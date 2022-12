Gossau: food-care kämpft gegen Food-Waste

Nothilfe «Immer mehr Menschen sind in Not»: Markus Hofmann und seine vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer von «food-care» in Gossau haben Hochsaison Das Pastorenehepaar Markus und Daniela Hofmann beliefert mit «food-care» Menschen in Not mit Lebensmitteln. In der Vorweihnachtszeit haben sie besonders viel zu tun. Rita Bolt Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Markus Hofmann hat «food-care» mit seiner Frau ins Leben gerufen. Inzwischen beschäftigt er Hunderte von Freiwilligen. Bild: Michel Canonica

Markus Hofmann, Gründer und Leiter von «food-care» in Gossau, bekommt derzeit telefonisch viele überschüssige Tiefkühlprodukte angeboten; von wem, sagt er nicht. Aber: «Wir könnten im Moment jede Woche 25 Tonnen davon abholen.» Solche Angebote seien cool für ihn, und gleichermassen cool für den Anbieter; eigentlich eine Win-win-Situation.

Der Anbieter müsse die Produkte nicht vernichten, spare Entsorgungskosten. «food-care» komme so zu Lebensmitteln. «Aber wir müssen sofort handeln und die Produkte abholen, denn jeder Pallettenplatz kostet den Anbieter Geld und wenn wir nicht schnell genug sind, sind die Lebensmittel weg.»

Eine Lebensaufgabe: Der Kampf gegen Food-Waste

Ganz so schnell muss es nicht in allen Fällen gehen. Trotzdem werden sechs Tage die Woche Lebensmittel «angeschafft». «In der Schweiz leben zwei Millionen Menschen an oder unter der Armutsgrenze», sagt Pastor Hofmann, der nicht nur von Armut predigt, sondern Menschen in Not mit Lebensmitteln versorgt. «Tendenz steigend.» Hofmann hat es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, gegen Food-Waste zu kämpfen und sich in den Dienst von Bedürftigen und Benachteiligten zu stellen.

Dafür ist ihm kein Weg zu weit. Seit einigen Monaten beliefert er den Verein «Essen für alle» in der Zürcher «Manegg», initiiert von Amine Diare Conde aus Guinea, der selber am Existenzminimum gelebt hatte. «Jeden Samstag stehen bis zu 2500 Menschen in der Schlange, um an Lebensmittel zu kommen», erklärt Hofmann.

Alles begann in einem Einfamilienhaus

2006 begann Hofmann mit seiner Frau Daniela, Lebensmittel zu retten. Damals noch im kleinen Rahmen in seinem Einfamilienhaus an der Andwilerstrasse. 2016 gründete der Gossauer einen gemeinnützigen Verein, den er präsidiert und leitet.

Mittlerweile führt er 18 Abgabestellen und gehört neben der «Schweizer Tafel» und «Tischlein deck dich» zu den grossen Organisationen, die gegen die Vernichtung von Esswaren kämpfen. Hofmann erinnert sich, dass er einmal kurz nach Weihnachten 40 Tonnen Hartkäse angeboten bekommen hat. «Man stelle sich das einmal vor», sagt der quirlige 52-Jährige. «40 Tonnen.» Da müsse man erst einmal in der Lage sein, den Käse sofort abzuholen, und dann benötige man auch noch ein genug grosses Lager. Nicht nur Käse aus Überproduktionen wird – vor allem nach Weihnachten und Neujahr – weitergegeben.

Er erzählt, dass vor einem Jahr Lachsseiten, die auf einem «Holzbrettli» mit Messer abgepackt waren, abgegeben wurden. «Und einmal hatten wir sogar Kaviar bekommen.» Hofmann verzieht das Gesicht. Nein, er möge keinen Kaviar. «Ich ernähre mich konsequent aus Lebensmitteln, die ich mit meinem Team bei Grossverteilern oder Detaillisten gesammelt habe.»

Der grösste Teil: Früchte, Gemüse, Brot

Sammeln, das tönt so einfach. Der umtriebige ehemalige Appenzeller Pastor sortiert die guten Lebensmittel mit seinen Helferinnen und Helfern bei Grossverteilern, Produzenten und Detaillisten aus. Der grösste Teil seien Früchte, Gemüse und Brot. Im Sommer sei die Ausbeute weniger gross als im Winter. Denn bei hohen Temperaturen sind grosse Mengen, die von den Filialen zurückkämen, verdorben. «Wir nehmen alles mit, was noch konsumiert werden kann.»

Im Winter ist die Ausbeute grösser als im Sommer – wegen der tieferen Temperaturen. Bild: Michel Canonica

Das Aussortieren sei eine anstrengende Arbeit. «Im Winter nehmen wir wöchentlich 50 Tonnen Lebensmittel mit. Mit dieser Menge können wir zwischen 16'000 und 18'000 Menschen monatlich versorgen.»

Eher Mangelwaren seien langhaltende Sachen wie Konservendosen, Sugo, Zucker, Öl, Reis, Teigwaren, Mehl und vieles mehr. «Diese Produkte werden von einigen Produzenten leider oft wegen etwas minimalem Mehraufwands lieber entsorgt – eigentlich wirklich schade», sagt Hofmann achselzuckend. «food-care» hat Verträge mit diversen Grossverteilern, Produzenten und Detaillisten. Die aussortierten Esswaren werden ins Lager in Waldkirch verschoben und dort einsortiert.

Freiwillige sortieren im Lager in Waldkirch die Lebensmittel und verräumen sie. Bild: Michel Canonica

Der einwandfreie Appenzeller Dialekt täuscht

Markus Hofmann spricht einwandfreien Appenzeller Dialekt. Er wuchs aber in einer Missionsstation in Ruanda auf. In seinem Umfeld wurde auf Swahili, Kinyarwanda, Französisch, Flämisch, Englisch und Schwedisch kommuniziert. Seine Eltern waren Missionare und Entwicklungshelfer. Sie arbeiteten und dienten über zwei Jahrzehnte lang in Ruanda und angrenzenden Ländern Zentralafrikas.

«Meine Eltern waren praktisch veranlagt», sagt Hofmann. Seine Mutter habe den afrikanischen Frauen beispielsweise gezeigt, wie man Kleider nähe. Sie lernte junge Frauen an, wie man den vulkanischen Boden bearbeite, damit Pflanzen effizienter und ertragsreicher wüchsen. «Mein Vater hat unter anderem Schulen gebaut, Handwerker ausgebildet. Auch Brunnen wurden gebaut und nach Wasser gebohrt», sagt Hofmann und ergänzt:

«Afrika hat mich geprägt.»

Als er als Teenager in die Schweiz kam, habe er gesehen, dass es nicht nur in Afrika, sondern auch hier notleidende Menschen gebe. Er machte nach abgeschlossener Berufslehre zum Werkzeugmacher die Ausbildung zum Pastor.

Zusammen mit seiner Frau Daniela wirkten sie von 2004 bis 2014 als Leiterehepaar der Pfingstgemeinde in Herisau. Parallel dazu bauten sie «food-care» auf. Die Flotte besteht aus fünf Zugfahrzeugen und 15 Kühlanhängern. Das reiche bald nicht mehr. «Wir bräuchten drei weitere Zugfahrzeuge und noch vier Kühlanhänger.» Das Geld für solch kostspielige Neuanschaffungen habe der Verein aber nicht.

Die fünf Zugfahrzeuge und 15 Kühlanhänger genügen bald nicht mehr. Bild: Michel Canonica

Etwa 300 Freiwillige sind involviert

«food-care» verteilt inzwischen Lebensmittel in der ganzen Ostschweiz: Frauenfeld, Altstätten, Ruggell, Herisau und Gossau sind nur einige. Die Abgabestellen sind alle zwei Wochen geöffnet. Im Einsatz für die 18 Abgabestellen sind etwa 300 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

«Jedes Team wird von einem Standortleiter geführt», sagt Hofmann. Weitere vier bis fünf Personen erledigen den Auf- und Abbau, stellen die Waren bereit, machen die Eingangskontrolle und helfen bei der Verteilung. «In Gossau sind es etwa 25 Haushalte, in Herisau zwischen 60 und 70 Haushalte, für die wir jeweils jedes Mal Esswaren abgeben. Bis vor einigen Jahren gab es auch in St.Gallen eine «food-care»-Abgabestelle. Diese sei zwischenzeitlich von der Pfingstmission selber übernommen worden.

Für Mütter mit Kleinkindern «food-care» in Gossau hat ein neues Projekt gestartet: Mütter von Kleinkindern sollen bei «food-care» mithelfen können. Es besteht die Möglichkeit, Kleinkinder an Vormittagen abzugeben; diese werden von einer erfahrenen Kinderbetreuerin in Obhut genommen. «Die Mütter können mit uns Lebensmittel aussortieren und sich für Menschen in Not engagieren», sagt Markus Hofmann. Er ist überzeugt, dass die Arbeit im Team für viele Mütter eine Bereicherung ist. Die Arbeit sei zwar ehrenamtlich, aber dafür könnten Lebensmittel nach Hause mitgenommen werden. (rb)

Schon wieder läutet das Telefon. «food-care» zu leiten ist eine hektische Aufgabe. Das sieht, wer mit Hofmann unterwegs ist. Die Weihnachtszeit bis etwa Ende Januar bedeutet Hochsaison für Markus Hofmann. «Wir müssen flexibel sein. Flexibilität ist unser Erfolg.» Damit meint Hofmann, an genügend Lebensmittel zu kommen. Denn 18 Abgabestellen sind für ihn immer noch nicht genug. Weitere sollen dazukommen.

Bis Ende Januar sei ein Ausbau aber kein Thema. Es fehle an Zeit, es müssten weitere Freiwillige gewonnen werden und eine neue Abgabestelle koste Geld. Wie wird «food-care» finanziert? «Wer Lebensmittel bei uns abholt, muss einen kleinen Unkostenbeitrag bezahlen», antwortet Hofmann. Dies reiche aber bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken. «Wir leben von Spenden und Investoren.»

