Nun ist das Ende der Elektra Muolen besiegelt

Über den Verkauf an die SAK stimmten die Genossenschafter im Geheimen ab. Bild: Johannes Wey, 21. Mai 2019)

Nun ist es besiegelt: Am Mittwoch haben die Elektra Muolen und die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) den Vertrag über den Verkauf des Verteilernetzes im Muoler Dorfkern unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 910'000 Franken. Das Netz wird auf den 1. Januar 2020 hin in die SAK integriert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die SAK versprechen sich vom Zukauf des Netzes, an welchem derzeit 358 Kunden hängen, Skaleneffekte. Ausserdem füge sich das Netz «optimal» ins umliegende Verteilernetz, das bereits heute der SAK gehört, lässt sich SAK-CEO Stefano Garbin in der Mitteilung zitieren.

Der Vorstand der Elektra Muolen hatte den Verkauf angestrebt, da der zeitliche Aufwand aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen stark gestiegen und für die Genossenschaft nur noch schwer zu bewältigen gewesen sei.

Gemeinderat wehrte sich gegen den Verkauf

Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter hatten dem Verkauf bereits an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Mai zugestimmt. Der Entscheid erfolgte mit 112 von 101 Stimmen überaus deutlich, obwohl der Muoler Gemeinderat im Vorfeld einen Kauf des Netzes durch die Gemeinde ins Spiel gebracht hatte. In diesem Fall wäre denkbar gewesen, dass die Gemeinde das Netz weiterverpachtet.

Nach dem Kauf durch die SAK sei nun der nächste Schritt die Aufbereitung der Kundendaten für eine reibungslose Integration. Die Elektra Muolen ist noch für die Schlussabrechnungen Ende Jahr zuständig. Im Lauf des Jahres 2020 soll die Genossenschaft schliesslich liquidiert werden. Der Liquidationsgewinn geht an Genossenschafter und Kunden. Zudem kann die Gemeinde einen neu geschaffenen Energiefonds äufnen.