Öffentlicher Verkehr In Wittenbach wird bald umgestiegen: Diese Vor- und Nachteile hat das neue ÖV-Konzept zwischen Arbon und St.Gallen für die Pendler Sofern genügend Geld gesprochen wird, soll im Dezember das neue ÖV-Konzept umgesetzt werden. Unter anderem wird die Linie 200 in Wittenbach gekürzt. Und Berg erhält die langersehnte zusätzliche Buslinie. Für diese ist nun doch kein Versuchsbetrieb nötig. Perrine Woodtli 25.01.2021, 05.00 Uhr

Der Bahnhof in Wittenbach wird zu einem Hub. Tobias Garcia (22. Januar 2021)

Was schon länger geplant wurde, soll nun Ende Jahr definitiv Realität werden. Der Bahnhof Wittenbach wird zu einem sogenannten Hub, also einem Umsteigebahnhof. Wer von Berg oder aus Arbon mit dem öffentlichen Verkehr nach St.Gallen pendelt, muss damit künftig in Wittenbach umsteigen. Die Gemeinde Berg erhält zudem die langersehnte zusätzliche Buslinie, die durchs Dorf fährt.