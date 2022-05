ÖFFENTLICHER VERKEHR Einer, der alle glücklich macht: Das sagen die Fraktionen des St.Galler Stadtparlaments zum Doppelbahnhof West in St.Gallen Am Dienstag debattiert das Stadtparlament über die Zusammenlegung der beiden Bahnhöfe Bruggen und Haggen und einen Projektierungskredit von 2,5 Millionen Franken. Ein Schlagabtausch ist nicht zu erwarten. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bahnhof Bruggen soll stadteinwärts zum Bahnhof Haggen (rechts im Bild) verlegt werden. Bild: Donato Caspari

600 Meter soll der Bahnhof Bruggen stadteinwärts verschoben und dort mit dem Bahnhof Haggen zusammengeschlossen werden. 600 Meter, die nicht nur Bahnhöfe, sondern auch die Parteien verbinden. «Wir begrüssen das.» «Eine gute Sache.» «Eine enorme Chance.» «Ein visionäres Generationenprojekt.» «Eine Investition, die sich definitiv lohnt.» So einheitlich fallen die Rückmeldungen der Fraktionen zu dem Geschäft aus, welches das Stadtparlament voraussichtlich am Dienstag diskutiert. Alle Sprecherinnen und Sprecher betonen, wie sehr man die Zusammenlegung der beiden Stadtbahnhöhe Bruggen und Haggen unterstütze. Einwände? Keine, nur kleine Kritikpunkte.

Was lange nach einem Hirngespinst klang, ist plötzlich realistisch. Der Stadtrat hat im September 2020 eine Machbarkeitsstudie zur Bahnhofsverschiebung in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die Verschiebung ist möglich. Und sie ergibt Sinn. Bahn- und bautechnisch, städtebaulich, verkehrsplanerisch. «Grossen Sinn», sagt Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin der GLP. Wenn man sich innerhalb der Stadt mit der S-Bahn bewegen könne und nicht mehr gezwungen sei, den Bus zu nehmen, schone das die Umwelt.

«Wählt man den Zug, hinterlässt man einen kleineren ökologischen Fussabdruck, wie eine neue Studie aufzeigt.»

Diese vergleicht den CO 2 -Ausstoss des TGV von Zürich nach Paris mit jenem von Flugzeug und E-Auto. «Ausserdem kann ein Zug mehr Passagiere auf einmal befördern. Gerade in Stosszeiten, wenn das Strassennetz überlastet ist und Busse trotz Priorisierung verspätet ankommen, ein schlagendes Argument», ist Gasser-Beck überzeugt. Mit besserer Verkehrsanbindung steige die Attraktivität des Gebiets Lerchenfeld, wo der Innovationspark Ost entstehe. Eine Hauptmotivation des Stadtrates, den Bahnhof Bruggen zu verschieben. Er erachtet das Quartier als «zentrales Entwicklungsgebiet», im kantonalen Richtplan ist Bruggen als «wirtschaftliches Schwerpunktgebiet» bezeichnet. Das Lerchenfeld habe das Potenzial, sich zu einem «urbanen und modernen Arbeitsplatz- und Wohngebiet» weiterzuentwickeln, schreibt der Stadtrat in der Vorlage.

In Zahlen bedeutet das: Mit der fortschreitenden Innenentwicklung, der Ansiedlung des Innovationsparks und dem Bahnanschluss am neuen Standort steige die Zahl der Menschen, die dort arbeiten und wohnen könnten, beträchtlich. Der Stadtrat berechnet: auf etwa 11’000 bis 12’800 Personen gegenüber etwa 2300 Personen am heutigen Standort.

Frischer Wind in der Stadtpolitik?

Gasser-Beck sieht das ähnlich. Sie bedauert lediglich, dass die Stadt bisher kein Gehör gefunden habe in Bern, was einen dichteren S-Bahn-Takt betreffe. Der Stadtrat selber hingegen sei schneller unterwegs als auch schon. «Er hat zünftig Gas gegeben, um mit dem Projekt rechtzeitig weiterzukommen», lobt die GLP/JGLP-Fraktionspräsidentin. Die SBB wollen den Bahnhof Bruggen 2026 und 2027 behindertengerecht ausbauen. Sie haben sich bereit erklärt, die dafür nötigen Mittel auch am neuen Standort zu investieren.

Der Kanton beteiligt sich ebenfalls an den Kosten, zudem soll eine Summe aus dem Agglomerationsprogramm in das Projekt fliessen. Von geschätzten 39 Millionen Franken (+/-30 Prozent) muss die Stadt nach Abzug aller Zuschüsse voraussichtlich noch 13,55 Millionen Franken selber tragen. Die SBB wollen bis diesen Sommer wissen, ob der Stadtrat die Idee eines Doppelbahnhofs im Westen verfolgt. Das Gremium beantragt nun einen Projektierungskredit von rund 2,5 Millionen Franken. «Gut, dass der Stadtrat diese Chance nutzt», sagt Gasser-Beck. Sie kenne keine andere Stadt, die einen Bahnhof verschoben habe.

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP/JGLP. Bild: Key

«Ich stelle in der Stadtpolitik neue Ansätze fest, ohne dass dabei wie früher der Blick auf das Gesamte verloren geht. Diese Entwicklung gefällt mir.»

Die Fraktionspräsidentin spricht damit die angedachten Grünkorridore an, ebenso die vorgesehene Bachöffnung. «Man hat über viel mehr als nur die Bahnhöfe nachgedacht.» Und die Kosten? «Würden sie im Strassenbau anfallen, würde niemand nur mit der Wimper zucken. Leider denken viele bezüglich ÖV-Infrastruktur noch nicht so.»

Auch Andreas Hobi, Fraktionspräsident der Grünen und Jungen Grünen, stellt die Kosten nicht in Frage: «Ein solches Projekt kostet nun mal Geld.» Am Bahnhof St.Fiden teile sich der Zugverkehr schon lange in zwei Linien.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: PD

«Nur der Westen der Stadt genoss noch den Luxus von zwei Bahnhöfen. Nun ist es Zeit für die Zusammenlegung. Sie schafft gute Voraussetzungen für die Verhandlungen mit dem Bund über ein drittes S-Bahn-Gleis und einen flotteren Takt. Vielleicht auch vor 2035.»

Hobi erhofft sich vom Projekt unter anderem, dass die Bevölkerung den öffentlichen Verkehr besser nutzt. Ob sich diese Hoffnung erfülle, wisse man allerdings erst im Nachhinein. «Das Appenzeller Bähnli hat auch einen flotteren Takt bekommen und doch nutzen Massen von Pendlern nach wie vor das Auto», sagt er. In einem zweiten Schritt müssten auf jeden Fall die Busverbindungen «an den neuen Hub» angepasst werden, fordert er.

Kein weiterer Unort, bitte

Die Stadt müsse diese «einmalige Chance» unbedingt ergreifen, sagt Evelyne Angehrn, Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion. Einmalig, weil «SBB, Kanton und Bund über das Agglomerationsprogramm die Finanzierung mitunterstützen». Negativ sei einzig, dass die Verschiebung des Bahnhofs noch keine Verbesserung des S-Bahn-Takts bewirke. «Dieses Anliegen muss gleichzeitig verfolgt werden», sagt Angehrn. Wichtig sei, bei der Umsetzung darauf zu achten, dass Treppen, Lifte und Passerelle grosszügig ausfallen würden. Fussgänger und Velos, auch solche mit Anhänger, müssten genug Platz haben.

Evelyne Angehrn, Fraktionspräsidentin der SP/Juso/PFG. Bild: PD

«Bahnhöfe können rasch zu Unorten werden. Dem soll man bei der Planung entgegenwirken. Dieser Doppelbahnhof soll ein Ort werden, der den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht.»

Der Projektierungskredit sei auch in der FDP-Fraktion unbestritten, sagt Präsident Felix Keller. «Die Verschiebung des Bahnhofs ist eine Chance für das Gebiet, aber auch für die ganze Stadt.» Mehr Arbeitsplätze und eine verbesserte Wohnqualität erhofft er sich von der erhöhten Erreichbarkeit für den Westen der Stadt. Ein solcher Bahnhof brauche eine optimale Erschliessung. «Anfahrt und Vorfahrt müssen gut geplant sein. So, dass man auch mal schnell eine Passagierin oder einen Passagier abladen kann.» Gut investiertes Geld, ist Keller überzeugt.

Felix Keller, FDP-Fraktionspräsident Bild: PD

«Obwohl die SBB günstig zu einem neuen Bahnhof kommen. Keine Kritik, nur eine Feststellung.»

Weniger Busstau dank Doppelbahnhof

«Ein visionäres Projekt, wichtig für die Wirtschaft und das richtige Zeichen Richtung Bern», so umschreibt SVP-Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs den geplanten Doppelbahnhof. Um es noch besser beurteilen zu können, sei der Projektierungskredit nötig.

Karin Winter-Dubs, SVP-Fraktionspräsidentin Bild: PD

«Danach wird sich zeigen, ob die Idee wirklich funktioniert.»

Ausserdem müssten Private und ansässige Grundeigentümer die Entwicklung im Lerchenfeld mittragen, damit sie gelinge.

Winter-Dubs fordert, dass das ganze Verkehrskonzept überprüft werde. Wo führen die Velowege durch? Braucht es zum Wolfganghof nach wie vor grosse Busse oder genügen kleinere? «Solche Fragen wird man sich stellen und beantworten müssen. Dann wird die Stadt in Zukunft von weniger Busstau geplagt sein.»

Fragen, mit denen sich der Stadtrat teilweise bereits befasst hat, wie die Vorlage zeigt. Der neue Bahnhof solle an die Veloschnellroute angebunden werden, ist zu lesen. Und der Friedhofweg solle aufgewertet und verbreitert werden für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofahrende, auch eine sichere Querung über die Haggenstrasse geschaffen werden. «Noch ist aber ganz vieles unklar bei diesen Punkten», sagt Winter-Dubs.

Kurzer Kaffee statt lange Fahrt

Die-Mitte-Präsident Ivo Liechti wohnt in dem Gebiet, um das es in der Vorlage geht. «Die grösste Herausforderung wird sein, das Quartier und das ansässige Gewerbe mitzunehmen auf diesen Weg. Es müssen ausgiebig Gespräche geführt werden mit den Betroffenen, damit die angestrebte Entwicklung auch wirklich umgesetzt werden kann», sagt er. Wie genug Platz für die Bahnhofvorfahrt oder die allfällige Umnutzung des Güterschuppens schaffen, wenn dort auch in Zukunft Lastwagen Güter anliefern? Und was jenen Betrieben anbieten, die nach der Neugestaltung im Gebiet keinen Platz mehr finden und wegziehen müssen, weil stattdessen Wohnüberbauungen angedacht sind? Ein aufgewertetes Gebiet werde die Attraktivität der bestehenden Liegenschaften erhöhen, der Quadratmeterpreis werde steigen, nennt er eine positive Nebenerscheinung. Aber auch Unsicherheiten bringe die Entwicklung mit sich, etwa Klagen der neuen Anwohnerinnen und Anwohner, die sich am vom bestehenden Gewerbe verursachten Lärm stören. Liechti:

Ivo Liechti, Präsident die Mitte. Bild: Donato Caspari

«Unter dem Strich sind die Vorteile eines Doppelbahnhofs wesentlich grösser als die Konflikte, die noch zu lösen sind.»

Einzig eine Bedingung der SBB löse ein ungutes Gefühl in ihm aus, sagt Liechti. «Sie verlangen, dass sie im Fall eines Projektabbruchs seitens der Stadt oder des Kantons schadlos gehalten werden. Was, wenn die SBB das Projekt abbrechen?»

Über den Projektierungskredit stimmt das Parlament diese Woche ab, über den Ausführungskredit im vierten Quartal 2025. Ende 2028 soll der Doppelbahnhof gemäss Zeitplan des Stadtrats fertig gebaut sein. Liechti scheint sich schon jetzt darauf zu freuen, nicht mehr mit dem Bus quer durch die ganze Stadt und ihren Verkehr fahren zu müssen, sondern jederzeit auf «die schnellere S-Bahn» umsteigen zu können. «Und vielleicht einmal Zeit für einen Kaffee am Doppelbahnhof zu haben. In der Sonne, auf einem gut gestalteten Platz, auf dem ich mich wohlfühle.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen