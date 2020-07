Nur wenige Gemeinden veröffentlichen die Namen von Hauseigentümern im Internet, doch die Zahl steigt Waldkirch und Muolen veröffentlichen seit kurzem die Namen von Liegenschaftsbesitzerinnen im Internet. Alle anderen Gemeinden hinken dieser Entwicklung noch hinterher. Trotzdem müssen sich Hüslibesitzer darauf gefasst machen, dass ihre Namen künftig online nachgeschlagen werden können. Johannes Wey 14.07.2020, 05.00 Uhr

Wem welches Haus gehört kann man in Waldkirch über das Geoportal herausfinden. Benjamin Manser (13. Juli 2020)

Handänderungen gehören wohl zu den bestgelesenen Amtsmitteilungen, sei es im kleinen Dorf oder in der Kantonshauptstadt. Und auch abseits von Aktualitäten wie Hausverkäufen gibt es viele Gründe, den Namen einer Grundstückseigentümerin oder eines -eigentümers herausfinden zu wollen. Man möchte ein Plakat aufstellen, das Gespräch über eine lästige Hecke suchen oder ist schlicht neugierig; die Leute interessieren sich dafür, wem das Stück Land an der Kreuzung oder das schöne Haus am Hang gehört.

In den meisten St.Galler Gemeinden ist dafür der Gang zum oder zumindest ein Anruf beim Grundbuchamt nötig. In Waldkirch reicht seit kurzem ein Blick auf die Webseite www.geoportal.ch, die von der IG GIS AG betrieben wird, die wiederum den Kantonen St.Gallen sowie beiden Appenzell und zahlreichen Gemeinden gehört.

Wem gehört welches Haus? Für Waldkirch kann diese Information neu über www.geoportal.ch abgerufen werden. Ralph Ribi (27. März 2020)

Auf der Gemeinde verspricht man sich dadurch eine Vereinfachung für die Fragestellerinnen und -fragesteller und eine Entlastung für das Grundbuchamt, wie der Gemeinderat mitteilte. «Dass die Eigentümerdaten online abrufbar sind, entspricht dem Zeitgeist des Öffentlichkeitsprinzips», heisst es auf Anfrage von der Gemeindekanzlei.

Im Appenzellerland seit Jahren öffentlich

Doch weshalb sind andere Gemeinden noch immer zurückhaltend und nehmen administrativen Mehraufwand auf dem Grundbuchamt in Kauf, nur um «Grundstücksvoyeuren» einen Kieselstein in den Weg zu legen?

Die beiden Appenzell haben diesbezüglich jedenfalls keine Hemmungen, sie veröffentlichen die Namen von Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümern seit Jahren auf dem Geoportal. Ebenso verfahren mit dem Thurgau, Glarus und Schwyz weitere Nachbarkantone.

VSGP froh um neue Lösung

Der Muoler Gemeindepräsident Bernhard Keller ist Geschäftsleiter der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten (VSGP). Seine Gemeinde ermöglicht die Onlineabfrage von Grundeigentümerinnen und -eigentümern seit einigen Wochen ebenfalls:

Bernhard Keller, Gemeindepräsident Muolen und Geschäftsführer VSGP. PD

«Bis vor kurzem bewegten sich die Gemeinden dabei in einem Graubereich.»

Denn in der Grundbuchverordnung schreibt der Bundesrat vor, dass die Daten vor seriellen Abfrage geschützt werden. Damit soll beispielsweise verhindert werden, dass jemand die Namen aller Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer in einem ganzen Quartier katalogisiert.

Seit Anfang Jahr steht auf dem Geoportal nun eine technische Lösung dafür bereit: Ein sogenanntes Captcha prüft bei jeder Abfrage, ob es sich beim Benutzer um einen Menschen oder ein automatisiertes Programm handelt. «Wir sind froh, dass es nun diese Lösung gibt», sagt Keller. Von einer breiten Öffentlichkeit werde ein niederschwelliger Zugang zu den Eigentümerdaten erwartet und die Grundbuchämter könnten damit entlastet werden.

Erst in wenigen Gemeinden online abrufbar

Eine elektronische Veröffentlichung wäre auch im Interesse der Kantonsregierung: «Die Regierung würde es begrüssen, wenn die politischen Gemeinden die Eigentümerdaten im gesetzlich zulässigen Rahmen flächendeckend publizieren würden», schrieb sie 2018 in der Antwort auf eine Interpellation im Kantonsrat.

Nur führen im Kanton St.Gallen – anders als etwa im Appenzellerland – die Gemeinden eigene Grundbücher und können daher selber über die Publikation entscheiden. Muolen und Waldkirch sind daher die einzigen Gemeinden in den Wahlkreisen St.Gallen und Rorschach, welche die Daten derzeit online veröffentlichen.

Über den ganzen Kanton St. Gallen gesehen sind es aktuell 17 Gemeinden, sagt Daniel Winterhalter, der Geschäftsführer der IG GIS AG. Um die zehn Gemeinden veröffentlichten die Grundeigentümerdaten schon vor der Einführung des Captcha. Seit die IG GIS AG die Neuerung zur Verhinderung von Serienabfragen Anfang Jahr eingeführt und die Gemeinden darauf hingewiesen hat, beschliessen fortlaufend weitere Gemeinden die Veröffentlichung der Eigentümerdaten.

In Gossau kommt die Frage in den Stadtrat

Die technischen Voraussetzungen für die Onlinepublikation von Grundeigentümerdaten sind also da, Kantonsregierung und VSGP sprechen sich dafür aus und die Veröffentlichung entspricht dem Öffentlichkeitsprinzip – Weshalb haben also erst so wenige Gemeinden die Daten publiziert? Vor allem von den grösseren könnte man eine Vorreiterrolle erwarten, sie sind allerdings noch nicht so weit.

In Gossau beispielsweise werde sich der Stadtrat nach den Sommerferien mit der Frage befassen, ob die Eigentümerdaten online publiziert werden sollen, sagt der Kommunikationsbeauftragte Urs Salzmann. Auch in Goldach habe sich der Gemeinderat noch nicht damit auseinandergesetzt. Gemeindepräsident Dominik Gemperli:

Der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Ralph Ribi

«Grundsätzlich sehe ich persönlich angesichts des Öffentlichkeitsprinzips nichts, was gegen eine Publikation spricht.»

St.Gallen wartet auf neue Kantonslösung

In St.Gallen ist die Ausgangslage eine andere, erklärt Stadtgeometer Stephan Horat. Die Stadt ist zwar Aktionärin der IG GIS AG, betreibt aber mit ihrem interaktiven Stadtplan eine eigene Plattform für Geodaten. Diese erfülle die Voraussetzung, die Grundstückeigentümerinnen und -eigentümer vor Serienabfragen zu schützen, nicht.

Und weil derzeit ohnehin ein kantonsweites Projekt läuft, das eine neue Geodateninfrastruktur für den Kanton und die Gemeinden zum Ziel hat, hat die Stadt St.Gallen auf eine eigene Lösung verzichtet. Über dieses neue Portal sollen mittelfristig die Geodaten aller Gemeinden und des Kantons zentral abgerufen werden können.