Abbruch Traditionsgeschäft verschwindet aus Rorschacher Stadtbild: Nun geht es dem «Thür-Gebäude» an den Kragen Das Rorschacher Traditionsgeschäft muss zusammen mit zwei weiteren Häusern Platz machen für ein neues fünfgeschossiges Gebäude mit 37 Mietwohnungen. Rudolf Hirtl 16.03.2021, 02.16 Uhr

Das Gebäude mit dem Laden der Thür AG verschwindet aus dem Rorschacher Stadtbild. Bild: Rudolf Hirtl

Der Laden für Eisenhandel und Werkzeuge an der Signalstrasse in Rorschach war seit 1969 im Besitz der Familie. 2015 schien es so, als könnten Urs und Judith Thür das Traditionsgeschäft in die Hände der nächsten Generation übergeben. Bald zeigte sich aber, dass gegen die Geiz-ist-Geil-Mentalität und den Druck des Onlinehandels nicht anzukommen ist. Das Geschäft musste am 31. Dezember 2019 definitiv schliessen.