«Nun will ich zu meinen Wurzeln zurückkehren»: Nach dem «Einstein» in St.Gallen zieht es den Koch Moses Ceylan in den Orient Moses Ceylan, einer der beiden Chefköche, verlässt das Restaurant Einstein. Auch um sich auf seine Wurzeln einzulassen. Diana Hagmann-Bula 03.04.2020, 19.09 Uhr

Diese Zeiten sind bald vorbei: Ab Sommer kocht Sebastian Zier im Restaurant Einstein Gourmet ohne Moses Ceylan. Bild: Michel Canonica

Das Restaurant Einstein Gourmet ist wegen Corona geschlossen. Moses Ceylan, einer der beiden Chefköche, steht trotzdem am Herd. Daheim, für seine Freundin. «Ich brauche etwas in den Händen, ich muss in Bewegung sein», sagt der 40-Jährige. Gestern hat er grünen Spargel mit selbstgeschöpften Bärlauchspätzli und Hollandaise zubereitet, vorgestern drei Liter Linsensuppe, vorvorgestern einen Salat mit Vinaigrette und selbstgebackenem Baguette. «Für mich ist Kochen Balsam. Es ist Entspannung.»

Traditionen auf den Tellern brechen

Dieses Mit-ganzem-Herzen-dabei-Sein, die Gäste haben es geschmeckt. Die Testesser auch: Gault Millau belohnt das «Traumpaar» Moses Ceylan und Sebastian Zier 2019 mit der Auszeichnung «Aufsteiger des Jahres» und 18 Punkten, der Guide Michelin verleiht ihnen zwei Sterne. Klassische Küche, avantgardistisch interpretiert, mit orientalischem Einfluss, nicht nur, aber auch weil Ceylan aramäische Wurzeln hat: Damit hätten sie das Restaurant Einstein wieder auf die kulinarische Landkarte gebracht, sagen die beiden Köche.

Sie brechen auf den Tellern Traditionen, ebenso im Organisatorischen. Und so steht im Restaurant Einstein Gourmet seit rund zwei Jahren nur noch ein Menu auf der Karte. Weniger Auswahl, mehr Qualität, Frische, Wirtschaftlichkeit. Und Zeit, wieder raus zu den Gästen zu gehen, ihnen Saucen – die Seele eines Gerichts – zu servieren. Und zu beobachten, wie ihre Augen glänzen.

«Reise, um die orientalische Küche zu spüren»

Ceylan und Zier freuen sich über den Erfolg, aber auch darüber, dass ihr Modell funktioniert hat: zwei gleichberechtigte Chefs in einer Küche. Viele Köche verderben den Brei, besagt ein Sprichwort. Auf Ceylan und Zier trifft es nicht zu. Ein anderes hingegen schon: Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Moses Ceylan verlässt das «Einstein» diesen Sommer. «Nicht weil wir uns zerstritten haben, wie viele vermuten», sagt Sebastian Zier.

Ceylan betont, dass Persönliches ihn dazu bewegt habe. Er ist im Januar 40 Jahre alt geworden. Eine Midlife-Crisis? Nein, aber das Kochgewerbe sei ein Hochleistungssport. Jetzt fühle er sich noch fit genug, um etwas Neues zu beginnen, sagt Ceylan. Zuerst gönnt er sich eine Auszeit: «Ich bin seit 20 Jahren in der Spitzengastronomie tätig, habe immer zehn bis 18 Stunden am Tag gearbeitet. Da kommt einiges zu kurz.» Er habe die klassische und französische Küche erlernt, die moderne, regionale, mediterrane Küche und viele andere Trends miterlebt.

«Nun will ich die für mich authentischste Art des Kochens zelebrieren und zu meinen orientalischen Wurzeln zurückkehren.»

Sobald das Coronavirus abgeflacht ist, bricht er auf. In die Türkei und nach Syrien, in den Libanon, nach Tel Aviv und Marokko. Um Sprache und Mentalität aufzufrischen, um zu essen und zu lernen von den Köchen dieser Länder. Ceylan kennt die Gerichte aus der Kindheit. Seine Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. «Auf der Reise lasse ich mich nun ganz bewusst auf die orientalische Küche ein. Ich will sie spüren.» Zurück in der Schweiz hat er vor, mit «Deli-Kultur auf Fine-Dining-Niveau» zu erfreuen. Er ist in Gesprächen mit Investoren und Restaurants, auch für Rezepte und Beratungen.

Der Bruder, den er nie hatte

Ceylans Lust auf Veränderung und die weite Welt ist gross: Dennoch wird er das beschauliche St.Gallen vermissen. Eine wunderschöne Stadt mit treuen Menschen habe er hier kennengelernt. «Vielleicht dauert es etwas länger, bis man zu ihnen vordringt. Dafür sind sie danach umso herzlicher.» Und:

«Die St.Galler sind keine Dampfplauderer. Ich mag das.»

Vor allem aber werde ihm Sebastian Zier fehlen. «In ihm habe ich nicht nur einen kulinarischen Freund gefunden, sondern auch den älteren Bruder, den ich nie hatte», sagt Ceylan. Sie könnten über alles reden, übers Kochen, übers Leben. Zier gibt das Kompliment zurück: «Wir hatten eine wunderbare Zeit. Moses Ceylan zieht weiter, unsere Freundschaft wird bleiben.» Michael Vogt, Direktor des Hotels Einstein, hätte den 40-Jährigen gerne länger im Team behalten – «auch wenn fünf Jahre in der Spitzengastronomie lang sind». Das Verhältnis zu Ceylan bleibe gut. So, dass er jeder Zeit als Gastkoch zurückkehren könne. «Zum Beispiel für einen Abend unter dem Motto ‹One Night with Moses›», sagt Vogt. Das Modell mit zwei Chefs sei zwar geglückt. Dennoch werden das «Einstein» nun nicht gleich eine neue Doppelspitze ausstellen.

Nahbare Chefs mit Gespür fürs Team

Sebastian Zier, im Schwarzwald aufgewachsen, führt das Team ab Sommer alleine. Die Gäste würden nicht merken, dass Moses Ceylan nicht mehr in der Küche stehe, sagt er. «Ob Schnitzel oder Gourmetgericht: Kochen gelingt nur als Mannschaft und ist nie das Verdienst eines Einzelnen.» Er bedaure den Weggang seines Freundes, freue sich aber mit ihm über die Pläne.

Auf der «Tour Back to the Roots», wie Ceylan seine Auszeit nennt, wird er Zeit haben nachzudenken. Auch über eine Branche, die getrieben vom Streben nach Punkten und Sternen Menschen an den Anschlag bringt. «Im Einstein haben wir gute Bedingungen hingekriegt», ist er überzeugt. Die Zeit der cholerischen Chefs und der 18-Stunden-Tage sei vorbei. «Wir waren Sebastian und Moses, nicht Herr Zier und Herr Ceylan.» Mit Nahbarkeit hätten sie ihre Mitarbeiter dazu gebracht, «unsere Sprache» zu reden. «Das fördert Motivation und Kreativität.» Ceylan wünscht sich für die Branche, dass sie das alte Handwerk aufleben lässt. Basisfonds und Rindvoressend perfekt zubereiten, knusprige Rösti zaubern. «Viele Junge haben das verlernt. Dafür wissen sie, wie Molekularküche funktioniert.»

Nun hofft er, dass die Coronakrise bald zu Ende geht. «Vor dem Virus sind alle gleich. CEOs, Küchenchefs, Fabrikarbeiter. Alle machen sich Sorgen, wie es weitergeht.» Verlässt er das «Einstein» zur falschen Zeit? Moses Ceylan schüttelt den Kopf. Er sei ein Bauchmensch, er höre auf seine innere Stimme. «Der Entscheid war reif. Gut so.»