Gossauer Familie profitiert durch Nothilfe-Projekt

Nothilfe «Sie gibt unserem Leben einen Sinn»: Familie Bas aus Gossau kann sich dank dem Rotarycub St.Gallen Rosenberg zusätzliche Pflege für ihre Tochter leisten Die Tochter der Familie Bas aus Gossau braucht wegen ihrer Beeinträchtigung rund um die Uhr Betreuung. Das Nothilfeprojekt des Rotaryclubs St.Gallen Rosenberg hat die Eltern entlastet. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Die Familie Bas aus Gossau profitiert von einem Nothilfeprojekt des Rotaryclubs St.Gallen Rosenberg. Die vierjährige Tochter hat einen Gendefekt, welcher schwere Epilepsieanfälle auslöst. Bild: Ralph Ribi

Eigentlich nahmen Burak und Makbule Bas ihre Tochter nach achtmonatigem Spitalaufenthalt mit nach Hause, damit sie dort sterben könnte. «Die Ärzte sagten uns, sie können nichts mehr für sie tun», erzählt Burak Bas in seinem Wohnzimmer in Gossau. Das war vor dreieinhalb Jahren. Nun sitzt die viereinhalbjährige Milena im Rollstuhl neben ihren Eltern. Der 29-jährige Vater sagt:

«Sie ist eine Kämpferin und sehr tapfer.»

Milena kam mit einem Gendefekt namens KCNT 1 zur Welt, einem Kaliumkanaldefekt, der schwerste Epilepsieanfälle auslöst. Die Krankheit ist sehr selten, derzeit leben weltweit nur etwa fünf bis zehn Kinder damit. Die ersten acht Monate ihres Lebens verbrachte Milena im Krankenhaus, einmal sogar auf der Intensivstation. «Sie hatte zwischen 100 und 150 Epilepsieanfälle pro Tag», erzählt Makbule Bas. Erst durch die ketogene Diät – eine fettreiche und kohlenhydratarme Ernährung – haben sich die Anfälle auf etwa 15 pro Tag verringert.

Spitex ist grosse Unterstützung

Burak und Makbule Bas pflegen ihre Tochter rund um die Uhr, denn sie kann nichts selber machen. «Wir stehen kurz vor 6 Uhr auf, bereiten ihre Nahrung und ihre Medikamente vor», schildert die 34-jährige Mutter den Start in jeden Tag. Milena kann nur etwa zehn Löffel breiige Nahrung selbst essen, die restlichen Nährstoffe müssen ihr die Eltern über eine Magensonde zuführen. Sie waschen sie, machen mit ihr Dehnungsübungen für die verspannten Muskeln, massieren sie, ziehen sie an.

Unterstützung haben sie dabei von der Kinderspitex. 42 Stunden pro Woche kümmert sich eine Pflegefachfrau um Milena. «Sie macht auch zwei bis drei Mal pro Woche Nachtwache, damit wir ruhig schlafen können und tagsüber fit sind für die Arbeit», sagt Burak Bas.

«Ohne die Spitex bleibt jemand von uns nachts wach, um sofort reagieren zu können.»

Milena muss wegen der Epilepsieanfälle und weil sie nicht richtig schlucken kann, sehr oft erbrechen. Das kann zu Erstickung führen, deshalb die Nachtwache.

Burak Bas arbeitet 100 Prozent bei der Cablex AG, seine Frau 40 Prozent. Milena verbringt die Tage in der Kita der Stiftung Schulheim Kronbühl. Hier bekommt sie auch Physio- und Ergotherapie. «Mein Arbeitgeber ist sehr flexibel und ermöglicht mir auch oft Homeoffice. Das ist für die Pflege von Milena sehr wertvoll», sagt Burak Bas.

Rotaryclub finanziert zusätzlich Pflege

Vor kurzem musste Milena an der Hüfte operiert werden, weil diese drohte, nach aussen zu wachsen. Danach war sie in schlechter Verfassung, hatte starke Schmerzen, vor allem beim Wickeln. «Die Situation war für uns sehr belastend, deshalb waren wir froh über die zusätzliche Unterstützung des Rotary-Nothilfeprojekts», sagt Burak Bas. Dieses neu ins Leben gerufene Projekt des Rotaryclubs St.Gallen Rosenberg finanzierte zusätzliche Spitexstunden für Milena, um ihre Eltern physisch und psychisch zu entlasten. «So konnten wir unseren Pflichten bei der Arbeit nachkommen», schildert Burak Bas.

Unterstützung für kurzfristige Notfälle Das neue Nothilfeprojekt des Rotaryclubs St.Gallen Rosenberg unterstützt Menschen aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden, die kurzfristig und unverschuldet in eine Notlage geraten sind. «Das kann zum Beispiel eine Familie sein, die durch einen Brand das gesamte Hab und Gut verloren hat», sagt Projektleiterin Franziska Pertek. Es biete auch Entlastung für Eltern, wenn ein Kind krank ist oder einen Unfall hatte, wie im Fall der Familie Bas. Zur Verfügung steht ein Budget von rund 10’000 Franken pro Jahr. Das Geld stammt aus den Mitgliederbeiträgen des Rotaryclubs sowie aus Fundraisingprojekten. (mjb)

Zwischen Trauer und Zuversicht

Der Alltag hat sich für das junge Elternpaar vor viereinhalb Jahren schlagartig verändert. «Früher waren ein schönes Auto oder Markenkleider Statussymbole für uns. Heute sind wir schon froh, wenn die Kleider, die wir tragen, sauber sind», sagt Burak Bas. Der Alltag ist für sie streng, ans letzte Ausschlafen können sie sich kaum noch erinnern. Trotzdem sehen sie ihre Situation mit sehr viel Optimismus: «Milena ist ein Geschenk für uns», betonen beide. Natürlich haben sie sich oft gewünscht, dass ihre Tochter einfach gesund ist. «Es macht uns traurig, zu wissen, dass sie uns nie Löcher in den Bauch fragen, nie ihren Schulthek nehmen und zur Schule gehen und nie mit Kameradinnen herumrennen wird», sagt Burak Bas und seine Frau wischt sich eine Träne weg. Dann sagt sie bestimmt: «Wir sind dankbar für unser Kind. Wir dürfen jeden Tag für sie da sein, sie gibt unserem Leben einen Sinn.»

Trotz der anstrengenden Pflege erlebt Familie Bas mit Milena auch schöne Stunden. Etwa, wenn sie mit ihr in den nahegelegenen Walter Zoo fahren. Doch am schönsten sind für sie Momente, in denen ihre Tochter glücklich wirkt. «Sie lächelt selten, vielleicht zwei oder drei Mal pro Jahr», sagt Burak Bas. Umso mehr freuen sie sich darüber, wenn Milena ihnen solch ein seltenes Lachen schenkt.

