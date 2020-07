Öffentliche Tiefkühlanlagen sind eine Seltenheit: Weshalb der Abtwiler Sepp Erne im Dorf noch eine anbietet Im Abtwiler Dorfzentrum vermietet ein pensionierter Landwirt Tiefkühlfächer. Auch 2020 sind sie noch populär, obwohl heute die meisten ein eigenes Gerät zu Hause haben. Aybüke Köseoglu 28.07.2020, 13.43 Uhr

Wer in diesen Gefrierraum tritt, muss sich warm anziehen. Zentral an der Abtwiler Haupstrasse, neben dem mit Geranien verzierten, stattlichen Schindelhaus und der Bushaltestelle Dorf, befindet sich Josef Ernes über 60-jähriger Tiefkühlraum. Die Anlage kühlt bis auf minus 21 Grad herunter. An heissen Sommertagen ein Segen.