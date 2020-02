«Nun ist es aber doch sehr schnell gegangen»: Der St.Galler Schnitzelbank-Guide ist bereit Die Schnitzelbänkler koordinieren ihre Auftritte neu mit einer Website. Hinter der Idee steht der Narr vo Sanggalle. Marlen Hämmerli 18.02.2020, 05.00 Uhr

Urs Welter tritt seit 29 Jahren als Narr vo Sanggalle auf. Bild: Ralph Ribi

Die Inspektoren haben noch drei Minuten, die Pfannehäxe dreissig Sekunden und die Zeit von Herrn Fögeli ist eben abgelaufen. Seit Sonntag ist die Webseite Schnitzelbankguide.ch online und schon üben die Schnitzelbänkler fleissig. Zur Probe reservieren sie online ein Zeitfenster in einer Beiz. Beginnt die Auftrittszeit, beginnt auch ein Countdown. Der Guide zeigt dies alles an, sodass ersichtlich wird, wo Bühnen frei sind und wo gerade jemand auftritt.

Morgen Donnerstag ist Agugge, dann gilt es ernst: Denn schon am Abend sind die Schnitzelbänkler zum ersten Mal unterwegs.

Schnitzelbänkler auf dem Irrweg sind Geschichte

Der Schnitzelbank-Guide soll das Koordinationsproblem der Schnitzelbänkler lösen. Denn auf der Suche nach einer freien Bühne irrten sie bisher oft von Beiz zu Beiz, oder mussten warten, bis ein Auftritt endete (Tagblatt vom 13. Januar).

So kamen Urs Welter, der als Narr vo Sanggalle auftritt, und einige andere der spitzen Zungen auf die Idee des Schnitzelbank-Guides. Der 76-Jährige lancierte ein Crowdfunding und sammelte innert eines Monats 5400 Franken. Nötig gewesen wären 5000 Franken. «Ich habe gehofft, dass es klappt. Nun ist es aber doch sehr schnell gegangen», sagt Welter. Beträge zwischen 20 und 550 Franken seien eingegangen.

«Für mich ein Zeichen von Wertschätzung.»

Urs Welter. Marlen Hämmerli

Innert gut drei Wochen hat nun ein befreundeter Informatiker den Schnitzelbank-Guide programmiert, einen Webauftritt mit App-Funktionen. «Ich hätte das gerne selbst gemacht, da ich mich ein Jahr lang ins Programmieren eingearbeitet habe. Aber das hätte noch mal ein Jahr gedauert», sagt Welter. Denn der pensionierte Berufsfotograf hat das Pseudoprogramm selbst geschrieben. In diesem werden alle Schritte festgelegt, die dann für das eigentliche Programm nötig sind.

Letzte Fasnacht stimmten die Schnitzelbänkler und Beizer sich in einer Whatsapp-Gruppe ab. Der ersten Stufe des Guides, wie Welter sagt. Dieses Jahr ist es nun der Guide selbst. Doch einige Schnitzelbänkler sind noch skeptisch. «Wobei ich denke, dass am Ende alle mitmachen werden», sagt Welter, der auch auf Anmeldungen von Guggen hofft. Einige haben das bereits getan. Die Beizer haben ebenfalls Zugriff auf den Schnitzelbank-Guide und können Auftritte nachtragen. Im besten Fall entsteht dadurch bei ihnen ein guter Programmmix aus Schnitzelbänklern und Guggen.

Auch die Gäste können den Guide einsehen. «Einige Schnitzelbänkler ärgern sich, wenn die Leute mit dem Handy da sitzen», sagt Welter. «Aber jetzt können sie so nachsehen, wer als Nächstes auftritt.»

Dieses Jahr sind zwei neue Schnitzelbänkler dabei

17 Schnitzelbank-Gruppen und Solo-Schnitzelbänkler werden dieses Jahr unterwegs sein. Kurzfristig sind zwei Neue dazugestossen: Fadegrad und Wadenbeisser. Beide sind im Pensionsalter, aber immer noch «beissfreudig». Der älteste Schnitzelbänkler ist 81 Jahre alt, der jüngste zwischen 45 und 50 Jahre. Der Nachwuchs ist unter den Schnitzelbänklern schon länger ein Thema. «Wenn lange niemand mehr dazukommt, wird es irgendwann schwierig.» Vor einem Jahr lud Welter deshalb Poetry-Slammer zu einem Schnitzelbank-Abend ein. «Es hat ihnen gefallen. Aber trotzdem ist nichts daraus entstanden. Vielleicht weil die Auftritte nicht bezahlt sind.»

Welter selbst fing vor 29 Jahren als Schnitzelbänkler an.

«Ich bin einfach in die erstbeste Beiz und habe begonnen. Man muss sich nur getrauen.»

Jedoch hatte der damals 47-Jährige einen Vorteil: Als junger Mann hatte er eine Schauspielschule besucht. In den 2000er-Jahren wurde er Kabarettist und unter dem Namen Hubertus Huber bekannt.

Die Schnitzelbänkler treten dieses Jahr wie gewohnt am Donnerstag-, Freitag-, Samstag- und Dienstagabend auf – und zwar in folgenden Lokalen: Bäumli, Bierfalken, Drahtseilbähnli, Einstein-Bistro, Gallusplatz, Kellerbühne, Kostas der Grieche, La Verità, Papagei, Weinlokal 1733, Zeughaus, Zur alten Post, Zum goldenen Leuen (National) und Zum goldenen Schäfli. Am Freitagabend zudem im Waaghaus am Abend der Ehren-Födlebürger.