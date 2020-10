Zwischen Wettkampfverbot und Trainings für die Kinder: So reagieren die Sportvereine aus der Region auf die neuen Coronaverschärfungen Der Bundesrat legte den Sport grösstenteils lahm. So handhaben die regionalen Vereine die neue Situation. Ives Bruggmann 30.10.2020, 05.00 Uhr

Die Frauen des FC St.Gallen-Staad dürfen weiterspielen. Eddy Risch / KEYSTONE

Durch das bundesrätliche Verbot sportlicher Aktivitäten mit mehr als 15 Personen und noch strengeren Regeln für Kontaktsportarten kommt der Breitensport in der Region nach dem ersten Lockdown im Frühling zum zweiten Mal zum Erliegen. Wettkämpfe und Trainings dürfen keine mehr stattfinden. Ausnahmen gibt es nur für Jugendliche unter 16 Jahren und professionelle Bereiche. Ein Überblick über die Situation in der Region:

Fussball

Der FC Gossau muss wie alle anderen Amateurfussballklubs bis auf Weiteres auf Trainings und Wettkämpfe verzichten. Michel Canonica

Der Verbandsvorstand des Ostschweizer Fussballverbandes (OFV) hat den sofortigen Unterbruch der laufenden Wettbewerbe, die durch den OFV organisiert werden, beschlossen. Sprich: Ab der 2. Liga regional abwärts finden keine Partien mehr statt, auch nicht mehr bei den Junioren. Diese Meisterschaften sollen – sofern es die epidemiologische Lage erlaubt – nach dem bereits vorhandenen Spielplan im Frühjahr fortgesetzt werden. Spiele der Herbstrunde, die bisher nicht gespielt werden konnten, sollen im Vorfeld des Frühjahrsrundenstarts nachgeholt werden. Auch in der 2. Liga interregional, in der 1. Liga sowie der Promotion League rollt der Ball nicht mehr.

Anders als beim ersten Unterbruch in diesem Jahr, dürfen die Frauen des FC St.Gallen-Staad weiterspielen. Die Women’s Super League fällt als Liga mit überwiegend professionellem Spielbetrieb unter die Ausnahmebestimmungen des Bundes und wird daher fortgesetzt. Wie in den anderen nationalen Profiligen finden jedoch alle Partien bis auf weiteres ohne Zuschauer statt.

Für Fussballvereine wie den FC Gossau hat der Bundesentscheid zwei Konsequenzen. Einerseits steht bei sämtlichen Aktivmannschaften bis Ende Jahr alles still, andererseits bietet der Klub den Jugendlichen unter 16 Jahren weiterhin die Möglichkeit, ihrem Hobby nachzugehen.

«Der Sport ist so wichtig für die Kinder. Wir fühlen in der Pflicht, ihnen weiterhin Trainings anzubieten.»

Das sagt Gossaus Präsident Carlo Troisi. Die Stadt habe dem Verein erlaubt, das Kunstrasenfeld weiterhin zu benutzen. Unter den geltenden Schutzmassnahmen werde der Trainingsbetrieb bis auf weiteres fortgeführt.

Unihockey

Der Unihockeyverband kam dem Bundesrat zuvor. Michel Canonica

Schon vor dem Bundesratsentscheid hat der nationale Unihockeyverband sämtliche Partien abgesagt. «Die Solidarität und die Akzeptanz gegenüber diesem Entscheid und dessen Folgen ist gross», sagt Thomas Eberle, Präsident des UHC Waldkirch-St.Gallen. Verbunden sei sie aber mit der Erwartung an den Verband, den Plan einer Fortsetzung der höchsten Ligen zu prüfen. Denn der Verein verfügt mit dem Männerteam in der NLA und der Frauenequipe in der NLB zwei Teams, die von der Ausnahmeregelung des Bundes profitieren könnten.

«Wir sehen uns sowohl als Leistungs- als auch als Breitensportverein.»

Der Verein hält den Trainingsbetrieb derzeit in der NLA und bei den Kindern aufrecht. «Wir haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Wir wollen den Kindern den Sport unter den geltenden Schutzmassnahmen ermöglichen», sagt Eberle. Bereits im Frühling gehörte der UHC Waldkirch-St.Gallen zu den ersten Vereinen, die den Kindern nach dem Lockdown Trainings anbot.

Handball

Kein Training bis zum 15. November: Fortitudo Gossau. Ralph Ribi

Ebenfalls ins Wasser fallen Trainings und Wettkämpfe im Amateurbereich des Handballs. Einzig die NLA der Männer plant, die Meisterschaft fortzuführen. Ein Entscheid über die Fortsetzung der NLB sowie der beiden höchsten Frauenligen ist noch nicht gefallen. «Wir haben beschlossen, dass der gesamte Trainingsbetrieb für alle Mannschaften bis zum 15. November ausgesetzt wird», schreibt etwa Franz Würth, Präsident von Fortitudo Gossau.

Badminton

Badminton ist keine Kontaktsportart. Ein Vorteil für die Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell.

Nicht als Kontaktsport gilt Badminton. Dennoch wurde der Betrieb in sämtlichen Ligen unterbrochen. «Es wäre nicht mehr fair gewesen», sagt Hanspeter Kolb, Präsident der Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell. Die Regelungen in den Kantonen waren zu unterschiedlich. «Bei vielen Vereinen sind die Hallen geschlossen», so Kolb. St.Gallen-Appenzell führt weiterhin alle Trainings unter den geltenden Schutzmassnahmen durch. «Wir hoffen, dass wir weiterhin trainieren können. Sport ist wichtig – für Körper und Geist.» Zudem hielten sich alle Sportler des Vereins in den Trainings an die geltenden Vorschriften. «Die Vorsicht ist gross», so Kolb.