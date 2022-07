Öffentlicher Verkehr Im Rietli wird es 2023 rund 1000 Arbeitsplätze geben: Dieser ÖV-Ausbau ist darum im Goldacher Industriegebiet geplant Das Gebiet Rietli in Goldach ist nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Das soll sich mit einer neuen Buslinie bis spätestens 2028 ändern. Dem Gemeinderat reicht das aber nicht. Er prüft, ob sich dort auch eine S-Bahnhaltestelle realisieren lassen würde. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Im Industriegebiet Rietli wird es ab 2023 rund 1000 Arbeitsplätze geben – unter anderem wegen der Amcor und des Neubaus der L. Kellenberger & Co. AG. Ralph Ribi (14. Juli 2022)

Das Industriegebiet Rietli in Goldach ist in Bewegung. Seit rund einem Jahr entsteht dort, nicht weit vom Seeufer entfernt und direkt hinter der Firma Amcor, der 65-Millionen-Neubau der L. Kellenberger & Co. AG. Der Hersteller für Präzisionsschleifmaschinen legt seine drei Standorte in der Ostschweiz zusammen. Dafür baut Mettler2Invest im Rietli an der Thannäckerstrasse einen 105 auf 150 Meter grossen Neubau mit einer Grundstücksfläche von rund 26’500 Quadratmetern, was der Grösse von sechseinhalb Fussballfeldern entspricht.

Dort, wo heute noch eine riesige Baustelle ist, sollen ab Sommer 2023 rund 300 Mitarbeitende tätig sein. Unter anderem deswegen setzt sich der Goldacher Gemeinderat für eine ÖV-Erschliessung des Gebietes ein. Das Gebiet Rietli, in welchem sich auch die Badi Goldach befindet, ist heute noch komplett vom ÖV ausgeschlossen. Das soll sich in absehbarer Zukunft ändern.

Spätestens 2028 fährt ein Bus ins Rietli

Der Kanton St.Gallen erlässt mehrjährige ÖV-Programme. Diese zeigen die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten des öffentlichen Verkehrs auf. Das aktuelle 6. ÖV-Programm gilt für die Jahre 2019–2023. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Folgeprogramm. Die Gemeinden sind eingeladen, an der Entwicklung der ÖV-Programme mitzuwirken, indem sie sich zu den Vorschlägen zur Angebotsentwicklung vernehmen lassen. Das 7. ÖV-Programm (2024–2028) sieht verschiedene Anpassungen vor, die sich auf die Gemeinde Goldach auswirken.

Spätestens mit dem 7. ÖV-Programm soll das Seebuskonzept 2022 umgesetzt werden. Dass dieses auch schon früher realisiert werden könnte, schätzt Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli als eher unrealistisch ein:

«Es wäre natürlich erfreulich, aber ich rechne nicht damit.»

Das Seebuskonzept sieht unter anderem die Erschliessung des Gebiets Rietli vor, allerdings einzig in einer Richtung im Gegenuhrzeigersinn über die Rietbergstrasse, die Langrütistrasse, die Thannäckerstrasse und die Tübacherstrasse. Die Verbindung zwischen dem Bushof beim Bahnhof und dem Kronenkreisel erfolgt dann in beide Richtungen via Mühlegutstrasse, Bruggmühlestrasse und St.Gallerstrasse. Die neue Bushaltestelle Thannäcker wird direkt auf dem Areal der L. Kellenberger & Co. AG zu liegen kommen.

So wird der neue Sitz der L. Kellenberger & Co. AG nach der Erstellung aussehen. Visualisierung: PD

Ab 2023 sind es 1000 Arbeitsplätze

Die neue Linie soll primär die vielen Arbeitsplätze mit dem öffentlichen Verkehr erschliessen, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Goldach. Laut Gemperli gibt es nach dem Zuzug der L. Kellenberger & Co. AG rund 1000 Arbeitsplätze im Rietli. Allein der Verpackungskonzern Amcor beschäftigt in Goldach um die 400 Mitarbeitende. «Es ist also extrem wichtig, dass dieses Gebiet erschlossen ist», sagt Gemperli. Es sei nicht zeitgemäss, zu denken, dass alle Mitarbeitenden mit dem Auto zur Arbeit pendeln.

«Sie müssen die Option haben, mit dem ÖV anreisen zu können.»

Die Anbindung an den ÖV wurde auch von den Industriebetrieben im Rietli gewünscht. So habe beispielsweise die L. Kellenberger & Co. AG bereits von Anfang an klargemacht, dass eine Anbindung an den Bus eine Grundvoraussetzung für die Umsiedlung von St.Gallen an den See sei. Der Gemeinderat habe versichert, dass man sich dafür einsetzen werde, sagt Gemperli.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident Goldach. Tobias Garcia

Dank der neuen Haltestelle im Rietli liegt künftig auch die Badi Goldach in Fussdistanz zum öffentlichen Verkehr. Ursprünglich war vorgesehen, dass die neue Buslinie einzig von Montag bis Freitag bedient wird. Der Gemeinderat hat sich aber dafür eingesetzt, dass die Busse auch an den Wochenenden verkehren. «Einerseits wegen der Betriebe, die auch samstags und sonntags arbeiten, andererseits aber auch wegen der Badi, die am Wochenende die höchsten Frequenzen hat.»

Ebenfalls neu ist eine Buslinie von Tübach nach Rorschach, die unter anderem auch die Haltestelle an der Tübacherstrasse (Thannstrasse) wieder bedienen und via St.Gallerstrasse ins Zentrum von Rorschach führen wird.

Neues Angebot fordert Opfer

Die neuen Buslinien fordern aber auch Opfer. Nicht retten konnte der Goldacher Gemeinderat trotz Intervention die Direktbus-Verbindung von Rorschacherberg über Goldach nach St.Gallen. Diese wird mit der Umsetzung des neuen Angebotskonzepts wegfallen. Der Kanton vertrete je länger, je mehr die Meinung, dass der Bus primär die Verbindung zum Bahnhof sicherstellen soll mit möglichst guten Anschlüssen an die Bahn, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde.

Für das 8. ÖV-Programm (2029–2032) ist mit der Einführung des Viertelstundentakts für die S-Bahn auch die Aufhebung der zweiten Direktbus-Verbindung von Rorschach nach St.Gallen geplant. Auch hier hat der Gemeinderat interveniert – erfolglos.

Er wisse, dass der Kanton eine andere Strategie bezüglich ÖV habe, sagt Gemperli. Vollständig nachvollziehen kann er diese nicht. «Die beiden Direktbus-Verbindungen nach St.Gallen sind sehr beliebt und auch stark frequentiert», sagt er und ergänzt:

«Ich finde es schade, wenn attraktive und gut genutzte Buslinien gestrichen werden. Dafür habe ich kein grosses Verständnis.»

Wenn man die Leute dazu bringen solle, auf den ÖV umzusteigen, müsse man auch attraktive Buslinien anbieten. Der Bus habe für den Kanton aber nicht mehr denselben Stellenwert. Immerhin, sagt Gemperli, komme der Viertelstundentakt für die S-Bahn.

Goldach prüft S-Bahnhaltestelle im Rietli

Obwohl das Gebiet Rietli spätestens bis 2028 eine Bushaltestelle erhält, ist der Goldacher Gemeinderat der Meinung: Das reicht noch nicht. Das Gebiet sei auch nach der Umsetzung des neuen Buskonzepts nicht sehr komfortabel an den ÖV angeschlossen. Eine S-Bahnhaltestelle im Rietli würde die benötigte ÖV-Erschliessung gewährleisten und die aktuelle Entwicklung dieses «strategisch wichtigen Gebiets» berücksichtigen. Der Gemeinderat beantragt deshalb, eine S-Bahnhaltestelle im Rietli in den kantonalen Richtplan aufzunehmen.

Man habe bereits ein Ingenieurbüro für eine Machbarkeitsstudie beauftragt, sagt Gemperli. Diese soll zeigen, ob eine S-Bahnhaltestelle im Rietli realisierbar wäre. Der Zeithorizont für dieses Projekt sei lange, betont Gemperli.

«Aber wenn wir jetzt nicht mit den Abklärungen beginnen, bleibt es für immer ein Traum.»

Das Gebiet Rietli habe grosses Potenzial, ist der Gemeindepräsident überzeugt. Nicht nur wegen der Industrie, sondern auch wegen der Baupläne der Gemeinde. Sie will das Grundstück, auf welchem sich bis 2016 die beiden grossen Erdgas-Kugelspeicher befanden, kaufen und überbauen. Das Grundstück gehört den St.Galler Stadtwerken. «Die Gespräche mit der Stadt laufen», sagt Gemperli. Auch für ein künftiges Wohngebiet sei ein Anschluss an den ÖV essenziell.

