallen.

Die verzögerte Abfahrt hat Folgen. Der entgegenkommende Zug muss an der Kreuzungsstelle Schwarzen Bären warten und verspätet sich in der Folge ebenfalls um knapp zwei Minuten. Dasselbe in Speicher, wo der Kreuzungszug durch die zusätzliche Wartezeit knapp eineinhalb Minuten auf den Fahrplan verliert. Die Verzögerungen führen dazu, dass Passagierinnen und Passagiere in St.Gallen sprinten müssen, um ihren Anschlusszug nach Zürich noch zu erreichen.

Zürich-Bord und ein Betonkissen wurden als Lösung verworfen Im Vorfeld hat die Stadt diverse Lösungen geprüft. Vertreter reisten nach Zürich und besichtigten an der Haltestelle Hardbrücke das sogenannte Zürich-Bord. Dieses hat eine Höhe von 28 Zentimetern und ist so gestaltet, dass der hindernisfreie Einstieg bei Bus und Tram gleichermassen möglich ist. Am Marktplatz und am Bohl in St.Gallen ist das Zürich-Bord aber nicht umsetzbar. Die Stadt verwarf die Lösung nicht wegen des Namens, sondern wegen der Kurve, die die Strasse beschreibt. Busse müssen das Bord über 15 Meter gerade anfahren und über 15 Meter gerade wegfahren können. Sonst prallen Busse bei der Zu- und Wegfahrt teilweise in die Haltekante. Fahrversuche im VBSG-Depot bestätigten das gemäss Rietmann. Zur Diskussion stand auch die sogenannte Kissenlösung. Dabei wird die Haltekante so gestaltet, dass sie am einen Ende 22 Zentimeter hoch ist und am andern Ende 32 Zentimeter. «Diese Lösung ist grundsätzlich auch am Marktplatz und Bohl denkbar», schreibt Stadtingenieur Rietmann auf Anfrage.

Appenzeller Bahnen sollen Rampe ohne Voranmeldung ausklappen

Procap St.Gallen-Appenzell, der Mitgliederverband für Menschen mit Behinderungen, hat das Einverständnis zur Haltekantenhöhe 22 Zentimeter gegeben. Die Stadt habe dargelegt, dass andere Lösungen technisch nicht machbar seien, sagt Markus Alder. Er leitet die Fach­stelle hindernisfreies Bau­en der Behindertenorganisation. «Dafür benötigen wir von den AB eine schriftliche Zusicherung, dass Personal zu jeder Zeit und ohne Voranmeldung die Rampe für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer auslegt.» Heute geschieht dies in der Regel nur nach einer Voranmeldung am Tag davor.

Im Raum stand auch, als Ersatzlösung auf die Haltestelle Spisertor zu verweisen. Personen im Rollstuhl sollten diese Haltestelle als Alternative benutzen. Beat Rietmann betont, der Ausstieg am Marktplatz und Bohl sei mit Hilfestellung stehts möglich. Die Lösung mit dem Spisertor sei als eine von mehreren mit den Transportunternehmen und Behindertenverbänden diskutiert worden.

Für Markus Alder käme sie aber nicht in Frage:

«Das ist keine Alternative. Das gäbe massiven Widerstand von den Behindertenverbänden.»

Die Haltestelle Bohl ist ein wichtiger Umsteigepunkt. Menschen mit Einschränkungen zu zwingen, mit dem Bus zum Spisertor zu fahren, um dort dann die Bahn nehmen zu können, «das erachten wir als diskriminierend».

Markus Alder von Procap St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Cem Kirmizitoprak von der Beratungsstelle Inklusion kündigt bereits Widerstand an. «Wird das umgesetzt, werden wir im März eine Kundgebung organisieren und als letztes Mittel Klage einreichen.» Mit dem Elektrorollstuhl benötige man wegen des Kopfsteinpflasters sieben bis zehn Minuten vom Marktplatz bis zum Spisertor, mit dem Handrollstuhl eher länger. «Würden Sie die Haltestelle wechseln? Warum sollen wir das dann tun?», fragt Kirmizitoprak rhetorisch. Er würde die sogenannte Kissenlösung bevorzugen. Dabei wird die Kante in einem Teilbereich von 22 auf 32 Zentimeter erhöht.

Alder stellt klar: Procap habe von der Stadt gefordert, sich als Ausgleich für die Kissenlösung am Spisertor einzusetzen. «Wenn wir am Marktplatz ein Zugeständnis machen, erwarten wir, dass die Stadt sich am Spisertor einsetzt», sagt Alder.

Im Bereich der Parkplätze (rechts im Bild) soll die Haltekante am Spisertor auf 32 Zentimeter erhöht werden. Bild: Urs Bucher (14. September 2018)

Dort ist eine solche Haltekante mit einem «Kissen» geplant, wegen Einsprachen aber seit Jahren blockiert. Unter anderem erhob der Stadtrat Einsprache. Er erachtete den Erhalt der Parkplätze vor der Weinhandlung Schwander als wichtig. Die Parkplätze müssten aufgehoben werden, wenn die Haltekante auf 32 Zentimeter erhöht würde. Nun fordert Alder, dass der Stadtrat die Einsprache nicht weiterzieht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen