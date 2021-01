Öffentlicher verkehr Freie E-Fahrt: Die neuen Batterietrolleybusse fahren bald auf den St.Galler Strassen Mitte Januar gehen die ersten zwei Batterie-Gelenktrolleybusse in Betrieb. Die Verkehrsbetriebe St.Gallen setzen sie für Schulungszwecke und teils für den Linienbetrieb ein. Bis Mitte Jahr sollen vier weitere Busse und elf Doppelgelenktrolleybusse geliefert werden.

07.01.2021, 10.10 Uhr

Ab 18. Januar verkehren die neuen Busse regelmässig auf den St.Galler Strassen.

Symbolbild: Ralph Ribi

(pd/lim) Ende Dezember sind die ersten zwei Batterie-Gelenktrolleybusse bei den VBSG eingetroffen. Die Mitarbeitenden starteten mit den Vorbereitungen für den Linienbetrieb: Die Fahrzeuge wurden mit VBSG-spezifischer Hard- und Software ausgerüstet, Billettautomaten wurden eingebaut, das Fahrgastzählsystem und die Videoüberwachung installiert. Zudem musste das Bundesamt für Verkehr die neuen Batterietrolleybusse zulassen. Ab 18. Januar werden die Busse regelmässig auf den St.Galler Strassen anzutreffen sein, heisst es in einer Medienmitteilung - sowohl als Schulungsfahrzeuge für die Ausbildung als auch im Betrieb auf der Linie 2.

Vorerst auf der Linie 2 unterwegs

Aufgrund von Einsprachen verzögert sich das Bewilligungsverfahren für die zusätzlich benötigten Fahrleitungen auf den Linien 3, 4 und 6. Die neuen Batterietrolleybusse werden deshalb vorübergehend auf der Linie 2 eingesetzt. Aufgrund von Sanierungsmassnahmen an den Gleichrichteranlagen ist die Energieleistung auf einigen Abschnitten der Linie 2 zu gering für die bestehenden Trolleybusse. Die Batterietrolleybusse können diese Abschnitte mit Strom aus der Batterie überbrücken. Ausserdem kommen die Batteriebusse auch auf den Linien 7 und 8 zum Einsatz.

Batterien können während der Fahrt aufgeladen werden

Bei den neuen Fahrzeugen wurden die Seiten- und Innenspiegel durch Kamerasysteme ersetzt, die vor allem in der Dunkelheit eine bessere Sicht bieten, heisst es weiter. Der Fahrgastraum ist fast gleich ausgestattet wie in den Buszügen. Die Polster in allen Anlehnbereichen sowie die roten Sitze sind aus sogenanntem E-Leather, also rezyklierten Lederresten. Zudem gibt es USB-Steckdosen zum Aufladen mobiler Geräte.

Das Konzept der Batterietrolleybusse kombiniere bewährte Oberleitungstechnik mit neuster Batterietechnologie. Die Fahrzeuge haben leistungsfähige Energiespeicher an Bord, die während der Fahrt aufgeladen werden. Das ermögliche einen elektrischen Betrieb auch auf Linien, die nur teilweise über Trolleybus-Fahrleitungen verfügen.

Die Stadt St.Gallen verfügt heute bereits über ein Fahrleitungsnetz von rund 23 Kilometern Länge. Damit die neuen Busse künftig auch die Linien 3, 4 und 6 bedienen können, werde lediglich eine Handvoll Kilometer Fahrleitung ergänzt. Mit den Teilstrecken, die dank batteriebetriebener Fahrzeuge überbrückt werden, verdoppelt sich die elektrisch betriebene Strecke im Liniennetz der VBSG auf rund 60 Kilometer.