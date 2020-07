Reportage Oase im Dornröschenschlaf: Der St.Galler Stadtrat hat die Sanierung des Volksbads verschoben – dabei wäre sie dringend nötig Das Volksbad in St.Gallen ist seit 114 Jahren in Betrieb und damit das älteste noch existierende Hallenbad der Schweiz. Saniert werden sollte es schon lange. Nun hat der Stadtrat aus Spargründen die Renovation des Hallenbads erneut um fünf Jahre verschoben. Ein Rundgang zeigt, wie dringend die Sanierung wäre. Luca Ghiselli 28.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten