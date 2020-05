Nun sind alle Involvierten gefordert: Neun Fragen und Antworten zur «kleinen» und «grossen» Einheitsgemeinde in Wittenbach Die «kleine Einheitsgemeinde» in Wittenbach wird 2021 verwirklicht, dann fusionieren die politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde. Bis steht für die Beteiligten aber noch einiges an Arbeit an. Noch vor der ersten Fusion, befindet man sich zudem bereits in der Planung für die nächste. Perrine Woodtli 29.05.2020, 17.00 Uhr

Wittenbach wird 2021 zur «kleinen Einheitsgemeinde». Bild: Urs Bucher (20. April 2020)

Der Weg für die «kleine Einheitsgemeinde» in Wittenbach ist frei: Am Sonntag haben die Stimmberechtigten den Nachtrag zur Gemeindeordnung mit 90,5 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Das deutliche Ergebnis kam nicht überraschend. Bei der Abstimmung handelte es sich um eine Formalität, die Primarschulgemeinde hatte der Inkorporation in die politische Gemeinde bereits im November zugestimmt. Wir erklären Ihnen, wie es nun weitergeht und welche Fragen zu klären sind.

In den kommenden Monaten werden sämtliche Reglemente, Verträge, Vereinbarungen, Strukturen sowie Prozesse der politischen Gemeinde und der Primarschule angepasst. Um diese Arbeiten planen und koordinieren zu können, hat der Gemeinderat alle Abteilungen der politischen Gemeinde und der Primarschule aufgefordert, die Aufgaben, die im Zuge der Einheitsgemeinde auf sie zukommen oder angepasst werden müssen, aufzulisten und zu priorisieren.

Der Hauptteil dieser Arbeiten soll bis nach den Sommerferien und während der Budgetphase abgeschlossen sein, sodass die Einheitsgemeinde im Januar 2021 umgesetzt werden kann.

Im Zusammenhang mit der Gemeindeordnung waren es vor allem die Räte der politischen Gemeinde und der Primarschule. Im operativen Teil kommen nun Fragen dazu, für die Fachpersonen – also die zuständigen Personen der einzelnen Abteilungen – einbezogen werden.

Thomas Meister, Primarschulratspräsident Wittenbach. Bild: Roger Fuchs

Heute besteht der Gemeinderat aus dem Gemeindepräsidenten und sechs Gemeinderäten. Ab 2021 setzt er sich aus dem Gemeindepräsidenten, dem Schulpräsidenten und fünf weiteren Gemeinderäten zusammen. Für das Wittenbacher Schulpräsidium kandidieren wird am 27. September Thomas Meister (CVP), der seit diesem Jahr Primarschulratspräsident ist.

Die beiden Räte wollen zunächst mit dem bestehenden Team in die Einheitsgemeinde starten und die Prozesse konkretisieren. Sollte sich künftig ein Personalbedarf zeigen, werden zusätzliche Stellenprozente geschaffen.

Ja. Zusätzliche Kosten entstehen vor allem in der Zusammenführung der beiden Informatikinfrastrukturen. Diese Kosten werden im Rahmen des Budgets definiert.

Nein. Die Einheitsgemeinde ist keine Sparübung. Sie schafft einheitliche Strukturen und Synergien können genutzt werden, etwa bei der Liegenschaftsverwaltung, in der Informatik oder bei der Beschaffung. Die beiden Räte versprechen sich davon auch eine Qualitätssteigerung. Mit der Fusion wird zudem die finanzielle Planung der Primarschulgemeinde in den politischen Prozess integriert. Das vereinfacht die Abstimmung bei grösseren Investitionen wie beispielsweise Schulhausbauten.

Die künftige Schule Sonnenrain. Durch die Fusion erhoffen sich die politische Gemeinde und die Primarschule, dass die Abstimmung bei solchen Investitionen vereinfacht wird. Bild: Urs Bucher (20. April 2020)

Der Oberstufenschulrat hat ein Grundlagenpapier zur «grossen Einheitsgemeinde» in Auftrag gegeben. Dieses Papier wird dem Schulrat Ende Juni präsentiert. Eingeflossen sind die Stellungnahmen und Meinungen aller vier beteiligten Behörden (Gemeinderat Wittenbach, Gemeinderat Berg, Gemeinderat Muolen und Schulrat regionale Oberstufe Wittenbach).

Nach der Präsentation ist geplant, dass sich alle Behörden an einer gemeinsamen Sitzung nochmals in die Diskussion einbringen können, bevor in den Räten darüber entschieden wird.

Das kann man derzeit noch nicht sagen. Der Entscheidungsprozess ist kompliziert, da es mehrere Partnergemeinden betrifft. Die beteiligten Behörden wollen aber möglichst früh Klarheit darüber haben, ob eine «grosse Einheitsgemeinde» möglich ist. Das Ziel ist, diese Frage in der ersten Hälfte der nächsten Legislatur 2021–2024 zu klären.

Die Ausgestaltung der «grossen Einheitsgemeinde» erfolgt in Absprache mit den Partnergemeinden. Erst wenn diese Diskussion stattgefunden hat, kann man dazu mehr sagen.