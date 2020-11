Ob die Schülerinnen und Schüler in Gossau nächstes Jahr gemeinsam in den Schnee fahren, ist noch unsicher Der Gossauer Schulrat lässt noch offen, ob 2021 die geplanten Skilager stattfinden. Für diese haben sich über 500 Schülerinnen und Schüler angemeldet. 09.11.2020, 10.13 Uhr

Ob die Schülerinnen und Schüler nächstes Jahr gemeinsam Snowboarden und Skifahren können, entscheidet sich bis zu den Weihnachtsferien. Symbolbild: Michel Canonica (5. Januar 2017)

(sk/woo) Über 500 Gossauer Schülerinnen und Schüler haben sich für die Skilager, die vom 15. bis 19. Februar 2021 stattfinden, angemeldet. Ob die verschiedenen Klassen in dieser Woche aber tatsächlich gemeinsam in die Berge fahren, ist noch offen. Der Gossauer Schulrat werde vor dem Hintergrund der Coronapandemie spätestens vor den Weihnachtsferien entscheiden, ob die Wintersportwoche durchgeführt werde. Das hat die Stadt Gossau am Montagmorgen mitgeteilt.