ÖFFENTLICHER VERKEHR 42 Millionen Franken für neue Elektrobusse: Was Sie zur zweiten Etappe der VBSG-Flottenerneuerung wissen müssen Die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) elektrifizieren ihr gesamtes Netz – schrittweise. Am Montag wurde die zweite Etappe der Flottenerneuerung präsentiert. Anfang Mai berät das Parlament über die 42-Millionen-Franken-Vorlage. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Luca Ghiselli 19.04.2021, 18.33 Uhr

27 Batteriegelenk-Trolleybusse haben die VBSG bereits beschafft. Nun sollen 18 weitere Modelle der Marke Hess folgen. Bild: Ralph Ribi (25. Februar 2021)

Etwas mehr als drei Monate ist es her, dass der erste seiner Art in St.Gallen eintraf. Seither sind einige dazugekommen, bis Mitte Jahr werden es 17 Stück sein. Die Rede ist vom Batterietrolleybus der Marke Hess. Aktuell ersetzen die neuen Stadtbusse die alten Dieselbusse auf den Linien 3, 4 und 6. Zusammen mit den Ausbauarbeiten am Fahrleitungsnetz (siehe Zweittext) stellt die Beschaffung der Busse, die nach und nach in St.Gallen eintreffen und bis Sommer allesamt im Einsatz stehen, die erste Etappe eines Mammutprojekts: Die Flottenerneuerung der VBSG ist diesmal nämlich nicht einfach nur eine Ersatzbeschaffung, sondern eine grundlegende Umstellung von Diesel auf Elektroantrieb.

Stadtrat Peter Jans (links) und Unternehmensleiter Ralf Eigenmann haben am Montag die zweite Etappe der VBSG-Flottenerneuerung im Waaghaus präsentiert. Bild: Ralph Ribi (19. April 2021)

Noch bevor die erste Etappe operativ so richtig abgeschlossen ist, widmet sich der politische Prozess bereits dem nächsten Schritt. Über die 42-Millionen-Franken-Vorlage berät das Stadtparlament an seiner nächsten Sitzung vom 4. Mai. Bereits am Montag haben Peter Jans, Stadtrat und Direktor der Technischen Betriebe, sowie VBSG-Unternehmensleiter Ralf Eigenmann die Pläne den Medien präsentiert.

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, einen Verpflichtungskredit von 42 Millionen Franken zu genehmigen. Damit wird der zweite Schritt der Flottenerneuerung auch der teuerste. Die erste Etappe, die sich aktuell in der Umsetzung befindet und 2018 vom Stimmvolk gutgeheissen wurde, kostete rund 37,5 Millionen Franken. Die dritte Etappe (eine entsprechende Vorlage ist für 2025 angekündigt) dürfte rund 33 Millionen Franken kosten.

Mit den 42 Millionen Franken sollen 16 Batteriegelenktrolleybusse (24 Millionen Franken), 2 Doppelgelenk-Batterietrolleybusse (3,5 Millionen Franken), 7 Elektro-Standardbusse (7,5 Millionen Franken) und 6 sogenannte Midi-Busse (6 Millionen Franken) beschafft werden. Ausserdem soll die Ladeinfrastruktur im Busdepot für 1 Million Franken ausgebaut werden. Diese Kostenschätzung enthält eine Reserve.

Ein Midibus des Modells Solaris Urbino 8,9 electric. Er verkehrt seit April 2019 auf der Linie 11. Er wird im Depot über Nacht und in der betriebsfreien Zeit aufgeladen. Insgesamt 13 solcher Depotlader wollen sich die VBSG in der zweiten Etappe der Flottenerneuerung beschaffen. Ob es dieses Modell sein wird, ist aber unklar: Der Auftrag muss noch ausgeschrieben werden. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Während die neuen Busse der ersten Etappe die Diesel-Gelenkbusse auf den Linien 3, 4 (Abtwil–Wittenbach) und 6 (Heiligkreuz-St.Georgen) ersetzen, kommen die Busse aus der zweiten Etappe auf den Linien 7 (Neudorf-Hinterberg), 8 (Neudorf-Stocken), 9 (Hölzli-Schuppis Nord), 10 (Oberhofstetten-Röteli) und 11 (Bahnhof-Wittenbach Abacus) zum Einsatz.

Der neue Batterietrolleybus bei der Jungfernfahrt Anfang Jahr. Bild: Michel Canonica (7. Januar 2021)

Während auf den Linien 7 und 8 Batteriegelenk-Trolleybusse verkehren, werden auf den Quartierlinien 9, 10 und 11 Standard-Elektrobusse bzw. die noch etwas kürzeren Elektro-Midibusse eingesetzt. In der zweiten Etappe werden also alle weiteren Linien auf elektrische Fahrzeuge umgestellt – mit Ausnahme der Linie 12 (St.Gallen-Abtwil Sonnenberg).

Die Dieselbusse, die aktuell noch auf mehreren Linien im Einsatz sind, haben ihre Lebensdauer erreicht und müssen ersetzt werden. Weder für den Stadtrat noch für die VBSG kam eine neue Dieselflotte in Frage. Die Gründe dafür sind mannigfaltig: keine CO 2 -Emissionen im Betrieb, eine deutliche Reduktion der Luft- und Lärmbelastung vor Ort sowie die Nutzung einheimischer Energie. Für Batteriebusse wird nur St.Galler Öko-Strom verwendet, für die Batteriegelenk-Trolleybusse Strom aus Schweizer Wasserkraft.

So sehen die neuen Batteriegelenk-Trolleybusse von innen aus. Bild: Michel Canonica (7. Januar 2021)

Der Umstieg von Diesel auf Elektroantrieb deckt sich auch mit sämtlichen strategischen Zielen auf kommunaler, kantonaler und Bundesebene. Sowohl das Energiekonzept 2050 des Bundes also auch das städtische Mobilitätskonzept und die Legislaturziele des Stadtrats 2021-2024 sehen eine Abkehr von fossilem Brennstoff vor. Ausserdem will die Stadt bis 2050 klimaneutral werden, also gänzlich auf fossile Brennstoffe verzichten.

Das kommt auf das Busmodell an. Bei den Batteriebussen, die auf den Linien 9, 10 und 11 verkehren sollen, ist das Prinzip sehr simpel: Sie werden im Busdepot über Nacht geladen. Für die Depotladung der insgesamt 13 Batterie-Zweiachser sind aber Investitionen in Depotladegeräte nötig. Diese Ladegeräte werden an das Gleichstrom-Versorgungsnetz angeschlossen, das auch die Fahrleitungen der Trolleybusse mit Strom versorgt.

Bei den Batteriegelenk-Trolleybussen sieht es anders aus. Sie laden sich auf, während sie am Fahrleitungsnetz angeschlossen sind. Dann koppelt der Bus an der letzten Haltestelle mit Oberleitungen ab und bestreitet den Rest der Strecke mit Strom aus der Batterie.

Der Antrieb mit Hilfe einer Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle erfreut sich wachsender Beliebtheit und Aufmerksamkeit. Die St.Galler Kantonspolizei hat sich im vergangenen Jahr ein Wasserstoffauto angeschafft, in St.Gallen wurde eine Wasserstofftankstelle eröffnet und einige Grossverteiler haben bei ihren Transportfahrzeugen mit der Umrüstung begonnen.

Peter Jans, Direktor Technische Betriebe, vor den Medien im Parlamentssaal im Waaghaus. Bild: Ralph Ribi

Für die VBSG war diese Technologie aber kein Thema, wie es an der Medienkonferenz vom Montag hiess. Einerseits wäre ein Brennstoffzellenbus mit grossem Abstand teurer als Batteriebusse, andererseits wäre die Energieeffizienz geringer und damit der Umwandlungsverlust grösser. Peter Jans sagte dazu: «Die Brennstoffzelle ist nicht für jede Anwendung die beste Lösung.»

Nein. Im Rahmen der ersten Etappe wurde ein Ausbau des Fahrleitungsnetzes beschlossen. Weil einige Anstösser ihre Einwilligung zum Bau noch nicht zugesichert haben, verzögert sich die Nachrüstung aber. Insbesondere im Abschnitt Teufener Strasse-Mühlegg auf der Linie 6 und auf insgesamt fünf Kilometern der Linien 3 und 4 (Heiligkreuz bis Wittenbach Kantonalbank und von der Kreuzbleiche bis zur Kreuzung Fürstenlandstrasse/Zürcher Strasse in Bruggen harrt der Ausbau der Umsetzung.

Die neuen Batterietrolleybusse können von der Fahrleitung abgekoppelt werden und dann nur ab Batterie fahren. Trotzdem muss das Fahrleitungsnetz ausgebaut werden. Bild: Ralph Ribi

VBSG-Unternehmensleiter Ralf Eigenmann sagte an der Medienorientierung aber, man arbeite mit Hochdruck an einer raschen Lösung. Der Batteriegelenk-Trolleybus verkehrt bereits heute auf der Linie 6 in Richtung St.Georgen. Dort gehe es derzeit auch ohne die zusätzlichen Fahrleitungen, habe man feststellen können. Prekär würde es aber, wenn man elektrisch heizen müsste. Bis Herbst dürfte die Angelegenheit aber zumindest auf der Linie 6 erledigt sein.

Die Verantwortlichen rechnen damit. So betreibt die Stiftung myClimate bereits heute ein Förderprogramm zur finanziellen Unterstützung von Elektro- und Hybridbussen. Dieses steht sämtlichen ÖV-Betrieben und privaten Betreibern offen. Die Finanzierung erfolgt über den Erlös von CO 2 -Bescheinigungen, die vom Bundesamt für Umwelt ausgestellt werden. Die Stadt hat sich bereits im Programm angemeldet und geht davon aus, dass ein Betrag von jährlich rund 380'000 Franken geleistet wird.

Ab 2026 soll gemäss CO 2 -Gesetz ausserdem die Rückerstattung der Mineralölsteuer für den Ortsverkehr wegfallen. Das entspricht jährlichen Beiträgen von 625'000 Franken für Dieselfahrzeuge, die ab 2026 wegfallen und den Betrieb der Dieselflotte so verteuern würden. Auch sind die Umstellung der Linien 7 und 8 im Agglomerationsprogramm der vierten Generation angemeldet, und der Stadtrat hofft auf eine Förderung aus dem nationalen Klimafonds.

Ja, allerdings nur zu vergleichsweise geringen. Bis 2025 betragen die Mehrkosten für den Betrieb der neuen Flotte 955'000 Franken, ab 2026 mit Wegfallen der Förderung von Dieselbussen im Stadtverkehr noch 330'000 Franken. Die Stadt trägt bis 2025 etwas über 143'000 Franken davon selbst, ab 2026 noch knapp 50'000 Franken pro Jahr – oder 2,2 Promille des Betrags, den die Stadt heute an den Betrieb des öffentlichen Verkehrs bezahlt.

Am 4. Mai berät das St.Galler Stadtparlament über die Vorlage. Es ist davon auszugehen, dass die Legislative dem Kredit mit grosser Mehrheit zustimmt. Zum Vergleich: Der ersten Etappe der Flottenerneuerung stimmte das Stadtparlament mit 58 Ja zu 1 Nein bei 1 Enthaltung zu.

Voraussichtlich noch dieses Jahr dürfte es dann zur Volksabstimmung kommen. Auch da haben die Verantwortlichen wenig zu befürchten. Rund 80 Prozent der Stadtsanktgaller Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagten Ende 2018 Ja zur ersten Etappe.

Gibt's wie erwartet ein Ja, sollen die Batteriegelenktrolleybusse 2023 und die Solo- und Minibusse 2024 geliefert werden und dann bis Ende der 2030er-Jahre in Betrieb bleiben.