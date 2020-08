Porträt «Nur wer Leidenschaft hat, kann ein guter Kunstflugpilot werden»: Goldacher Pilot nimmt wegen Corona wieder öfters im Zweiplätzer statt im Linienflieger Platz Cornel Brülisauer aus Goldach ist Kunstflugpilot. Als 20-Jähriger hatte er bereits die Lizenz in der Tasche. Weil viele Linienflüge derzeit gestrichen werden, dreht er vermehrt Runden in seinem Zweiplätzer über den Bodensee. Lisa Wickart 15.08.2020, 05.00 Uhr

Cornel Brülisauer mit seiner Zivko Edge 540T - meistens fliegt er mit der Maschine über den Bodensee. Bild: Benjamin Manser

Hoch oben in der Luft mit 400 Kilometern pro Stunde – so fühlt sich Cornel Brülisauer am wohlsten. «Das Flugzeug wird vom Propeller nach vorne gezogen und überschlägt sich zwei Mal», schwärmt der Goldacher. Manöver wie dieses sind für den Kunstflugpiloten trotz jahrelanger Erfahrung noch immer aufregend. Seit fast 30 Jahren ist die Kunstfliegerei seine Leidenschaft. Und das, obwohl anfangs niemand so richtig an seinen Traum, Pilot zu werden, geglaubt hat. Die Faszination fürs Fliegen hat Brülisauer schon früh gepackt:

«Bereits als kleiner Bub wollte ich fliegen.»

Seine Eltern taten diese Idee als Bubentraum ab. Als der damals 16-Jährige begann, seinen Lehrlingslohn am Flughafen Altenrhein in Flugstunden zu stecken, merkten seine Eltern, wie ernst es ihm war. Mit 17 Jahren absolvierte er die Ausbildung zum Privatpilot und mit 20 Jahren hatte er die Kunstfluglizenz in der Tasche.

Ohne Stelle nach dem Swissair-Grounding

Heute ist die Fliegerei für den 47-Jährigen Alltag. Mit 28 Jahren hat der ehemalige Steueramt-Mitarbeiter seine Leidenschaft bei der Swissair zum Beruf gemacht. Doch Brülisauer hatte Pech: «Direkt nach der Ausbildung kam das Grounding.» Die Swissair ging bankrott und konnte keine neuen Piloten mehr einstellen. Der frischgebackene Linienpilot musste wieder zurück ins Büro. «Das war ein grosser Frust», erzählt der Goldacher. Er liess sich jedoch nicht entmutigen und wartete auf seine Chance. Vier Jahre später kam sie: «2007 bot mir die Swiss endlich eine Stelle an.»

Bild: Benjamin Manser

Hong Kong, Barcelona oder Los Angeles – normalerweise fliegt Brülisauer um die ganze Welt. Die aktuelle Pandemie hat ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er sagt:

«Seit Covid-19 muss ich am Boden bleiben.»

Aufgrund des eingeschränkten Flugverkehrs sei ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Voraussichtlich kann Brülisauer erst wieder im Frühling kommenden Jahres im Swiss-Cockpit sitzen.

Mehr Zeit fürs Fliegen wegen Corona

Ein Vorteil habe die unfreiwillige Pause jedoch: «Ich habe endlich wieder viel Zeit für das Kunstfliegen», sagt Cornel Brülisauer. Normalerweise komme er alle ein bis zwei Wochen dazu, in den kleinen, silbrigen Zweiplätzer, genannt Zivko Edge 540T, zu steigen. Nun könne er mehrmals in der Woche fliegen.

Cornel Brülisauer holt seinen Kunstflieger aus der Garage in Altenrhein. Bild: Benjamin Manser

Bevor Brülisauer losfliegt, kontrolliert er das Flugzeug. «Ich schaue nach, ob der Tank voll ist, es genug Öl hat und ob alle Schrauben festsitzen.» Während des Flugs trägt er einen Helm und einen Fallschirm, obwohl das nicht obligatorisch ist. Er geht aber lieber auf sicher: «Kollegen von mir ist die Haube schon weggefallen im Flug, was gefährlich enden kann.»

Anwohner beschweren sich über Lärm

Brülisauer fliegt für seine Trainingsflüge meist über den Bodensee. Dort störe sich niemand am Lärm. Er sagt:

«Im Rheintal hört man das Flugzeug so weit, da hätte ich gleich Dutzende Beschwerden.»

Während viele Leute Freude daran hätten, beim Kunstflug zuzuschauen, würden sich einzelne daran stören: «Es ist lärmintensiv, das ist der Nachteil an der Fliegerei.»

Zuhause überlegt sich Brülisauer bereits, wie er fliegen möchte. «Die Figuren schreibe ich mir auf und klebe sie ins Flugzeug», sagt er. Neue Manöver trainiere man in der Regel zuerst bei 1500 bis 2000 Metern über Grund, für den Fall, dass man während des Manövers an zu viel Höhe verliere. Danach versuche man immer tiefer zu kommen. Kunstflugpiloten müssen dabei mindestens 100 Meter über Grund fliegen, tiefer ist nicht erlaubt.

Wie auf der Achterbahn

Das Gefühl, in einem Kunstflugzeug zu sitzen, beschreibt Brülisauer wie eine Achterbahnfahrt. «Nur ist es im Flieger durch die Dämpfung der Luft viel bequemer», sagt er. Und intensiver. Während eine Achterbahn eine g-Kraft von vier bis fünf erreiche, komme es in einem Kunstflugzeug zu einer Belastung von bis zu acht g. Für die meisten sei eine solch hohe Belastung unangenehm. Die Haut im Gesicht wird heruntergezogen und es gibt einen starken Druck auf den Kopf, der zu Übelkeit führen kann. «Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der es richtig liebt, auch wenn man sich noch so gewohnt ist», sagt Brülisauer.

Neben Flugzeug und Ausrüstung brauche es für die Kunstfliegerei eisernen Willen und Ehrgeiz: «Eigentlich darf man nie mit sich zufrieden sein», sagt er. Mit jeder Figur, die man fliege, könne man sich verbessern. Am wichtigsten ist gemäss Brülisauer jedoch die Freude: «Nur wer Leidenschaft hat, kann ein guter Kunstflugpilot werden.»