VBSG: Stadt St.Gallen baut Bus-Angebot ab

Öffentlicher Verkehr Die Stadt St.Gallen spart beim ÖV: Darum müssen Pendlerinnen und Pendler an gewissen Haltestellen künftig länger warten Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember soll das Busangebot in der Stadt St.Gallen reduziert werden. Die Stadt möchte damit Geld sparen. Für Passagiere bedeutet der Abbau in erster Linie längere Wartezeiten. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn das Postauto den Stadtbus überholt: In St.Gallen steht für 2024 der 30-Minuten-Takt zur Debatte. Bild: Michel Canonica

Nach einem Fahrplanwechsel kann es schon mal vorkommen, dass Pendlerinnen und Pendler etwas verloren an der Haltestelle stehen. Immer dann, wenn der Bus nicht mehr zur gewohnten Zeit fährt. Diesen Dezember könnten Pendlerinnen und Pendler etwas verloren wirken, weil der Bus gar nicht mehr fährt: Die Verkehrsbetriebe St.Gallen dünnen ihr Angebot aus. Betroffen von den Änderungen sind praktisch alle Linien. Grund für den Abbau: Die Stadt St.Gallen muss sparen.

Der Abbau erfolge auf Wunsch der Stadt, sagt Patrick Ruggli, Leiter des kantonalen Amts für öffentlichen Verkehr. Diese habe im Rahmen der Eingabe zum 7. ÖV-Programm 2024 bis 2028 und der Fahrplanbegehren 2024 unter anderem sechs Sparmassnahmen in erster Priorität beantragt.

«Wir selbst wären nicht auf die Idee gekommen, das Angebot zu reduzieren.»

Der Abbau ist Teil des Fahrplanentwurfs 2023. Die Änderungen befinden sich bis 12. Juni bei Bund und Kanton in der Vernehmlassung.

Stadt spart rund 420'000 Franken

Insgesamt sparen Kanton und Stadt durch den Abbau beim Busangebot eine Million Franken. Für die Stadt St.Gallen betragen die Minderausgaben laut Ruggli rund 420'000 Franken. Das hängt damit zusammen, wie die ÖV-Kosten verteilt werden.

Alle Gemeinden zusammen tragen 50 Prozent der Kosten im Kanton. Die Kosten pro Gemeinde hängen von der Einwohnerzahl und den Haltestellabfahrten ab. Dabei kommt der Anzahl Abfahrten mit 75 Prozent das grössere Gewicht zu. Und das bedeutet: weniger Busangebot, weniger Abfahrten, weniger Ausgaben. Dazu kommen die Kosten, die gespart werden, weil weniger Busse sowie weniger Chauffeusen und Chauffeure benötigt werden.

Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Der Abbau erfolgt in Form von vier Massnahmen. Ab diesem Winter fahren die Busse auch zwischen Weihnachten und Silvester nach Ferienfahrplan. Dasselbe gilt für den Freitag nach Auffahrt. Der Ferienfahrplan basiert auf dem Fahrplan für den Samstag, bis auf einige Zusatzkurse in den Randzeiten. «Der Samstagsfahrplan ist ziemlich dicht und wenn man pendelt, kann man die Abfahrt timen. Von daher ist die Massnahme verträglich», sagt Ruggli.

Samstagsfahrplan wird ausgedünnt, abends fahren Busse seltener

Der Samstagsfahrplan wird ebenfalls teilweise ausgedünnt. Betroffen sind die Linien 1, 2 und 5, die samstags noch alle 15 Minuten verkehren. Heute fahren der 1er und der 2er samstags alle zwölf Minuten und der 5er alle zehn Minuten.

Am meisten eingespart wird jedoch durch eine andere Massnahme: Die Linien 1, 2, 5, 6, 7 und 8 sollen künftig abends seltener fahren. Derzeit wird der Takt unter der Woche nach 21 Uhr leicht ausgedünnt. Mit dem neuen Fahrplan bereits ab 20 Uhr.

Die Auswirkungen sind je nach Linie und Fahrtrichtung leicht unterschiedlich. Im Fall der Linie 1 in Richtung Stephanshorn fällt zwischen 20 und 21 Uhr ein Kurs weg. Beim 5er in Richtung Riethüsli verkehrt durch die Änderung ebenfalls ein Bus weniger.

Bei der Linie 9 wird zudem die Taktverdichtung unter der Woche am Mittag gestrichen. Heute fahren zwischen Hölzli und Sonne von 11 bis 14 Uhr zusätzliche Busse, sodass auf dieser Strecke ein Zehn-Minuten-Takt angeboten wird. Künftig fallen diese zusätzlichen Kurse, insgesamt sind es acht, weg. Die Taktverdichtung am Morgen und Abend bleibt bestehen.

Stopps am Schibenertor fallen weg

Der Kanton kommunizierte diese vier Massnahmen in einer Medienmitteilung. Nicht erwähnt wurde: Die Linien 7 und 8 fahren künftig ohne Halt am Schibenertor vorbei. Mit dem letzten Fahrplanwechsel im Dezember 2021 wurden bereits die Stopps der Linien 1, 2, 3, 4 und 6 gestrichen. Dagegen wehrten sich Gewerblerinnen und Gewerbler beim Stadtrat per Petition.

Nun sollen zwei weitere Linien nicht mehr halten. Dazu sagt Patrick Ruggli:

«Es stellt sich die Frage, wie oft ein Bus in einer Stadt halten soll.»

Viele Halte verkürzen die Fusswege, verlängern aber die Fahrtzeit. Am Schibenertor handle es sich um eine Optimierung. «Die Kreuzung dort ist stark belastet. Zudem behindern sich Busse teils gegenseitig, wenn einer an der Haltestelle hält.» Und: «Ein willkommener Nebeneffekt für die Stadt ist, dass dadurch weniger Abfahrten entstehen.» So reduzieren sich die Ausgaben der Stadt.

30- statt 20-Minuten-Takt wird geprüft

Die Stadt St.Gallen hatte zwei weitere Massnahmen vorgeschlagen, die der Kanton aber laut Ruggli als «nicht verträglich» beurteilte. Damit hätten Stadt und Kanton gesamthaft rund 500'000 Franken eingespart. Für die Stadt wäre das ein Betrag zwischen 250'000 und 260'000 Franken gewesen.

Die Linien 1, 2, 5 und 6 sollten am Sonntagmorgen und -abend noch alle 30 statt alle 20 Minuten verkehren. Also in einem Takt, den man eher auf dem Land erwarten würde. Das war denn auch der Grund, warum der Kanton die Massnahme ablehnte. «Für eine städtische Linie wäre es eine zu starke Ausdünnung gewesen», sagt Ruggli.

Die andere Massnahme wird derzeit für den Fahrplan 2024 geprüft. Die Linien 10 und 11 würden ausserhalb der Hauptverkehrszeiten noch alle 30 Minuten verkehren. Und das ist keine zu starke Ausdünnung? Ruggli:

«Diskutieren kann man es. Die ÖV-Kosten werden in den nächsten Jahren steigen. Da müssen wir Hand bieten.»

Ukraine-Krieg wirkt sich auf ÖV aus

Da ist zum einen der geplante ÖV-Ausbau im Kanton, zum anderen der Ukraine-Krieg. Die dadurch gestiegenen Energiepreise betreffen auch die ÖV-Unternehmen. Die Verkehrsbetriebe St.Gallen elektrifizieren derzeit ihre Flotte Schritt für Schritt. Doch nicht nur Benzin und Diesel verteuern sich, sondern auch der Strom. «Gerade für Unternehmen, die ihn auf dem freien Markt beschaffen müssen», sagt Ruggli. Dazu kommt die Inflation, die wiederum zu Lohnerhöhungen führen könnte.

«Wegen all dem kann man über Optimierungen sprechen», sagt Ruggli. Beim Bus seien Anpassungen flexibler möglich als im Zugverkehr. «Wenn wir nach zwei Jahren merken, dass die Änderungen nicht gut waren, können wir sie rückgängig machen.»

Die SP und die Grünliberalen der Stadt würden den Abbau gerne rückgängig machen, noch bevor er umgesetzt ist. In Medienmitteilungen kritisieren sie die Sparpläne. Die Fraktion von Grünliberalen und Jungen Grünliberalen hat dem Stadtrat zudem einen Vorstoss mit kritischen Fragen eingereicht.

Alle Änderungen im Überblick: www.fahrplan-ost.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen