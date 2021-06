Öffentlicher Verkehr Doch früher als ursprünglich angekündigt: Der Bahnhof Arnegg soll ab Ende 2024 hindernisfrei sein Die SBB müssen aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes bis Ende 2023 alle ÖV-Stationen behindertengerecht umbauen. Bei ihrem Bahnhof müssen sich die Arnegger noch etwas länger gedulden: Dort ist der Umbau im Jahr 2024 geplant. Perrine Woodtli 14.06.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer am Bahnhof Arnegg in den Zug einsteigt, muss eine Stufe hinauf. Für Rollstühle oder Kinderwagen ist das nicht ideal. Kevin Roth (7. Juni 2021)

In einen Zug einzusteigen, ist nicht an jedem Bahnhof gleich einfach. Im Stadtmelder von Gossau hat sich kürzlich jemand über den Bahnhof Arnegg beschwert. Seit Jahren werde versprochen, dass der Bahnhof einen barrierefreien Perron bekomme, heisst es in der Meldung. Ob sich da inzwischen etwas getan habe, will der Verfasser oder die Verfasserin wissen. Und weiter:

«Mit Kleinkindern an diesem Bahnhof ein- und auszusteigen, ist eine Zumutung. Ich komme ohne Hilfe nicht in den Zug und schon gar nicht raus.»

Werner Bischofberger, SP-Stadtparlamentarier Gossau. PD

Der Bahnhof Arnegg war vor ein paar Jahren auch schon Thema im Gossauer Stadtparlament. Werner Bischofberger (SP) hatte 2017 eine Interpellation eingereicht, in der er sich erkundigte, was dort baulich geplant sei, da bis Ende 2023 aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) alle ÖV-Stationen im Land behindertengerecht sein müssen.

Der Stadtrat antwortete damals, dass die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) als Eigentümerin für den Bahnhof Arnegg zuständig seien. Er hatte aber bei den SBB nachgehakt.

2024 starten die Bauarbeiten

In der Interpellationsantwort hiess es dann, dass die SBB den «frequenzschwachen» Bahnhof Arnegg nicht prioritär behandeln. Ein allfälliger Ausbau sei frühestens in den Jahren 2025 bis 2028 geplant. Man ziehe jedoch provisorische Lösungen bis dahin in Betracht. Wie eine Anfrage bei den SBB nun zeigt, soll es jetzt aber doch schneller gehen als ursprünglich angekündigt.

Der Bahnhof Arnegg werde 2024 vollständig an das BehiG angepasst, teilt Mediensprecher Martin Meier mit. Das entsprechende Projekt der SBB befinde sich in der Vorprojektphase.

SBB-Mediensprecher Martin Meier. PD

Vorgesehen sei, das Perron Gleis 2 auf eine Höhe von 55 cm anzupassen, wodurch ein ebenerdiges Ein- und Aussteigen ermöglicht werde. Gleichzeitig werde das Gleis 1, welches nicht mehr als Verladegleis benötigt wird, gekürzt. Das Verladegleis werde aufgehoben, weil der Bahnhof auf die künftigen Bedürfnisse angepasst werden soll, so Meier. «Das bedeutet in Arnegg kundenfreundlicherer Bahnzugang und weniger Güterverkehr.»

Dies ermögliche es, ein breites und barrierefreies Hausperron zu realisieren. Als Hausperron wird laut Meier jenes Perron bezeichnet, welches direkt an das Aufnahmegebäude oder an den Bahnhofhauptzugang angrenzt.

Ende 2021 soll hier alles hindernisfrei und ebenerdig sein. (7. Juni 2021)

Einer von 198

Um das BehiG rechtzeitig zu erfüllen, planen die SBB ab 2024 Ersatzmassnahmen für den Bahnhof Arnegg. «Die SBB prüfen derzeit gemeinsam mit dem Bundesamt für Verkehr, welche Ersatzmassnahmen in Arnegg umsetzt werden», sagt Meier. Diese Ersatzmassnahmen werden dann ab dem 1. Januar 2024 bis zum Bauende (voraussichtlich Ende 2024) angeboten, ab dann ist der Bahnhof barrierefrei.

Der Bahnhof Arnegg ist nicht der einzige SBB-Bahnhof, der bis Ende 2023 noch nicht behindertengerecht ist. Aktuell seien 414 von den total 747 Bahnhöfen der SBB hindernisfrei, sagt Meier. Bis Ende 2023 können die Reisenden dann an 549 Bahnhöfen autonom ein- und aussteigen. Bei den anderen 198 Bahnhöfen werden die Umbaumassnahmen wie in Arnegg dann nach 2023 umgesetzt. Damit sollen langfristig 99 Prozent der Reisenden barrierefrei umsteigen können.